Netflix veut acquérir les droits de diffusion de la Formule 1

La série documentaire Formula 1: Drive To Survive a connu un succès phénoménal sur Netflix. Cette réussite a manifestement donné des idées à la plateforme de streaming qui envisage maintenant une stratégie bien plus ambitieuse dans l’univers de la F1.

La plateforme de streaming s’apprête à entrer dans une compétition féroce pour obtenir les droits de retransmission de la Formule 1. Cette démarche vise initialement le marché américain, où les courses sont actuellement diffusées par ESPN qui utilise les images produites par Sky Sports UK.

Le contrat actuel, évalué à environ 85 millions d’euros par an, arrive à échéance à la fin de la saison 2025. Une nouvelle négociation s’annonce particulièrement intense, avec Netflix qui avait déjà manifesté son intérêt lors du précédent appel d’offres fin 2022, aux côtés d’Amazon et Apple.

L’explosion de popularité de la F1 aux États-Unis

Si ESPN avait remporté la mise lors du dernier renouvellement, la donne a considérablement évolué. L’engouement pour la F1 sur le sol américain a littéralement explosé ces dernières années. Les audiences ne cessent de grimper, portées notamment par l’effet Drive To Survive et l’organisation de trois Grands Prix aux États-Unis (Miami, Austin et Las Vegas).

Une stratégie de diffusion territoire par territoire

Un élément important à noter : même si Netflix remportait les droits de diffusion, l’accord ne concernerait que le territoire américain. Liberty Media, propriétaire de la F1, maintient une politique de négociation pays par pays pour les droits de retransmission.

Cette approche permet d’optimiser les revenus mais aussi d’adapter la diffusion aux spécificités de chaque marché. En France par exemple, la F1 est diffusée sur Canal+ jusqu’en 2029, avec un dispositif éditorial complet incluant les essais libres, les qualifications et les courses.

Un changement de paradigme pour Netflix

L’acquisition potentielle des droits de la F1 marquerait un tournant majeur pour Netflix. La plateforme, traditionnellement centrée sur les contenus à la demande, devrait alors gérer des retransmissions en direct. (Un sacré défi technique et logistique qui nécessiterait des investissements conséquents en infrastructure)

Cette évolution s’inscrirait dans une tendance plus large du streaming vers le sport en direct. Netflix a d’ailleurs déjà fait un premier pas dans cette direction en diffusant un match de golf en direct fin 2023.

L’impact sur l’écosystème de la F1

Cette possible arrivée de Netflix comme diffuseur officiel pourrait transformer la manière dont nous consommons la F1. La plateforme pourrait proposer une expérience innovante, mêlant direct, replay, contenus exclusifs et documentaires. Les fans auraient accès à un écosystème complet autour de leur passion.

L’expertise acquise avec Drive To Survive permettrait à Netflix d’enrichir la retransmission des courses avec des angles inédits et des contenus coulisses. (Imaginez avoir accès aux communications radio de votre pilote préféré en temps réel via une fonction interactive)

Les prochains mois s’annoncent décisifs pour l’avenir de la diffusion de la F1 aux États-Unis. Cette bataille des droits illustre parfaitement l’évolution du paysage audiovisuel, où les frontières entre médias traditionnels et plateformes de streaming s’estompent progressivement.