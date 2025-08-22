Nouveaux prix sur tous les modèles KGM – À partir de 18 000 euros pour le Tivoli de 135 chevaux

Ce que vous devez retenir De plus, un nouveau site de production pour des voitures entièrement électriques sera prochainement établi près de Séoul, renforçant ainsi l’engagement de KGM en faveur de la mobilité durable.

L’univers des SUV de KGM : praticité et accessibilité

La marque coréenne KGM (anciennement SsangYong) a récemment renforcé sa présence sur le marché français avec une gamme attrayante composée de trois SUV et d’un pick-up double cabine. Ces modèles, qui sont désormais proposés à des prix plus accessibles, allient robustesse et confort.

Depuis son transfert au sein du groupe KG en 2022, la personnalité de KGM est restée concentrée sur la praticité, l’espace et des équipements bien conçus, tout en offrant des capacités hors-route impressionnantes. Les SUV de la marque attirent un public varié, capable de répondre à diverses attentes, qu’il s’agisse de trajets urbains ou d’évasion dans la nature.

Les voitures de KGM sont fabriquées en Corée, dans des installations modernes capables de produire 240 000 véhicules par an. De plus, un nouveau site de production pour des voitures entièrement électriques sera prochainement établi près de Séoul, renforçant ainsi l’engagement de KGM en faveur de la mobilité durable.

Une gamme adaptée au marché français

Sur le marché français, KGM propose trois modèles de SUV : le Tivoli, le Korando et le Torres, ainsi qu’un pick-up nommé Musso Grand. Chaque SUV est disponible en versions à deux ou quatre roues motrices, avec des choix de transmission manuelle ou automatique, offrant ainsi flexibilité et confort de conduite.

Le Tivoli, le plus abordable de la gamme, appartient à la catégorie des SUV de classe B. Ce petit SUV est équipé d’un moteur à essence turbo de 1,5 litre, délivrant une puissance de 135 ou 163 chevaux, selon la version. C’est un choix pertinent pour les conductrices cherchant une voiture pratique et économique, idéale pour les déplacements quotidiens.

Le Korando se situe dans la catégorie des SUV de classe C. Son moteur est également un 1,5 litre turbo, générosité en puissance de 163 chevaux et ses performances se font sentir à chaque virage. La transmission peut se faire sur les roues avant ou les quatre roues grâce à des options de boîte automatique ou manuelle à six vitesses.

Le modèle phare de la marque, le Torres, fait partie des D-SUV. Ce véhicule propose un moteur turbo de 1,5 litre avec une puissance de 163 chevaux. En outre, le Torres est également disponible en version entièrement électrique, l’EVX. Ce dernier est alimenté par un moteur électrique de 207 chevaux, avec une autonomie impressionnante de plus de 460 kilomètres grâce à une batterie de 73,4 kWh.

Le pick-up Musso Grand

Pour les conductrices à la recherche d’un véhicule utilitaire, le Musso Grand se distingue. Ce pick-up double cabine, à quatre roues motrices, est le plus abordable de sa catégorie en France, à partir de 29 990 euros. Équipé d’un moteur diesel de 2,2 litres, il délivre une puissance de 202 chevaux et un couple de 400 Nm. Son efficacité en fait un choix pratique pour les professionnels ou pour celles qui ont besoin d’un véhicule robuste pour transporter des charges.

Des prix compétitifs

KGM s’engage à rendre ses véhicules accessibles. Voici quelques tarifs pour les modèles disponibles : le Tivoli 1.5 135 ch commence à 18 000 euros, tandis que le Korando 1.5 163 ch démarre à 22 900 euros. Le Torres 1.5 163 ch est proposé à partir de 31 200 euros, et l’EVX à 36 190 euros.

Tout cela témoigne d’une volonté de la part de KGM de se positionner comme un acteur sérieux sur le marché, en offrant des véhicules qui répondent aux attentes des conductrices et conducteurs français.

Pour plus d’information sur les modèles de KGM et leur réseau de distribution en France, il est conseillé de consulter les revendeurs locaux.