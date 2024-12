Opel Mokka : une gamme de moteurs diversifiée et un équipement complet à partir de 20 900 €

Ce que vous devez retenir Présentation du nouveau Opel MokkaL’Opel Mokka, célèbre SUV compact de la marque allemande, se positionne comme une référence incontournable dans sa catégorie grâce à sa large gamme de moteurs et son équipement richement doté.

Présentation du nouveau Opel Mokka

L’Opel Mokka, célèbre SUV compact de la marque allemande, se positionne comme une référence incontournable dans sa catégorie grâce à sa large gamme de moteurs et son équipement richement doté. Le Mokka offre un choix varié pour répondre aux besoins des conducteurs modernes, alliant performance et efficacité énergétique. Ce modèle s’inscrit dans la stratégie d’Opel visant à proposer des véhicules polyvalents et adaptés aux attentes du marché.

Une diversité de motorisations

La nouvelle version hybride du Mokka, dotée d’un moteur 1,2 litre PureTech de 136 chevaux fonctionnant selon le cycle Miller, vient enrichir l’offre existante. Associé à une boîte automatique à double embrayage à six rapports (e-DCT6), ce moteur est conçu pour optimiser les performances tout en réduisant la consommation de carburant. Il intègre un système électrique 48 volts qui permet une conduite partiellement électrique lors des déplacements urbains, diminuant ainsi les émissions polluantes.Le modèle propose également un moteur turbo essence trois cylindres, primé pour son efficacité. Avec une puissance de 100 chevaux et un couple de 205 Nm, il assure une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 10,6 secondes. Pour ceux en quête de performances accrues, une version améliorée avec turbo à géométrie variable porte la puissance à 136 chevaux. Cette configuration permet au Mokka d’atteindre les 100 km/h en seulement 9,1 secondes.

Un design moderne et sophistiqué

L’Opel Mokka arbore un design audacieux qui reflète l’évolution stylistique de la marque allemande. Les lignes sont dynamiques et épurées, soulignant le caractère sportif du véhicule. La face avant se distingue par sa calandre imposante et ses phares LED Matrix Intellilux qui assurent une visibilité optimale dans toutes les conditions.L’intérieur n’est pas en reste avec une finition soignée et des matériaux de qualité. L’habitacle spacieux offre confort et ergonomie aux passagers tout en intégrant les dernières technologies embarquées pour garantir une expérience de conduite inégalée.

Technologies embarquées et connectivité

L’équipement technologique du Mokka comprend le système multimédia IntelliLink compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Un écran tactile haute résolution facilite l’accès aux fonctionnalités tout en assurant la connectivité nécessaire pour rester connecté durant vos trajets.En matière de sécurité, Opel a intégré plusieurs aides à la conduite telles que l’avertisseur d’angle mort, le régulateur adaptatif ou encore l’aide au maintien dans la voie. Ces dispositifs visent à améliorer la sécurité routière tout en simplifiant la vie du conducteur.

Le choix écologique : l’Opel Mokka électrique

L’engagement écologique d’Opel se traduit par l’introduction d’une version entièrement électrique du Mokka. Équipé d’un moteur développant 136 chevaux et un couple instantané de 260 Nm, ce modèle offre une autonomie allant jusqu’à 338 km grâce à sa batterie de 50 kWh.Cette déclinaison zéro émission permet aux conducteurs éco-conscients d’adopter un mode de déplacement durable sans compromettre les performances. De plus, elle bénéficie des incitations fiscales liées aux véhicules électriques disponibles sur le marché français.

Garantie étendue pour plus de sérénité

Comme tous les modèles Opel récents, le nouveau Mokka est couvert par une garantie complète de cinq ans ou jusqu’à 100 000 kilomètres. Cette assurance supplémentaire témoigne du niveau élevé de confiance qu’Opel place dans ses produits et assure aux utilisateurs tranquillité d’esprit lors de leur achat.Cette politique après-vente renforce l’image positive d’Opel sur le marché automobile européen où fiabilité rime avec innovation.