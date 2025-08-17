Opel Grandland : Le SUV familial allemand complet

Ce que vous devez retenir Elle est dotée d’un moteur à essence turbo de 1,6 litre développant 150 chevaux, associé à un moteur électrique de 125 chevaux et à une batterie de 21 kWh.

Nouveau Opel Grandland : un SUV novateur pour la route

Il y a quelques mois, Opel a levé le voile sur la seconde génération de son SUV Grandland. Reconnaissable à son allure dynamique et à ses technologies avancées, cette voiture incarne le savoir-faire de la marque allemande, tout en s’inscrivant dans l’air du temps avec ses diverses options de motorisation.

Un gabarit rehaussé pour un espace optimisé

Le nouveau Grandland affiche des dimensions plus généreuses, mesurant maintenant 4,65 mètres de long. Cela le place dans la catégorie des C-SUV et D-SUV, offrant un habitacle spacieux. En poussant un peu plus loin, le nouveau modèle bénéficie d’un empattement de 2,8 mètres, créant ainsi un confort optimal pour les passagers, surtout lors de longs trajets.

Un design moderne et attrayant

L’esthétique du tout nouveau Grandland est marquée par la dernière génération de la langue de conception d’Opel. À l’avant, le 3D Vizor se distingue par son logo lumineux, tandis que les phares avant sont maintenant équipés de la technologie LED, apportant modernité et élégance. À l’arrière, les feux LED s’unissent par une ligne lumineuse, accentuant la signature du constructeur.

Cockpit numérique et espaces généreux

À l’intérieur, la cabine spacieuse est dotée d’un tableau de bord digital de 10 pouces qui offre une vue claire et intuitive pour le conducteur. Le système multimédia, quant à lui, se pilote via une écran tactile de 16 pouces, permettant un accès facile aux diverses fonctionnalités.

Cette voiture peut accueillir cinq adultes confortablement et dispose d’un volume de coffre atteignant 550 litres. Pour une sortie en famille ou des escapades, ces espaces font toute la différence (qui n’apprécie pas un peu d’espace pour les bagages ?).

Des performances adaptées à tous les besoins

La gamme de moteurs du Grandland se compose d’une version hybride, d’une version hybride rechargeable (PHEV) et de deux modèles totalement électriques. L’option hybride allie un moteur à essence 1,2 litre de 145 chevaux à un moteur électrique de 28 chevaux, offrant ainsi un ensemble performant, même en milieu urbain.

La batterie lithium-ion de 0,9 kWh, qui se recharge pendant la conduite, apporte un supplément de couple à bas régime. Saviez-vous que cela permet au Grandland Hybrid d’effectuer plus de 50 % de ses trajets en mode entièrement électrique ? Cela réduit les émissions polluantes tout en diminuant les arrêts à la station-service.

Une option rechargeable pour plus d’autonomie

Pour ceux qui recherchent plus d’économies, la version hybride rechargeable est la solution idéale. Elle est dotée d’un moteur à essence turbo de 1,6 litre développant 150 chevaux, associé à un moteur électrique de 125 chevaux et à une batterie de 21 kWh. Avec une puissance combinée qui atteint 195 chevaux, ce modèle maximise l’utilisation de l’électricité pour une autonomie pouvant atteindre 87 km.

Une transition vers l’électrique

Les modèles 100 % électriques complètent l’offre du Grandland. La première version embarque un moteur avant de 214 chevaux et une batterie utilisable de 73 kWh, permettant de parcourir jusqu’à 523 km avec une seule charge. La deuxième version, avec une capacité de batterie de 82 kWh, offre une autonomie approchant 600 km.

Garantie et tranquillité d’esprit

Comme pour toutes les autres voitures de la gamme, le nouveau Grandland bénéficie d’une garantie mécanique de 5 ans et d’une garantie de 8 ans pour la batterie. Une attention particulière à la tranquillité d’esprit des conductrices et conducteurs.

En résumé, avec le Grandland, Opel s’engage fermement vers une mobilité durable sans sacrifier le confort. Que vous optiez pour une version hybride, PHEV ou électrique, chacune est conçue pour répondre à des besoins variés et s’adapter à votre style de vie.