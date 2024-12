Peugeot 2008 : une grande réussite pour sa production

Ce que vous devez retenir En seulement cinq ans depuis le début de sa production, la Peugeot 2008 a franchi le cap symbolique du million d’exemplaires produits, soulignant ainsi le succès commercial fulgurant de ce SUV compact français.

La production en chiffres

L’usine Stellantis de Vigo, en Espagne, est au cœur de cette réussite industrielle. Depuis 2019, elle assemble la Peugeot 2008 à un rythme impressionnant de 900 unités par jour. Ce site est équipé pour produire aussi bien la version électrique que les versions hybrides et essence grâce à l’utilisation de la plateforme modulaire CMP qui offre une flexibilité remarquable. Cette plate-forme multi-énergies témoigne de l’adaptabilité et de l’efficacité du processus industriel mis en place.

Le millionième exemplaire produit est un modèle GT hybride de couleur Okemite White, doté d’une puissance de 136 chevaux. Ce véhicule prestigieux est destiné à un client situé à Pampelune.

Une célébration marquante

Pour célébrer cet événement marquant, des employés représentant tous les départements ainsi que des membres de la direction ont participé à une photo souvenir avec cette voiture emblématique. Cette manifestation souligne l’engagement collectif des équipes dans le succès de ce modèle phare.

L’usine de Vigo n’est pas étrangère aux réussites industrielles. En soixante-six ans d’activité, elle a produit plus de seize millions de véhicules et a déjà vu quatre autres modèles dépasser le million d’unités : les Citroën C5, Berlingo, Xsara Picasso et Peugeot Partner.

Un modèle international

Outre l’Espagne, la Peugeot 2008 est également fabriquée dans plusieurs autres usines mondiales : Palomar en Argentine, Wuhan en Chine, Karachi au Pakistan, Chu Lai au Vietnam et Gurun en Malaisie. Ces implantations internationales témoignent du succès global du modèle sur plus de cinquante marchés différents.

Les principaux marchés incluent des pays européens tels que l’Italie, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne mais aussi des nations comme la Turquie ou encore la Grèce où elle connaît un fort engouement commercial.

Innovations et transformations

L’introduction et le développement continus du Peugeot 2008 ont permis à l’usine Vigo d’intégrer des innovations significatives dans ses processus industriels. Les améliorations apportées tant au niveau logiciel qu’en termes esthétiques ont contribué à maintenir l’attrait du véhicule au fil des années.

Selon les déclarations du directeur actuel du site Stellantis Vigo, ces avancées sont rendues possibles grâce à la détermination sans faille des équipes qui s’efforcent chaque jour de répondre aux exigences élevées fixées par les standards actuels en matière automobile.