Nouveau Dacia Duster EV : Il sera l’un des SUV électriques les plus abordables

Dacia Duster : l’évolution vers l’électrique

Dacia, cette marque low-cost tant appréciée, s’illustre aujourd’hui en annonçant des avancées notables dans son aventure électrique. L’un de ses modèles phares, le Duster, serait sur le point de se transformer en version électrique. Cela pourrait marquer un tournant dans l’offre de l’entreprise roumaine, sans pour autant renier son ADN d’accessibilité et de robustesse.

Des annonces prometteuses

Lors d’une récente présentation, le CEO de Dacia a révélé que novembre marque le lancement d’un chapitre important pour la marque, agitant les attentes autour du Duster EV. Actuellement, le seul modèle 100% électrique de Dacia sur le marché européen est le Spring, une petite voiture citadine. Mais la marque compte tendre à une gamme de modèles électriques allant du Sandero au Jogger, en passant par le Bigster.

Une plateforme moderne

Le futur Duster électrique s’appuiera sur la plateforme CMF-BEV, déjà utilisée par d’autres modèles tels que la nouvelle Renault 5 et la Renault 4. Cette plateforme est spécialement conçue pour s’adapter aux moteurs électriques, tout en permettant à Dacia d’explorer différents segments, des citadines aux SUV de taille moyenne. Un aspect intéressant est qu’elle intégrera également la possibilité d’une traction intégrale grâce à un second moteur électrique à l’arrière.

Un vrai véhicule tout-terrain

Cette option de traction intégrale est particulièrement excitante pour les amateurs de tout-terrain. En effet, peu de véhicules dans cette gamme de prix offriront une telle polyvalence. Le Duster 4×4 pourrait très bien s’imposer dans les sentiers battus, gardant le plaisir de conduire en dehors des routes asphaltées. (Qui n’a jamais rêvé de sortir des sentiers battus lors d’un week-end ?) Le prototype du Renault 4, qui a récemment été présenté, conforte cette ambition.

Une transition fluide

Avant de voir ce nouveau Duster sur la route, Dacia prévoit la sortie d’une version hybride à quatre roues motrices. Ce modèle, qui devrait sortir fin 2024, met en avant un moteur électrique à l’arrière, permettant une concurrence directe avec des modèles tels que le Jeep Avenger 4xe.

Un délicat équilibre

La stratégie électrique de Dacia ne signifie pas pour autant l’abandon de l’option thermique. Le Duster continuera d’être proposé avec des moteurs thermiques et/ou hybrides, du moins jusqu’à la fin de cette décennie. D’une manière réfléchie, l’électrique cohabitera avec les offres plus traditionnelles. Cela laisse également de la place pour divers types de clients, qu’ils soient enclins à passer à l’électrique ou non.

Voyages vers l’avenir

Au-delà du Duster, Dacia a d’autres projets en cours. On s’attend à voir un nouveau supermini électrique qui viendra remplacer le Spring, avec un prix avoisinant les 18 000 euros. De plus, deux nouveaux modèles dans la catégorie C sont en préparation pour accompagner le Bigster, probablement avec des moteurs thermiques au départ, avant d’évoluer vers des alternatives électriques, dont un Sandero électrique prévu pour 2027.

Conclusion

L’avenir semble prometteur pour Dacia. En s’attaquant à la transition électrique avec sensibilité, la marque s’assure que ses clients ne perdent pas ce qui les a attirés vers elle : la simplicité, la robustesse et le rapport qualité-prix. C’est une évolution à suivre de près, car elle pourrait redéfinir le paysage automobile accessible en France et au-delà.