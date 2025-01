MG ZS Max Hybrid+ : Le SUV hybride le plus abordable débarque avec 198 chevaux

Ce que vous devez retenir Un positionnement stratégiqueAvec ses 4,43 mètres de long, le ZS Max Hybrid+ se positionne idéalement entre le ZS classique et le plus imposant HS dans la gamme MG.

La marque MG poursuit son offensive sur le marché français avec le lancement d’un nouveau SUV hybride qui risque de bousculer les codes établis. Le constructeur sino-britannique frappe fort en introduisant le MG ZS Max Hybrid+, un modèle qui combine performances et accessibilité.

Une motorisation hybride efficiente

Au cœur de ce nouveau SUV compact se trouve une motorisation hybride particulièrement sophistiquée. L’association d’un moteur essence 1.5L de 102 chevaux et d’un bloc électrique de 136 chevaux (250 Nm) permet d’atteindre une puissance cumulée de 198 chevaux. Les performances sont au rendez-vous avec un 0 à 100 km/h abattu en 8,7 secondes.

La partie électrique s’appuie sur une batterie haute tension de 1,83 kWh, rechargée en continu par un générateur de 45 kW. Cette architecture permet d’obtenir une consommation mixte remarquable de 5,1L/100 km en cycle WLTP, avec des émissions de CO2 contenues à 113 g/km.

Un positionnement stratégique

Avec ses 4,43 mètres de long, le ZS Max Hybrid+ se positionne idéalement entre le ZS classique et le plus imposant HS dans la gamme MG. Son prix d’appel fixé à 24 050 € en fait le SUV hybride le plus accessible du marché français – un argument de poids pour les familles à la recherche d’un véhicule spacieux et économique.

Equipement et garantie généreuse

Trois niveaux de finition sont proposés (Excite, Exclusive et Luxury), permettant à chacun de trouver la configuration qui lui correspond. MG frappe fort en incluant une garantie constructeur de 7 ans ou 150 000 km, accompagnée d’une assistance routière gratuite et d’un programme d’entretien sur la même durée.

Une technologie éprouvée

Le système hybride équipant le ZS Max n’est pas une nouveauté pour MG – il a déjà fait ses preuves sur d’autres modèles de la marque. Cette expérience permet d’offrir une fiabilité optimale et des performances constantes.

(J’ai récemment pu observer plusieurs MG sur les routes françaises, et leur présence grandissante témoigne d’une confiance croissante des automobilistes envers la marque)

L’habitacle propose un espace généreux pour cinq passagers, avec un volume de coffre adapté aux besoins familiaux. Les matériaux choisis et les assemblages démontrent le soin apporté à la fabrication, même si quelques plastiques durs subsistent ici et là.

Un rapport prix/prestations imbattable

Face à une concurrence qui propose souvent des SUV hybrides au-delà des 30 000 €, le positionnement tarifaire du ZS Max Hybrid+ fait mouche. Il répond parfaitement aux attentes des automobilistes qui souhaitent accéder à la technologie hybride sans se ruiner.

Les premiers essais révèlent un comportement routier équilibré, avec un confort de suspension bien calibré pour nos routes. Le système hybride gère intelligemment la transition entre les modes de propulsion, offrant une expérience de conduite fluide et intuitive.

(Un petit conseil : n’hésitez pas à comparer les différentes finitions disponibles, car l’écart de prix reste raisonnable et les équipements supplémentaires peuvent vraiment faire la différence au quotidien)