olls-Royce dévoile un Cullinan Black Badge unique inspiré par les randonnées en montagne

Une création exceptionnelle vient enrichir la famille des Rolls-Royce Cullinan. Le constructeur britannique de véhicules d’ultra-luxe a récemment présenté le Cullinan Daisy Black Badge, une pièce unique commandée par un passionné de randonnée et d’exploration.

Ce SUV de luxe hors norme s’inspire directement d’un champ de marguerites situé sur le sentier favori du client dans les montagnes des Hauts Tatras. Un hommage à la nature qui se traduit par une personnalisation poussée à l’extrême.

Une personnalisation poussée à l’extrême

Quand les autres constructeurs proposent des options, Rolls-Royce va bien plus loin. La marque de Goodwood est reconnue pour sa division Bespoke, capable de transformer chaque véhicule en une œuvre d’art sur mesure. Le propriétaire de ce Cullinan, qui a bâti sa fortune dans le secteur des équipements d’aventure et de plein air, souhaitait un véhicule reflétant sa passion pour la nature.

Martina Starke, directrice générale du design Bespoke chez Rolls-Royce, explique : « Ce projet nous a mis au défi d’explorer comment les motifs naturels peuvent être exprimés à travers l’artisanat et les matériaux. Des gravures délicates sur bois de granadille jusqu’aux détails floraux cachés dans les parapluies, nous racontons l’histoire extraordinaire du client à travers des textures inattendues et une palette de couleurs totalement nouvelle. »

Un extérieur aux finitions exceptionnelles

L’extérieur du Cullinan Daisy arbore une teinte Powder Blue (bleu poudré) qui sert d’écrin parfait à une ligne latérale tracée à la main. Cette ligne décorative, appelée Coachline, reproduit avec finesse la silhouette d’une marguerite.

Cette subtile palette chromatique offre un contraste saisissant avec les éléments assombris caractéristiques de la version Black Badge : calandre Pantheon noircie, statuette Spirit of Ecstasy (Esprit de l’Extase) et autres détails chromés.

Un intérieur qui célèbre la passion pour la nature

L’habitacle poursuit le thème floral avec une attention minutieuse aux détails. Le motif de marguerites se retrouve gravé sur les surfaces en bois Blackwood du tableau de bord et de la console centrale, réalisé grâce à une technique de sablage de précision.

Ce procédé consiste à projeter un jet de fines particules minérales sur le placage, éliminant avec délicatesse des couches microscopiques de la surface. Le jeu d’ombre et de lumière sur la surface ainsi sculptée crée un effet tridimensionnel qui ajoute une dimension visuelle fascinante.

Les placages en bois Blackwood s’harmonisent avec un intérieur tricolore aux teintes subtiles. La couleur dominante est le Bleu Fleet, qui s’étend jusqu’aux commandes rotatives et aux montants B et C. Ce bleu est complété par des cuirs Gris Selby et Noir, avec des passepoils Bleu Fleet sur les sièges, des surpiqûres contrastantes Gris Selby et des monogrammes sur les appuis-tête.

Pour parfaire l’ensemble, des plaques de seuil illuminées arborant un motif de marguerites accueillent les occupants à l’entrée du véhicule.

Des attentions qui font la différence

Le souci du détail ne s’arrête pas à l’extérieur et à l’habitacle principal. (C’est dans ces petites attentions que l’on reconnaît le vrai luxe, pas vrai?)

Le motif floral se retrouve jusque dans les parapluies Bespoke dissimulés dans les portières arrière du SUV. Ce charmant motif n’est visible qu’à l’intérieur des parapluies, évoquant l’atmosphère d’un champ de marguerites en pleine floraison lors d’une journée pluvieuse.

Autre élément remarquable : le ciel de toit étoilé sur mesure qui reproduit quatre grandes constellations dominantes dans le ciel nocturne des latitudes septentrionales. On y trouve la Grande Ourse, la Petite Ourse (incluant l’étoile Polaire), Gémeaux (reconnaissable aux brillantes étoiles Castor et Pollux) et Taureau (identifiable par la géante rouge Aldébaran et l’amas stellaire des Pléiades).

Un rangement spécial pour l’équipement d’aventure

Pour finaliser ce Black Badge Cullinan Daisy, Rolls-Royce a intégré ce que la marque appelle un « module de récréation ». Il s’agit d’un compartiment de rangement à déploiement automatique monté dans le plancher du coffre, spécialement conçu pour accueillir l’équipement de randonnée préféré du client.

Vous vous demandez sans doute combien coûte une telle réalisation? La marque ne communique pas sur les tarifs de ces créations uniques, mais quand on sait qu’un Cullinan Black Badge « standard » dépasse allègrement les 400 000 euros en France, on peut imaginer que cette version personnalisée atteint des sommets bien plus élevés. (Presque aussi hauts que les montagnes que son propriétaire aime tant explorer!)

Cette création exceptionnelle démontre une fois de plus la capacité unique de Rolls-Royce à transformer les passions et les rêves de ses clients en réalités automobiles d’exception. Un luxe rare où chaque détail raconte une histoire personnelle.