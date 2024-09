Mini Cooper E ou Renault 5 électrique : Quelle citadine iconique offre le meilleur rapport qualité-prix ?

Dans le monde en pleine mutation de l’automobile électrique, deux légendes renaissent sous une nouvelle forme : la Mini Cooper E et la Renault 5. Ces deux modèles emblématiques, autrefois rivaux dans l’univers des moteurs thermiques, s’affrontent désormais sur le terrain de l’électromobilité. Analyse comparative de ces deux propositions qui mêlent héritage et modernité.

Design : entre nostalgie et innovation

Le design joue un rôle crucial pour ces deux modèles, devant à la fois séduire une clientèle jeune et rester fidèles à leur héritage iconique.

Mini Cooper E :

– Approche évolutive du design classique Mini

– Phares ronds et calandre réinterprétés

– Feux arrière en forme de drapeau britannique, désormais triangulaires

– Silhouette immédiatement reconnaissable

Renault 5 :

– Réinterprétation moderne et fidèle du R5 original

– Forme de carrosserie, phares et feux de jour distinctifs

– Ligne de toit et partie arrière fidèles à l’esprit de l’original

– Ensemble très attractif et clairement identifiable

Dimensions : compacité urbaine

Les deux modèles restent fidèles à leur vocation de citadines compactes, avec des dimensions très proches :

Renault 5 :

– Longueur : 3 922 mm

– Largeur : 1 808 mm

– Hauteur : 1 499 mm

– Empattement : 2 541 mm

– Volume de coffre : 277 litres

Mini Cooper E :

– Longueur : 3 858 mm

– Largeur : 1 928 mm

– Hauteur : 1 460 mm

– Empattement : 2 526 mm

– Volume de coffre : 211 litres

La Renault 5 se montre légèrement plus pratique avec un coffre plus généreux.

Motorisations : le choix de la diversité

Mini Cooper E :

– Deux versions disponibles :

1. Cooper E : 184 ch, 290 Nm, 0-100 km/h en 7,3 s, batterie 40,7 kWh, autonomie 305 km

2. Cooper SE : 218 ch, 330 Nm, 0-100 km/h en 6,7 s, batterie 54,2 kWh, autonomie 402 km

Renault 5 :

– Actuellement une seule version :

– 150 ch, 0-100 km/h en moins de 8 s, batterie 52 kWh, autonomie 410 km

– Version à venir en 2025 :

– Batterie 40 kWh, autonomie d’environ 300 km, positionnement tarifaire plus accessible

Prix : l’avantage au français

Malgré leur positionnement sur le segment B, ces modèles électriques affichent des tarifs élevés :

Renault 5 : À partir de 31 584 euros

Mini Cooper E : À partir de 35 250 euros

Les deux modèles sont éligibles aux aides gouvernementales, ce qui peut rendre leur prix plus attractif avec une remise pouvant aller jusqu’à 7 000 euros en cas de reprise d’un ancien véhicule.

Analyse comparative : forces et faiblesses

Renault 5 :

Avantages :

– Prix plus compétitif

– Meilleure autonomie dès la version de base

– Coffre plus spacieux

– Design très réussi et fidèle à l’original

Inconvénients :

– Moins de choix en termes de motorisations (pour le moment)

– Performances légèrement inférieures à la Mini

Mini Cooper E :

Avantages :

– Plus de choix de motorisations

– Meilleures performances, surtout en version SE

– Image de marque premium

– Design iconique modernisé

Inconvénients :

– Prix plus élevé

– Coffre plus petit

– Autonomie inférieure sur la version de base

Conclusion : à chacun sa philosophie

Le choix entre la Mini Cooper E et la Renault 5 électrique dépendra largement des priorités de l’acheteur :

Pour un usage pratique et économique : La Renault 5 semble avoir l’avantage. Son prix plus accessible, sa meilleure autonomie de base et son coffre plus spacieux en font une option plus rationnelle pour un usage quotidien.

Pour une expérience plus sportive et premium : La Mini Cooper E, particulièrement dans sa version SE, offre de meilleures performances et une image plus haut de gamme. Elle séduira les conducteurs cherchant un comportement plus dynamique et une certaine exclusivité.

Perspective d’avenir : L’arrivée prochaine d’une version plus abordable de la Renault 5 pourrait encore accentuer son avantage en termes de rapport qualité-prix. Cependant, pour les amateurs de sportivité, l’alternative à la Mini SE pourrait venir non pas de Renault, mais d’Alpine avec son futur modèle A290.

En définitive, ces deux modèles démontrent brillamment comment des icônes automobiles peuvent être réinventées à l’ère de l’électrique, en conservant leur ADN tout en embrassant les nouvelles technologies. Leur confrontation illustre la diversité croissante du marché des citadines électriques, offrant aux consommateurs un choix de plus en plus large pour répondre à leurs besoins spécifiques.