Nouvelle Mercedes-Benz CLE 180 en Grèce – Découvrez les prix

Avec un longueur de 4,85 mètres, une largeur de 1,86 mètre et une hauteur de 1,43 mètre, la CLE ne manque pas d’impressionner par sa silhouette élégante. Son empattement de 2,87 mètres assure un espace intérieur généreux, capable d’accueillir confortablement quatre adultes. Le coffre, avec une capacité de 420 litres pour la version coupé, est également très appréciable pour les longues escapades ou les courses du quotidien.

Les motorisations de la nouvelle CLE sont toutes dotées du système hybride léger 48V EQ Boost, apportant une assistance précieuse de 23 chevaux et un couple de 205 Nm. Cette technologie permet une puissance optimale tout en facilitant une conduite plus économe, deux aspects souvent recherchés par les conductrices et conducteurs soucieux de la performance et de l’environnement.

La CLE est également équipée d’une transmission automatique, et pour ceux qui sont friands de technologies vertes, une version hybride rechargeable est disponible sous le nom de CLE 300 e.

La dernière addition à la gamme est la version de base CLE 180, qui se présente avec un moteur 2.0 litres à quatre cylindres, affichant une puissance de 170 chevaux. Ce modèle se distingue par l’intégration d’un système hybride léger, permettant une excellente performance tout en optimisant la consommation.

Les performances annoncées par le constructeur sont révélatrices : la version coupé du modèle CLE 180 passe de 0 à 100 km/h en 8,9 secondes, tandis que la version cabriolet le fait en 9,5 secondes. Ces chiffres témoignent d’une dynamique de conduite plaisante, que ce soit sur les routes pittoresques de la campagne ou dans les rues animées de la ville.

En matière d’équipement, la Mercedes-Benz CLE 180 se décline en deux lignes de design (Avantgarde et AMG), accompagnées de quatre packs d’équipement (Advance, Advanced Plus, Premium et Premium Plus). Ce large choix permet à chaque conductrice de personnaliser son véhicule selon ses goûts et ses besoins. Concernant les prix, l’entrée de gamme commence à 61 200 euros pour le modèle coupé, tandis que la version cabriolet se positionne à 69 650 euros.

Pour les automobilistes à la recherche de davantage de puissance, la version CLE 200 avec une puissance de 204 chevaux débutera à 66 550 euros. Ces options montrent que Mercedes-Benz s’adapte aux désirs variés de son public, combinant luxe, performance et accessibilité, tout en respectant l’esprit d’innovation qui lui est cher.

Finalement, la Mercedes-Benz CLE semble être un choix judicieux pour celles et ceux qui souhaitent allier élégance et technologies avancées, tout en gardant un œil sur l’efficacité énergétique. Qu’en pensez-vous ? Avez-vous déjà une préférence pour le coupé ou le cabriolet ? N’hésitez pas à partager vos réflexions sur ce modèle d’exception.