Nouvelles Peugeot E-3008 et E-5008 : l’autonomie de pointe des SUV

La marque française Peugeot continue de s’imposer dans le monde de l’électromobilité avec ses modèles E-3008 et E-5008, deux SUV qui redéfinissent les standards d’autonomie.

Peugeot, un acteur majeur de l’électromobilité

Peugeot, une icône de l’industrie automobile française, a su se réinventer au fil des années pour répondre aux exigences croissantes en matière de véhicules électriques. Avec les nouvelles versions électriques du 3008 et du 5008, la marque entend bien marquer son empreinte sur le marché des SUV électriques.

Le modèle 3008, déjà populaire dans sa version thermique, passe à une nouvelle génération tout en adoptant une motorisation électrique. Quant au 5008, il fait son entrée remarquée dans l’univers électrique. Ces deux modèles visent à éliminer le stress lié à l’autonomie grâce à leurs performances impressionnantes.

Les performances d’autonomie des E-3008 et E-5008

Les versions Long Range des Peugeot E-3008 et E-5008 affichent des autonomies impressionnantes. Équipées d’un moteur électrique de 230 chevaux et d’une batterie d’une capacité énergétique de 98 kWh, elles promettent jusqu’à 700 kilomètres pour le 3008 et 668 kilomètres pour le 5008 selon le cycle WLTP.

Ces performances sont rendues possibles grâce à la « grande » batterie qui équipe ces modèles. En plus de cela, des versions avec une batterie plus petite (73 kWh) sont également disponibles. Elles offrent respectivement 527 km pour le 3008 et 502 km pour le 5008, avec un moteur délivrant 210 chevaux.

Technologie avancée au service de la recharge

Tous les modèles bénéficient d’un nouveau système avancé de préparation de la batterie. Celui-ci permet des temps de recharge extrêmement rapides qui s’avèrent précieux lors de longs trajets.

Avec une capacité maximale de recharge allant jusqu’à 160 kW dans les stations superchargeurs, un passage du niveau énergétique de la batterie entre 20 % et 80 % peut être effectué en seulement 27 minutes. Cela signifie que les conducteurs peuvent récupérer environ 150 kilomètres d’autonomie en seulement dix minutes.

Caractéristiques distinctives du Peugeot E-3008

L’esthétique du E-3008 est marquée par sa silhouette fastback unique combinée au Panoramic i-Cockpit innovant qui incarne la vision avant-gardiste du design intérieur chez Peugeot.

L’édition Long Range se distingue particulièrement par son autonomie exceptionnelle. Avec ses spécifications techniques robustes, elle offre aux conducteurs une expérience sans compromis sur les longues distances sans avoir besoin d’arrêts fréquents pour recharger.

L’expérience utilisateur offerte par le Peugeot E-5008

Côté confort, le Peugeot E-5008 ne déçoit pas avec sa capacité à accueillir confortablement sept passagers. C’est cet aspect qui en fait une option attrayante parmi les SUV familiaux intermédiaires.

S’agissant de l’autonomie, cette version attire également l’attention en éliminant quasiment toute inquiétude liée à la distance parcourable sur une seule charge. Elle assure ainsi des voyages prolongés sans souci majeur concernant la recharge fréquente.

L’engagement écologique signé Peugeot

Peugeot met également un point d’honneur à garantir la durabilité et la fiabilité de ses véhicules électriques. Le programme PEUGEOT ALLURE CARE illustre cet engagement avec une couverture étendue pour tous les composants électriques et mécaniques pendant huit ans ou jusqu’à160 000 kilomètres parcourus.

Cet engagement témoigne non seulement du sérieux mais aussi du désir constant d’innovation que cultive Peugeot afin que chaque conducteur puisse apprécier pleinement son expérience au volant tout en réduisant son empreinte carbone significativement.