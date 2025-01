Oscar Piastri rejoint le cercle très fermé des champions de Formule 1

Ce que vous devez retenir En 2024, Oscar Piastri a réalisé une performance exceptionnelle qui le place aux côtés des plus grands noms de la discipline.

Dans l’histoire de la Formule 1, certains exploits restent gravés dans le marbre. En 2024, Oscar Piastri a réalisé une performance exceptionnelle qui le place aux côtés des plus grands noms de la discipline. Le jeune pilote australien de McLaren a réussi un exploit que seuls trois champions du monde avaient accompli avant lui.

Un record d’endurance et de régularité

La saison 2024 restera dans les annales pour Piastri. Malgré sa quatrième place au championnat, il a réalisé quelque chose d’extraordinaire : terminer chaque tour de chaque Grand Prix de la saison. Une performance d’autant plus remarquable que le calendrier 2024 comportait 24 courses, soit un total vertigineux de 1388 tours de circuit.

Dans les pas des légendes

Avant lui, seuls trois pilotes avaient réussi cet exploit : Michael Schumacher en 2002 avec Ferrari (sur 17 courses), Lewis Hamilton en 2019 avec Mercedes (21 courses), et Max Verstappen en 2023 avec Red Bull Racing (22 courses). Un point commun relie ces performances : tous ont été sacrés champions du monde la même année.

Cette régularité exceptionnelle souligne non seulement la fiabilité impressionnante de la McLaren, mais aussi les qualités intrinsèques de Piastri. Maintenir ce niveau de concentration et éviter le moindre incident sur une saison entière relève de l’exploit. (Je me souviens encore de l’époque où terminer une course était déjà un défi en soi!)

Une nouvelle ère pour McLaren

La performance de Piastri marque peut-être un tournant pour l’écurie britannique. Cette régularité sans faille, associée à des performances en hausse, laisse présager un avenir prometteur. Les ingénieurs de Woking ont visiblement trouvé la bonne formule entre performance et fiabilité.

Les secrets d’une telle régularité

Comment expliquer une telle constance ? La préparation physique joue un rôle majeur. Un pilote de F1 subit des forces G importantes pendant plus de deux heures. La concentration doit être maximale du premier au dernier tour. Sans oublier la gestion minutieuse de la voiture : pneus, carburant, température des freins… Tout doit être parfaitement maîtrisé.

Cette performance rappelle que la F1 n’est pas qu’une question de vitesse pure. La régularité et la fiabilité restent des éléments fondamentaux pour briller au plus haut niveau. À 23 ans, Piastri montre déjà une maturité digne des plus grands. Son nom s’inscrit désormais aux côtés de légendes qui ont marqué l’histoire de ce sport.