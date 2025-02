Pagani Zonda Tricolore : Alerte collectionneurs ! Cette bête italienne de 680 ch pourrait pulvériser 5 records de vente hallucinants

Ce que vous devez retenir Créée en 2010, cette série spéciale a été conçue pour célébrer le 50ème anniversaire des Frecce Tricolori, la patrouille acrobatique de l’armée de l’air italienne.

Le Pagani Zonda Tricolore s’apprête à faire trembler le marché des hypercars de collection. L’un des trois exemplaires de cette série ultra-limitée sera bientôt proposé aux enchères par RM Sotheby’s, avec un potentiel record de prix à la clé. Cet exemplaire, qui n’affiche que 1 112 kilomètres au compteur, représente l’essence même de l’exclusivité et du raffinement à l’italienne. Son histoire, ses caractéristiques techniques exceptionnelles et sa rareté en font un objet de désir absolu pour les plus grands collectionneurs internationaux.

Un hommage aéronautique d’exception

Le Pagani Zonda Tricolore n’est pas simplement une voiture – c’est une déclaration d’amour à l’Italie et à son patrimoine aéronautique. Créée en 2010, cette série spéciale a été conçue pour célébrer le 50ème anniversaire des Frecce Tricolori, la patrouille acrobatique de l’armée de l’air italienne. Horacio Pagani, fondateur visionnaire de la marque, a voulu capturer l’essence même de ces avions de voltige dans une automobile d’exception.

La carrosserie du Tricolore révèle immédiatement sa filiation avec l’aviation. Sa teinte bleue profonde en fibre de carbone à vue rappelle le ciel italien, tandis que les bandes vertes, blanches et rouges courent longitudinalement sur toute la longueur du véhicule, évoquant les traînées de fumée colorées laissées par les jets lors de leurs démonstrations aériennes. Chaque élément aérodynamique, du splitter avant jusqu’à l’aileron arrière ajustable, a été pensé pour rappeler les lignes d’un avion de chasse.

L’intérieur du véhicule poursuit cette thématique avec une précision artisanale stupéfiante. Les sièges baquets sont revêtus d’un cuir bleu et blanc de la plus haute qualité, avec des surpiqûres tricolores. Le tableau de bord, véritable cockpit de pilotage, intègre des instruments analogiques sertis dans des cerclages en aluminium usiné, rappelant les tableaux de bord des avions. La console centrale, dominée par un levier de vitesse mécanique sculpté dans un bloc d’aluminium, complète cette ambiance aéronautique de haute volée.

Un groupe motopropulseur digne des plus grands

Sous la carrosserie d’art se cache un cœur mécanique d’exception. Le Zonda Tricolore est propulsé par un V12 atmosphérique de 7,3 litres développé spécifiquement par AMG pour Pagani. Cette mécanique d’orfèvre délivre la puissance phénoménale de 680 chevaux à 6 200 tr/min et un couple maximal de 780 Nm à 4 000 tr/min. Ces chiffres impressionnants permettent à l’hypercar d’atteindre le 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes et d’afficher une vitesse maximale de 350 km/h.

La transmission est assurée par une boîte séquentielle à six rapports, pilotable via des palettes au volant ou via le levier central. Le châssis, véritable prouesse technique, est constitué d’un monocoque en fibre de carbone et titane, offrant une rigidité exceptionnelle pour un poids contenu. Cette architecture est complétée par des triangles de suspension en alliage forgé et des amortisseurs Öhlins réglables.

Le freinage, élément crucial sur une machine aussi performante, est confié à des disques carbone-céramique Brembo de 380 mm à l’avant et 355 mm à l’arrière, pincés par des étriers monoblocs à six pistons. Les jantes forgées APP mesurent 19 pouces à l’avant et 20 pouces à l’arrière, chaussées de pneumatiques Pirelli P Zero développés spécifiquement pour le Zonda.

Un exemplaire au pedigree impeccable

L’exemplaire qui sera proposé aux enchères est le premier des trois Zonda Tricolore jamais produits, portant le numéro de châssis #76039. Son historique est parfaitement documenté depuis sa sortie des ateliers de San Cesario sul Panaro. Livré neuf à son premier propriétaire en Europe, ce Tricolore a ensuite rejoint une collection privée où il a été méticuleusement entretenu et préservé.

Avec seulement 1 112 kilomètres au compteur, cet exemplaire se présente dans un état proche du neuf. Sa peinture Blue Carbon spécifique conserve tout son éclat d’origine, et l’habitacle ne montre aucun signe d’usure. Le dossier d’entretien complet atteste des révisions régulières effectuées par les techniciens de l’usine Pagani, garantissant un fonctionnement optimal de tous les composants mécaniques.

Le véhicule sera livré avec tous ses accessoires d’origine, incluant la trousse à outils spécifique, les manuels du propriétaire, le certificat d’authenticité signé par Horacio Pagani lui-même, ainsi qu’un ensemble de bagages sur mesure assorti à l’intérieur de la voiture.

Un marché en pleine effervescence

Le timing de cette vente s’inscrit dans un contexte particulièrement favorable pour les hypercars de collection. Les modèles Pagani connaissent une appréciation constante depuis plusieurs années, avec des records régulièrement battus lors des grandes ventes aux enchères internationales.

En novembre dernier, un Zonda LM Roadster a atteint la somme astronomique de 11 086 250 dollars, établissant un nouveau record pour la marque. Les experts s’accordent à dire que le Tricolore pourrait dépasser ce montant, en raison de sa série plus limitée (trois exemplaires contre cinq pour le LM Roadster) et de son kilométrage particulièrement bas.

La cote des Zonda s’explique par plusieurs facteurs convergents. D’abord, la production totale de ce modèle n’a jamais dépassé les 140 exemplaires toutes versions confondues entre 1999 et 2019, ce qui en fait l’une des supercars les plus rares de l’histoire moderne. Ensuite, la décision de Pagani de passer à la production du Huayra puis du Utopia a définitivement clos le chapitre Zonda, figeant l’offre disponible sur le marché.

Enfin, la philosophie de construction artisanale de Pagani, où chaque voiture est assemblée à la main par une équipe de maîtres artisans, confère à ces automobiles un statut d’œuvres d’art roulantes que les collectionneurs s’arrachent pour leur valeur patrimoniale autant que pour leurs performances.

Les perspectives d’une vente historique

RM Sotheby’s, la maison d’enchères en charge de cette vente exceptionnelle, garde pour l’instant le secret sur l’estimation officielle. Néanmoins, les analystes du marché évoquent une fourchette comprise entre 12 et 15 millions de dollars, ce qui établirait un nouveau record absolu pour un Pagani vendu aux enchères.

La vente attirera sans doute l’attention des plus grands collectionneurs internationaux, particulièrement ceux spécialisés dans les hypercars italiennes. La bataille d’enchères s’annonce féroce entre les passionnés européens, américains et asiatiques, ces derniers montrant un intérêt croissant pour les automobiles d’exception européennes.

Au-delà de sa valeur monétaire, ce Zonda Tricolore représente un jalon important dans l’histoire de l’automobile. Il témoigne d’une époque où les constructeurs de niche pouvaient encore créer des véhicules d’exception sans les contraintes réglementaires qui pèsent aujourd’hui sur l’industrie. Son V12 atmosphérique, sa boîte manuelle et son absence d’aides électroniques intrusives en font l’un des derniers représentants d’une philosophie automobile pure et sans compromis.

Que ce Tricolore batte ou non le record attendu, sa mise en vente constitue un événement majeur pour les passionnés d’automobiles d’exception. Elle rappelle que certaines créations mécaniques transcendent leur simple statut de véhicule pour devenir des objets de collection intemporels, dont la valeur ne cesse de croître avec les années.