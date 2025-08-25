Officiel : Voici le nouveau Audi Q3 Sportback

Ce que vous devez retenir Cette fonctionnalité est appréciée pour les escapades du week-end, que ce soit pour un voyage en famille ou pour une randonnée entre amis.

La version hybride rechargeable combine un moteur essence à un moteur électrique avec une batterie de 25,7 kWh, offrant une puissance totale de 272 chevaux et un couple de 400 Nm.

Les ventes de la Q3 Sportback en France devraient débuter prochainement, et bien qu’Audi n’ait pas encore annoncé les tarifs exacts, il faut s’attendre à une fourchette de prix similaire à celle d’autres modèles de la marque.

Audi Q3 Sportback : une élégance dynamique

La nouvelle Audi Q3 Sportback fait son apparition, affichant un caractère sportif allié à une conception centrée sur le conducteur. Cette version se distingue notamment par sa silhouette coupée, fusionnant allure dynamique et praticité.

Un design moderne et sportif

Comparée à son homologue SUV, la Q3 Sportback est 28 millimètres plus basse, ce qui lui procure une ligne de toit au profil plus élancé. Les fenêtres arrière sont plus petites, accentuant son aspect sportif. La calandre imposante et les phares à LED numériques, couplés à des jantes allant de 17 à 20 pouces, renforcent son attrait visuel. La technologie d’éclairage avancée offre une expérience unique tant de jour que de nuit.

Technologie à bord

À l’intérieur, la Q3 Sportback partage bon nombre des éléments technologiques avec le modèle SUV. L’habitacle accueille notamment une écran de 30,2 centimètres pour les instruments, aligné avec un écran tactile de 32,5 centimètres, tous deux intégrés harmonieusement dans un tableau de bord moderne. Un système de climatisation intelligent et une console centrale spacieuse permettent une meilleure organisation.

Capacité et espace

Le coffre peut contenir jusqu’à 488 litres, extensible à 1 289 litres en repliant les sièges arrière. Cette fonctionnalité est appréciée pour les escapades du week-end, que ce soit pour un voyage en famille ou pour une randonnée entre amis.

Une motorisation diversifiée

Audi propose une gamme complète de moteurs pour la Q3 Sportback, des versions thermiques aux modèles hybrides. À l’entrée de gamme, on trouve un moteur essence de 1,5 litre, développant 150 chevaux et 250 Nm de couple. Les versions supérieures, équipées du 2.0 TFSI, offrent des puissances de 204 à 265 chevaux, tout en intégrant la technologie de traction intégrale et une boîte automatique à double embrayage.

Économie et performance

Pour celles qui parcourent de nombreux kilomètres, une version diesel 2.0 TDI bâtie pour l’économie de carburant est mise à disposition, atteignant également 150 chevaux. La version hybride rechargeable combine un moteur essence à un moteur électrique avec une batterie de 25,7 kWh, offrant une puissance totale de 272 chevaux et un couple de 400 Nm. Cette version se distingue par sa capacité à rouler 100 % électrique sur 117 km, parfaite pour les trajets quotidiens.

Conduite et confort

La conduite de la Q3 Sportback a été affinée sans pour autant modifier la suspension de base du modèle Q3. Les ressorts et amortisseurs ont été ajustés pour convenir à son centre de gravité plus bas, promovant une expérience de conduite davantage axée sur le plaisir. Une option de revêtement adaptatif est également disponible, permettant ainsi d’alterner entre confort et sportivité selon les envies.

Disponibilité et prix

Les ventes de la Q3 Sportback en France devraient débuter prochainement, et bien qu’Audi n’ait pas encore annoncé les tarifs exacts, il faut s’attendre à une fourchette de prix similaire à celle d’autres modèles de la marque.

En résumé, l’Audi Q3 Sportback se positionne comme un choix judicieux pour celles désirant combiner style, confort et technologie. Son allure sportive, son intérieur raffiné et ses performances en font une voiture à part entière dans le segment des SUV compacts. Prête à vivre une nouvelle aventure ?