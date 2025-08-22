Mise aux enchères pour une cause charitable de la Honda NSX Roadster d’« Iron Man »

Ce que vous devez retenir Bien que dans la plupart des films de la franchise Marvel, Iron Man soit davantage associé à des modèles de la marque Audi, c’est un Honda NSX qui a marqué les esprits lors de cette scène iconique.

Ce modèle a été transformé en une réplique du NSX de deuxième génération, qui n’était encore qu’un prototype lors de sa présentation au Salon de l’Automobile de Détroit en 2012.

L’exposition a également permis d’admirer des modèles historiques, tels que la version de course NSX-R de 1995, le Zanardi Edition de 1999 et le tout nouveau prototype RSX, qui devrait devenir le premier SUV premium entièrement électrique de la marque.

Le Honda NSX Roadster iconique bientôt en vente

Un modèle unique de la Honda NSX Roadster a récemment attiré l’attention des amateurs d’automobile. Ce véhicule a été présenté au grand public dans le film « Avengers » de 2012, où il a été conduit par le personnage de Tony Stark, également connu sous le nom d’Iron Man. Préparez-vous, car ce véhicule sera mis aux enchères en 2026, avec des fonds destinés à des œuvres caritatives. Une belle initiative, n’est-ce pas ?

Bien que dans la plupart des films de la franchise Marvel, Iron Man soit davantage associé à des modèles de la marque Audi, c’est un Honda NSX qui a marqué les esprits lors de cette scène iconique. Cela a créé un certain engouement parmi les fans, surtout pour cette version modifiée, inspirée du style unique de Honda.

Une conception unique pour un modèle exceptionnel

Cette Honda NSX Roadster a été entièrement conçue dans le studio de la marque à Los Angeles. La réalisation a été confiée à la société Trans FX en Californie. À l’origine, la base de ce véhicule était un Acura NSX de première génération datant de 1991, affichant déjà 405 500 kilomètres au compteur.

Ce modèle a été transformé en une réplique du NSX de deuxième génération, qui n’était encore qu’un prototype lors de sa présentation au Salon de l’Automobile de Détroit en 2012. Cela témoigne de la finesse et du talent des concepteurs qui ont su donner vie à ce projet.

La carrosserie est réalisée en fibres de verre, s’inspirant des lignes épurées de la nouvelle génération. On note également une suspension abaissée, des jantes de 18 pouces et des sièges sport qui apportent une touche de dynamisme et d’élégance.

Une exposition marquante avant la vente

Avant d’être mise aux enchères, la Honda NSX Roadster a été exposée lors de la Monterey Car Week. Cet événement était l’occasion pour la marque Honda/Acura de célébrer les 35 ans du NSX. L’exposition a également permis d’admirer des modèles historiques, tels que la version de course NSX-R de 1995, le Zanardi Edition de 1999 et le tout nouveau prototype RSX, qui devrait devenir le premier SUV premium entièrement électrique de la marque.

Les passionnés d’automobiles apprécieront notamment le fait que chacune de ces voitures représente une étape clé dans l’histoire de Honda. Avez-vous déjà eu l’occasion de voir l’un de ces modèles sur la route ? (Les occasions deviennent rares, malheureusement.)

Réflexions sur l’avenir des voitures de sport

Le marché des voitures de sport évolue rapidement. Alors que certaines marques se concentrent sur les modèles hybrides ou électriques, d’autres, comme Honda, semblent miser sur un héritage solide tout en intégrant de nouvelles technologies. L’avenir des sports automobiles pourrait bien être à la croisée des chemins entre respect du passé et adaptation aux défis contemporains.

Au-delà de l’aspect technique, il y a aussi une dimension culturelle. Les véhicules comme la NSX ne sont pas seulement des moyens de transport, mais des icônes qui rassemblent des communautés. Si vous en croisez une, n’hésitez pas à prendre un instant pour l’admirer. Chaque véhicule a une histoire à raconter.

Alors, que pensez-vous du parcours de ce Honda NSX Roadster ? Est-ce une voiture qui mérite sa place dans votre collection ? Les enchères de 2026 devraient certainement être un événement à suivre de près.