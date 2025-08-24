Modèle hybride avec une autonomie de 2 100 kilomètres de Geely

Ce que vous devez retenir Sa capacité totale d’autonomie atteint plus de 2 100 kilomètres, ce qui pourrait en faire un véritable compagnon de route pour les longs trajets (imaginez un road trip sans souci de la pompe à essence).

Geely dévoile le Galaxy A7 EM-i : un hybride prometteur

Geely a récemment présenté sa dernière innovation, le Galaxy A7 EM-i, un grand berline hybride rechargeable. Ce modèle promet d’offrir une autonomie remarquable, positionnant Geely sur le marché concurrentiel des voitures hybrides. Destinée à répondre aux attentes croissantes des consommateurs avides de performances et d’éco-efficacité, cette voiture mérite d’être scrutée de près.

Une consommation de carburant impressionnante

Le Galaxy A7 EM-i se distingue par son efficacité. Lorsqu’elle fonctionne uniquement sur essence, sa consommation ne dépasse guère 2,1 litres aux 100 kilomètres. Un chiffre qui, disons le, fait rêver. Sa capacité totale d’autonomie atteint plus de 2 100 kilomètres, ce qui pourrait en faire un véritable compagnon de route pour les longs trajets (imaginez un road trip sans souci de la pompe à essence).

Un moteur hybride bien équilibré

Ce modèle se compose d’un moteur à essence de 1,5 litre, couplé avec un moteur électrique. Ensemble, ils produisent une puissance maximale de 112 chevaux. Bien que les spécifications complètes ne soient pas encore officiellement confirmées, on s’attend à ce que cette configuration rappelle celle du modèle Star 8 EM-i, qui combine un moteur électrique de 238 chevaux et atteint une puissance système totale de 350 chevaux. Le tout est associé à une boîte DHT à vitesse unique, offrant une conduite fluide.

Des options d’autonomie électrique adaptées

Le Galaxy A7 EM-i proposera deux configurations d’autonomie électrique. La première permet de parcourir 60 kilomètres en mode électrique, et la seconde atteint 130 kilomètres. Selon la version choisie, l’autonomie combinée pourrait friser les 1 600 kilomètres. Pourtant, des rumeurs laissent entendre qu’une version encore plus aboutie pourrait atteindre bien plus de 2 100 kilomètres (des chiffres qui suscitent curiosité, n’est-ce pas ?).

Dimensions et prix attractifs

Le Galaxy A7 EM-i mesure 4,918 mètres de long, pour 1,90 mètre de large et 1,495 mètre de haut, avec un empattement de 2,845 mètres. Ce qui le positionne comme un concurrent sérieux dans sa catégorie. Le prix visé en Chine est d’environ 13 000 euros, visant à séduire les acheteurs à la recherche d’un rapport qualité-prix intéressant.

Design extérieur soigné

Visuellement, le A7 EM-i fait forte impression. Un bandeau lumineux LED relie les phares avant aux lignes acérées, tandis que des entrées d’air agressives soulignent son caractère sportif. Les lignes sculptées sur le profil et les jantes au design de turbine ajoutent à son allure dynamique. De plus, le choix de poignées de portes traditionnelles en lieu et place de poignées rétractables souligne un souci de praticité.

Intérieur moderne et fonctionnel

À l’intérieur, le Galaxy A7 EM-i est équipé d’une disposition modernisée, avec un volant à deux branches multifonction et un grand tableau de bord numérique. La console centrale se distingue par sa simplicité d’accès, avec des commandes physiques intuitives pour les médias, ainsi que des boutons tactiles pour la climatisation. Sans oublier les porte-gobelets astucieusement dissimulés, alliant utilité et confort.

Un futur à surveiller

Le Galaxy A7 EM-i pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère pour Geely dans le segment des berlines hybrides. Sa combinaison d’efficacité, de respect de l’environnement et de design attractif pourrait séduire un large éventail de conductrices et de conducteurs. Alors, êtes-vous prête à accueillir cette nouveauté dans votre quotidien ?