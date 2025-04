Oscar Piastri décroche la pole position à Bahreïn pour son 50ᵉ départ en F1

Le Grand Prix de Bahreïn 2025 s’annonce palpitant dès les qualifications, avec une performance exceptionnelle d’Oscar Piastri. Le pilote australien de l’écurie McLaren a signé un temps canon de 1:29.841, lui offrant sa deuxième pole position en carrière, pile pour son 50ᵉ départ en Formule 1. (Vous imaginez la pression ? Moi, je serais probablement en train de grignoter mes ongles dans le cockpit !)

Derrière Piastri, George Russell de chez Mercedes a décroché la deuxième place, à seulement 0,168 seconde. Charles Leclerc complète le top 3 avec sa Ferrari. Le rookie italien Andrea Kimi Antonelli impressionne en plaçant sa Mercedes en quatrième position, suivi de près par Pierre Gasly et son Alpine.

Norris leader, mais seulement sixième en qualifications

Lando Norris, coéquipier de Piastri et actuel leader du championnat, n’a pu faire mieux que sixième. Un petit coup au moral peut-être, mais rien n’est joué pour autant ! Max Verstappen, son dauphin au classement général pour un petit point, partira juste derrière lui en septième position avec sa Red Bull.

Incident pour Ocon, déception pour Lawson et Albon

La séance de qualifications a été marquée par un drapeau rouge en Q2, après un accident d’Esteban Ocon. Plus de peur que de mal heureusement, le pilote est sorti indemne de sa monoplace. Côté déceptions, on retrouve le rookie Jack Doohan qui partira 11ᵉ avec son Alpine, tandis que Liam Lawson (Racing Bulls) et Alex Albon (Williams) s’élanceront respectivement de la 17ᵉ et 16ᵉ place sur la grille.

McLaren en forme, l’écart se resserre au championnat

Avec cette pole position, Piastri est idéalement placé pour grignoter les 13 points qui le séparent de son coéquipier Norris au classement des pilotes. Les McLaren ont d’ailleurs dominé les essais libres, Piastri signant le meilleur temps de la dernière séance devant Norris. De quoi aborder la course avec confiance !

Rendez-vous dimanche pour un Grand Prix haletant

Dimanche, les feux s’éteindront à 18h heure locale (notez bien, pour ne pas rater le départ !) pour lancer les 57 tours de ce Grand Prix de Bahreïn 2025. Sur le tracé technique et exigeant de Sakhir et ses 5,412 kilomètres, les dépassements et les rebondissements devraient être au rendez-vous. Alors, qui de Piastri, Norris ou Verstappen sera le grand vainqueur du week-end ? Réponse dans quelques heures !