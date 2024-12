Nouveau MG HS : un SUV entièrement équipé avec une autonomie impressionnante de plus de 1 000 km

Ce que vous devez retenir Doté d’une autonomie remarquable, ce modèle se décline en deux versions motorisées, offrant ainsi des performances et un confort optimaux pour les trajets quotidiens ou les longues escapades.

La marque automobile MG Motors, bien implantée sur le marché européen, enrichit sa gamme en lançant la nouvelle génération du SUV HS. Doté d’une autonomie remarquable, ce modèle se décline en deux versions motorisées, offrant ainsi des performances et un confort optimaux pour les trajets quotidiens ou les longues escapades.

Design moderne et attrayant

Le design du nouveau MG HS allie élégance et robustesse. Les lignes dynamiques et les surfaces sculptées confèrent à ce SUV une allure résolument moderne. À l’avant, on remarque immédiatement les phares LED affinés et la calandre imposante qui lui donnent un regard affirmé. Ce soin apporté au détail se retrouve également sur les flancs avec des arches de roues prononcées ornées de protections en plastique, idéales pour les aventures hors route.

À l’arrière, c’est l’aileron de toit volumineux qui attire l’œil. Sa forme audacieuse est soulignée par une ligne acérée courant au-dessus des feux LED, accentuant la présence imposante du véhicule sur la route. Avec ses 4,67 mètres de longueur, le nouveau HS gagne en espace intérieur sans compromettre son allure sportive.

Espace intérieur optimisé

L’intérieur du MG HS a été conçu pour maximiser le confort des passagers tout en offrant un vaste volume de chargement. Le modèle à moteur essence dispose d’un coffre spacieux de 507 litres, tandis que la version hybride rechargeable offre 441 litres d’espace de chargement, répondant ainsi aux besoins variés des familles modernes.

Cette attention portée à l’habitabilité s’accompagne d’un arsenal technologique complet. Le système MG Pilot regroupe pas moins de 16 aides à la conduite assurant sécurité et tranquillité d’esprit lors des trajets. La connectivité n’est pas en reste avec des fonctionnalités avancées pour rester connecté où que l’on soit.

Moteurs performants et économes

Le MG HS propose deux motorisations distinctes pour répondre aux attentes diversifiées des conducteurs. La version essence est animée par un moteur 4 cylindres turbo de 1,5 litre délivrant 170 chevaux et un couple maximal de 275 Nm. Ce moteur est associé à une boîte automatique à double embrayage à sept rapports, permettant d’atteindre les 100 km/h en seulement 9,6 secondes avec une vitesse maximale de 195 km/h.

Côté consommation, le protocole WLTP annonce une consommation moyenne raisonnable de 7,6 litres aux 100 kilomètres et des émissions de CO2 limitées à 173 g/km.

Technologie hybride avancée

L’autre version du nouveau HS mise sur une technologie hybride rechargeable innovante combinant un moteur essence turbo de 1,5 litre développant 143 chevaux avec un moteur électrique puissant offrant jusqu’à 184 chevaux supplémentaires. L’ensemble délivre une puissance combinée impressionnante de 340 chevaux et un couple maximal atteignant 365 Nm.

Ce système est alimenté par une batterie lithium-ion généreuse de 24,7 kWh offrant jusqu’à 103 kilomètres d’autonomie en mode électrique seul. Cette performance permet non seulement de réduire drastiquement la consommation moyenne (0,6 litre aux 100 kilomètres), mais aussi d’étendre l’autonomie totale au-delà des mille kilomètres.

Performances exceptionnelles

L’accélération impressionnante du modèle hybride ne laisse pas indifférent : le passage de zéro à cent kilomètres par heure s’effectue en seulement 6,8 secondes avec une vitesse maximale pouvant atteindre les deux cents kilomètres par heure.

Avec ces caractéristiques techniques remarquables associées à un équipement moderne et complet tant au niveau confort qu’en matière technologique sécuritaire comme écologique; ce SUV signé MG Motors s’impose comme choix judicieux face concurrence accrue véhicules segment intermédiaire Européen où qualité prime avant tout satisfaction clientèle exigente aujourd’hui exige toujours plus innovation constante produits proposés marché automobile actuel dynamique évolutif rapide…