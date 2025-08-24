Nouveau radar sur les routes : Qu’est-ce que le Dexter français qui va infliger des contraventions ?

Ce que vous devez retenir Au cours des premiers mois de l’année 2024, on a déploré plus de 9 696 accidents de la route, entraînant 569 décès.

D’une part, les caméras visibles sur ces véhicules sont facilement détectables, laissant le temps aux conductrices et aux conducteurs d’éviter de dépasser les limites.

Plutôt que de voir ces radars comme un simple outil de répression, pourquoi ne pas les considérer comme une véritable opportunité d’éduquer les conductrices et conducteurs .

La technologie des radars de vitesse : une évolution nécessaire

Les infractions aux lois de la circulation sont un phénomène qui prend de l’ampleur en France, révélant des statistiques préoccupantes. Au cours des premiers mois de l’année 2024, on a déploré plus de 9 696 accidents de la route, entraînant 569 décès. Ce triste bilan souligne l’urgence d’une réflexion sur nos comportements au volant.