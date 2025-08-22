Nouveau Jeep Cherokee : Retour en version hybride et entièrement revu

Ce que vous devez retenir Les nouvelles mesures montrent un longueur de 4 778 millimètres, une largeur de 2 123 millimètres et une hauteur de 1 715 millimètres.

La nouvelle génération de la jeep cherokee

La Jeep, bien ancrée dans le paysage automobile, a officiellement présenté sa 6ème génération de cherokee. Ce modèle emblématique cherche à séduire les amateurs avec son ample offre. En effet, les nouveaux espaces intérieurs, le design extérieur revampé et un intérieur renouvelé se distinguent clairement. C’est important de noter que pour la première fois, ce SUV compact sera doté d’un système de propulsion hybride.

Un design plus grand et plus pratique

Dans cette nouvelle mouture, le Cherokee affiche des dimensions revalorisées, illustrées par un empattement allongé de 150 millimètres. Pour les passionnés de voyages, la capacité du coffre est quasiment triplée, ce qui est un avantage non négligeable. Les nouvelles mesures montrent un longueur de 4 778 millimètres, une largeur de 2 123 millimètres et une hauteur de 1 715 millimètres. L’empattement atteint désormais 2 870 millimètres, permettant une meilleure stabilité sur la route.

Des capacités tout terrain rehaussées

Pour sa version standard, la Jeep est équipée d’une angle d’approche de 19,6° et d’un angle de fuite de 29,4°. La garde au sol dépasse légèrement les 200 millimètres, et une version Trailhawk est prévue pour les aventures off-road, offrant des caractéristiques de terrain améliorées. Même dans sa version standard, l’auto dispose de protections de carrosserie et de roues qui peuvent atteindre 20 pouces.

Une innovation en matière de motorisation

Le changement majeur se trouve sous le capot. Le nouveau Cherokee sera propulsé par un moteur à essence turbo de 1,6 litre, développant 180 chevaux (132 KW). Ce moteur sera accompagné de deux moteurs électriques, permettant une puissance totale de 210 chevaux (154 KW) et un couple de 312 Nm. Cela garantit une expérience de conduite réactive, avec un passage de 0 à 100 km/h en seulement 8,3 secondes. De surcroît, le système hybride permet de limiter la consommation à 6,3 litres pour 100 km, assurant ainsi une autonomie théorique de plus de 800 kilomètres grâce à un réservoir de 51,9 litres.

Fonctionnalités électroniques avancées

Le nouveau modèle offre une capacité de conduite entièrement électrique sur de courtes distances, à faible charge, et à des vitesses allant jusqu’à 100 km/h. La jeep sera exclusivement disponible en version 4×4, avec quatre systèmes de conduite adaptés aux conditions de neige, terre ou sable.

Un intérieur moderne et fonctionnel

En ce qui concerne l’habitacle, le Cherokee s’inspire de son grand frère, le Wagoneer S. On y retrouve un volant similaire et une réduction significative des boutons physiques, bien qu’un panneau dédié pour le climat reste en place. Le tableau de bord est équipé de deux écrans tactiles : un de 10,25 pouces pour les compteurs et un autre de 12,3 pouces pour le système d’infodivertissement, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. De plus, le confort est renforcé par des sièges chauffants et ventilés, ainsi qu’un système audio de chez Alpine.

Disponibilité sur le marché

La nouvelle génération du Cherokee devrait arriver dans les concessions d’ici la fin de l’année. Les modèles les mieux équipés seront commercialisés en premier, alors que les versions plus accessibles devraient être disponibles aux environ de début 2026.

Ce nouveau Cherokee promet une expérience enrichie tant en ville qu’en dehors des sentiers battus. Qu’attendez-vous pour découvrir ce modèle? Avez-vous déjà essayé un SUV hybride?