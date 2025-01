Peugeot et Opel en tête du classement des voitures électriques les plus propres au monde

Ce que vous devez retenir Une nouvelle référence en matière d’efficience énergétiqueDans un contexte où le marché électrique cherche ses marques, ces modèles établissent de nouveaux standards d’efficacité.

Les derniers tests environnementaux de l’ADAC viennent de révéler une performance exceptionnelle pour les constructeurs français et allemands du groupe Stellantis. Les Peugeot e-208, e-308 et l’Opel Corsa Electric se distinguent comme les véhicules électriques les plus respectueux de l’environnement selon l’Ecotest 2024.

Une nouvelle référence en matière d’efficience énergétique

Dans un contexte où le marché électrique cherche ses marques, ces modèles établissent de nouveaux standards d’efficacité. La Peugeot e-208 se hisse au sommet du classement avec un score remarquable de 105 points. Sa consommation électrique n’atteint que 16 kWh/100 km (pertes de charge incluses), générant seulement 80 g/km de CO2 lors de sa recharge.

Des progrès technologiques significatifs

L’évolution est frappante quand on compare avec les versions précédentes. Les anciennes Peugeot e-208 et Opel Corsa-e consommaient respectivement 18,7 et 18,8 kWh/100 km. Les nouveaux modèles réduisent drastiquement ces chiffres à 16 et 16,5 kWh/100 km. (On parle d’une amélioration qui ferait pâlir n’importe quel ingénieur automobile d’il y a 10 ans!)

Un podium 100% Stellantis

L’Opel Corsa Electric décroche la deuxième position avec 103 points, tandis que la Peugeot e-308 complète ce trio gagnant. Cette dernière affiche une consommation de 16,3 kWh/100 km et des émissions indirectes de CO2 limitées à 82 g/km.

Une méthodologie d’évaluation rigoureuse

L’ADAC ne considère pas les véhicules électriques comme totalement neutres en carbone. Leur évaluation prend en compte l’empreinte carbone globale, incluant la production d’électricité nécessaire à leur recharge. Sur les 84 véhicules testés, les huit premières places sont occupées par des modèles 100% électriques, tous récompensés par cinq étoiles.

L’impact du mix énergétique

Ces excellents résultats s’expliquent aussi par l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique européen. Les constructeurs ont réalisé un travail remarquable sur l’efficience énergétique de leurs véhicules. (Un peu comme si nos smartphones actuels consommaient moitié moins qu’il y a 5 ans, tout en étant plus performants)

Des perspectives prometteuses

Cette avancée technologique arrive à point nommé. Même si le marché électrique connaît quelques ralentissements – notamment en Allemagne où les immatriculations sont passées de 524 200 unités en 2023 à environ 380 600 en 2024 – ces progrès en matière d’efficience énergétique démontrent la maturité croissante de cette technologie.

Les ingénieurs ont réussi à optimiser chaque aspect : aérodynamique, poids, rendement des moteurs électriques. Ces améliorations se traduisent par des autonomies accrues sans augmentation de la taille des batteries. Une vraie révolution silencieuse dans l’univers automobile.