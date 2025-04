Permis de conduire à vie menacé en Europe : les automobilistes en colère

Imaginez un monde où votre permis de conduire, ce précieux sésame durement acquis, ne serait plus valable à vie. C’est le scénario qui pourrait devenir réalité dans l’Union européenne. Un projet de loi, porté par la députée écologiste Karima Delli, prévoit d’instaurer une visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour conserver son droit de conduire. Une perspective qui fait bondir les associations d’automobilistes.

La fin programmée du permis à vie ?

Le texte, adopté en décembre 2023 par la commission des Transports et du Tourisme du Parlement européen, sera soumis au vote des eurodéputés les 27 et 28 février prochains. S’il est approuvé, chaque État membre devra transposer rapidement cette directive dans son droit national. L’objectif affiché est ambitieux : diviser par deux le nombre de tués sur les routes européennes d’ici 2030 et tendre vers zéro victime en 2050.

Mais pour les associations d’automobilistes, cette mesure est perçue comme une atteinte à un droit acquis. La Ligue de défense des conducteurs dénonce une disposition « inutile, discriminatoire et coûteuse, susceptible de priver arbitrairement un citoyen de son permis de conduire ». De son côté, « 40 millions d’automobilistes » a lancé une pétition intitulée « Touche pas à mon permis », qui a déjà recueilli plus de 136 800 signatures en seulement dix jours.

Des examens médicaux contestés

La visite médicale obligatoire, destinée à évaluer l’aptitude à la conduite en testant la vue, l’ouïe ou les réflexes, cristallise les oppositions. Pour Pierre Chasseray, délégué général de « 40 millions d’automobilistes », « une visite médicale n’apporterait aucun gain en termes de sécurité routière. On sait très bien que dans tous les pays où on a instauré un contrôle médical, il n’y a eu aucune amélioration significative ».

Pourtant, des bilans de santé périodiques pour les conducteurs existent déjà dans plusieurs États membres, comme aux Pays-Bas, en Espagne ou au Portugal. Mais selon une étude de la Sécurité routière, les seniors ne seraient pas plus impliqués dans les accidents mortels que les autres catégories d’âge. Au contraire, ils en seraient même moins souvent responsables.

Un débat récurrent en France

L’instauration de contrôles médicaux pour les conducteurs âgés a été plusieurs fois suggérée en France, notamment après des drames de la route impliquant des seniors. Des propositions de loi ont été déposées, envisageant des examens à partir de 70 ou 75 ans. Mais à chaque fois, les parlementaires ont reculé, craignant de stigmatiser une partie de la population et estimant que ces mesures ne s’attaquaient pas aux principales causes d’accidents que sont la vitesse et les conduites addictives.

Aujourd’hui, le permis de conduire reste valable à vie en France pour les voitures et les motos (catégories A et B), sans obligation de contrôle médical régulier. Mais avec ce projet de directive européenne, le débat est relancé. Et il promet d’être animé dans les prochains mois. Car pour beaucoup d’automobilistes, toucher au permis à vie, c’est s’attaquer à un totem. Un combat qui n’est pas près de s’arrêter…