MotoGP Qatar : Marc Márquez écrase la course sprint — 1 avertissement fort à ses rivaux pour 2025

Marc Márquez a une nouvelle fois fait parler sa classe lors de la course sprint du Grand Prix MotoGP du Qatar ce samedi. L’Espagnol a survolé les débats, s’imposant avec autorité devant son frère Alex et l’étonnant Franco Morbidelli. Une démonstration de force qui conforte son statut de grandissime favori pour le championnat du monde 2025.

Les frères Márquez intouchables

Dès le départ, Marc Márquez a pris les commandes de la course, creusant immédiatement l’écart sur ses poursuivants. Son frère Alex, bien décidé à ne pas se laisser distancer, a tout tenté pour revenir sur lui, allant jusqu’à l’attaquer dans le deuxième tour. Mais rien n’y a fait, le sextuple champion du monde a répondu du tac au tac pour conserver sa position.

Morbidelli, la belle surprise

Derrière les deux frangins, la bataille a fait rage pour la troisième marche du podium. Et c’est finalement Franco Morbidelli qui a créé la sensation en décrochant ce premier podium de la saison. L’Italien, qui n’avait jusqu’alors pas brillé depuis son arrivée chez VR46 Ducati, a réussi à tenir le rythme infernal imposé par les Márquez. De quoi ravir son patron Valentino Rossi, présent sur le circuit qatari.

Quartararo, si proche du podium

Auteur d’une qualification remarquable qui lui a permis de s’élancer depuis la première ligne, Fabio Quartararo nourrissait de grandes ambitions pour cette course sprint. Et le Français n’est pas passé loin de concrétiser ses espoirs de podium. Quatrième à quelques tours de l’arrivée, il a mis une pression énorme sur Morbidelli, multipliant les tentatives de dépassement. Malheureusement pour lui, une petite erreur dans les derniers virages lui a coûté cher. « J’ai voulu absolument doubler Franco, j’ai un peu trop attaqué et ça m’a fait perdre l’avant », a-t-il confié au micro de Canal+. Une faute qui a profité à Fermín Aldeguer, impressionnant pour sa première saison dans la catégorie reine, qui a chipé la 4e place à Quartararo.

Zarco malchanceux, Bagnaia déçoit

L’autre tricolore engagé, Johann Zarco, n’a pas connu la même réussite. Alors qu’il avait réussi à se hisser au 6e rang en début de course, le pilote Pramac a été trahi par sa mécanique. Victime de problèmes de vibrations depuis vendredi, il a dû renoncer, la mort dans l’âme. Son coéquipier Francesco Bagnaia, lui, a une nouvelle fois déçu. Seulement 11e sur la grille après une chute en qualifications, l’Italien a certes réussi à remonter jusqu’au 7e rang, mais il a ensuite perdu pied pour finir 12e. Un résultat bien en deçà des attentes pour celui qui rêvait de jouer le titre mondial cette année.

Et maintenant, place au Grand Prix

Un duel Márquez-Quartararo en perspective ?

Après cette course sprint riche en enseignements, tous les regards sont désormais tournés vers le Grand Prix qui se tiendra ce dimanche. Marc Márquez, intouchable depuis le début de saison, partira une nouvelle fois en pole position. Parviendra-t-il à rééditer sa performance du jour ? Rien n’est moins sûr, car Fabio Quartararo compte bien prendre sa revanche. Le Français, qui s’élancera lui aussi depuis la première ligne, aura à cœur de se racheter après sa 5e place en sprint. « Demain, je vais tout donner pour décrocher ce podium qui m’a échappé aujourd’hui. Je sais que j’en suis capable », a-t-il promis. Réponse dimanche à 19h sur le circuit de Losail !