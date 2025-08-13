Peugeot 2026 : découvrez tous les modèles qui vont révolutionner la gamme

Ce que vous devez retenir Ce crossover compact reprend la plupart des mécaniques de sa petite sœur, avec notamment la variante électrique de 156 ch qui affiche 406 km d’autonomie.

Disponible en berline 5 portes (4,36 m) ou break (4,63 m), elle jongle entre diesel 130 ch, hybride léger 145 ch, hybride rechargeable 195 ch (86 km en électrique) et version 100% électrique de 156 ch pour 416 km d’autonomie.

Les utilitaires transformés complètent l’offre avec le Rifter (5 ou 7 places, version électrique 333 km) et le Traveller (version électrique jusqu’à 347 km).

La marque au lion prépare une année 2026 qui s’annonce riche en nouveautés. Entre restyling attendu et sportive électrique inédite, la stratégie française mise résolument sur l’électrification sans oublier les motorisations hybrides. Mais que nous réserve exactement cette nouvelle offensive produit ?

Une gamme électrifiée qui couvre tous les besoins

Aujourd’hui, Peugeot structure sa gamme autour de huit modèles de tourisme, chacun décliné en version électrique. Cette approche systématique permet à la marque de répondre à tous les profils d’automobilistes, du citadin au famille nombreuse.

La 208 ouvre le bal avec ses 4,05 mètres de long. Cette citadine polyvalente propose un éventail moteur impressionnant : essence 100 ch, deux hybrides légers (110 et 145 ch) étiquetés ECO, et deux électriques (136 ch pour 363 km d’autonomie, 156 ch pour 433 km). Le ticket d’entrée ? 21 900 euros.

Son pendant surélevé, la 2008, étire ses dimensions à 4,3 mètres. Ce crossover compact reprend la plupart des mécaniques de sa petite sœur, avec notamment la variante électrique de 156 ch qui affiche 406 km d’autonomie. Comptez 28 040 euros minimum pour l’adopter.

Le segment C à l’honneur

La 308 incarne l’art de vivre à la française dans le segment des compactes. Disponible en berline 5 portes (4,36 m) ou break (4,63 m), elle jongle entre diesel 130 ch, hybride léger 145 ch, hybride rechargeable 195 ch (86 km en électrique) et version 100% électrique de 156 ch pour 416 km d’autonomie. L’accès à cette gamme débute à 31 470 euros.

Au-dessus, la 3008 affiche ses 4,54 mètres avec une certaine prestance. Ce SUV familial pousse le curseur technologique avec trois motorisations électriques : 210 ch (526 km), 230 ch (701 km) et 325 ch (489 km). Une richesse mécanique qui justifie son positionnement tarifaire à partir de 39 330 euros.

Sa grande sœur, la 5008, étend la formule sur 4,79 mètres pour accueillir sept occupants. Les motorisations électriques promettent jusqu’à 668 km d’autonomie dans la meilleure configuration. Un argument de taille pour ce monospace moderne facturé dès 41 630 euros.

Les inclassables de la gamme

La 408 cultive sa différence avec sa silhouette de coupé surélevé sur 4,68 mètres. Cette alternative aux SUV traditionnels mise sur l’originalité stylistique et propose notamment un hybride rechargeable de 225 ch ainsi qu’une version électrique de 213 ch (456 km d’autonomie). Son prix de départ s’établit à 36 920 euros.

Les utilitaires transformés complètent l’offre avec le Rifter (5 ou 7 places, version électrique 333 km) et le Traveller (version électrique jusqu’à 347 km). Ces véhicules polyvalents s’adressent aux familles nombreuses avec des tarifs respectifs de 32 326 et 48 361 euros.

2026 : l’année des révolutions chez Peugeot

Deux événements majeurs vont marquer le calendrier produit de la marque sochalienne. D’abord, le retour tant attendu du sigle GTi, mais dans une version qui va surprendre plus d’un passionné.

La 208 GTi fait sa révolution électrique

Oubliez tout ce que vous savez sur les GTi thermiques ! La nouvelle E-208 GTi réinvente le concept avec un bloc électrique de 280 ch. Cette puissance considérable (du jamais vu sur une citadine électrique) propulse la petite française de 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes.

Les ingénieurs ont travaillé chaque détail : différentiel autoblocant Torsen, fonction V2L pour alimenter des appareils externes, direction recalibrée, voies élargies et hauteur de caisse réduite. Les jantes de 18 pouces chaussées de Michelin Pilot Sport Cup 2 et les étriers quatre pistons complètent la panoplie sportive.

Si l’autonomie reste encore secrète, cette GTi électrique promet de bousculer les codes du sport automobile accessible. Une approche audacieuse qui pourrait bien séduire une nouvelle génération d’amateurs de conduite.

La 308 fait peau neuve

L’autre grande nouveauté concerne le restylage de la 308. Cette mise à jour touchera aussi bien la berline que le break, avec des évolutions esthétiques attendues et un habitacle modernisé.

Côté technologie, la compacte française devrait gagner en équipements de sécurité et en connectivité. La gamme moteur sera également revue, notamment la version électrique qui bénéficiera d’une nouvelle batterie pour augmenter son autonomie actuelle.

Cette évolution s’inscrit dans la logique de maintenir la 308 parmi les références de son segment, face à une concurrence toujours plus féroce.

Une stratégie cohérente pour l’avenir

Cette offensive produit révèle la vision claire de Peugeot pour les années à venir. La marque française assume pleinement sa transition électrique tout en conservant des motorisations hybrides pour accompagner les automobilistes dans cette évolution.

Le pari de la E-208 GTi illustre parfaitement cette approche : prouver que performance et électrification peuvent faire bon ménage. Un message fort dans un contexte où les constructeurs européens cherchent leurs marques face aux nouveaux entrants chinois.

Cette année 2026 pourrait bien marquer un tournant décisif pour Peugeot, entre innovation technologique et respect de son héritage sportif. Les amateurs de belles mécaniques ont désormais rendez-vous dans les concessions pour découvrir ces nouvelles propositions.