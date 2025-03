MG dévoile son prochain best-seller électrique : le SUV S5 EV arrive pour remplacer le ZS

Le constructeur chinois MG vient de lever le voile sur les premiers teasers du remplaçant de son SUV électrique star, le ZS. Baptisé MG S5 EV, ce nouveau modèle s’inspire largement du style de la MG 4 et devrait être commercialisé à moins de 35 000 euros sur le marché français, positionnant la marque comme un acteur incontournable dans le segment des SUV électriques abordables.

Un design inspiré de la populaire MG 4

Les deux images teaser récemment publiées par le constructeur chinois laissent entrevoir les lignes du futur MG S5 EV, bien que la carrosserie reste partiellement camouflée. On distingue néanmoins une silhouette moderne et épurée qui emprunte clairement les codes esthétiques de la MG 4, la compacte électrique qui a permis à la marque de s’imposer sur le marché européen.

Le nouveau SUV arbore une face avant légèrement moins agressive que sa cousine compacte, avec des phares aux contours plus doux et une signature lumineuse distinctive. L’ensemble dégage une impression de minimalisme et d’élégance qui correspond parfaitement aux tendances actuelles du design automobile, notamment dans l’univers des véhicules électriques. Cette nouvelle identité visuelle marque une évolution par rapport au ZS actuel, tout en conservant l’ADN stylistique qui a fait le succès récent de la marque MG en Europe.

Une plateforme technique éprouvée sous une robe inédite

Le MG S5 EV ne part pas d’une feuille blanche sur le plan technique. Il reposera sur la plateforme MSP (Modular Scalable Platform) déjà utilisée avec succès sur la MG 4. Cette architecture spécifiquement conçue pour les véhicules électriques permet à la marque d’optimiser les coûts de développement tout en offrant d’excellentes caractéristiques en termes d’espace intérieur et de comportement routier.

Côté motorisation, le constructeur reste discret mais les spécifications devraient largement s’inspirer de celles de la MG 4. On peut ainsi s’attendre à deux principales versions : une première dotée d’un moteur de 125 kW (170 ch) et une seconde plus puissante avec 150 kW (204 ch). La gamme pourrait même s’enrichir ultérieurement d’une déclinaison sportive reprenant la configuration du MG4 Xpower et ses impressionnants 435 ch, bien que cette version ne soit pas confirmée pour le lancement initial. Dans un premier temps, le SUV sera proposé uniquement en traction avant sur le marché français, mais l’ajout d’une transmission intégrale n’est pas exclu pour les futures évolutions du modèle.

Des batteries adaptées à tous les usages

Le nouveau SUV devrait hériter des différentes options de batteries déjà proposées sur la MG 4, avec trois capacités distinctes pour s’adapter aux besoins des utilisateurs : 49 kWh, 64 kWh et 77 kWh. Ces différentes configurations permettront d’offrir des autonomies variées, allant probablement de 300 à plus de 500 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTP, en fonction de la version choisie.

La batterie de 49 kWh sera vraisemblablement réservée à la version d’entrée de gamme, tandis que l’accumulateur de 77 kWh équipera les finitions haut de gamme, offrant ainsi l’autonomie la plus généreuse. Le pack intermédiaire de 64 kWh devrait représenter le meilleur compromis prix/autonomie et pourrait constituer le cœur de la gamme sur le marché français. Ces batteries bénéficieront probablement de la technologie lithium-ion avec une architecture 400V, permettant une recharge rapide de 10 à 80% en moins de 30 minutes sur les bornes de forte puissance, comme c’est déjà le cas pour la MG 4.

Un habitacle moderne dominé par la technologie

À l’intérieur, les premiers aperçus laissent entrevoir un habitacle résolument moderne et épuré. L’élément central sera une imposante dalle tactile similaire à celle du prototype déjà présenté en Chine fin 2024 sous l’appellation MG ES 5. Cette interface regroupera la majorité des commandes du véhicule, dans la lignée des tendances actuelles du marché automobile.

Des modifications sont néanmoins prévues pour la version européenne du MG S5 EV. David Allisone, responsable produit de MG au Royaume-Uni, a indiqué que le modèle commercialisé en Europe serait « légèrement différent » du prototype chinois. Ces adaptations pourraient se traduire par l’ajout de davantage de commandes physiques pour répondre aux préférences des automobilistes européens, généralement plus attachés à ce type d’interfaces pour les fonctions essentielles comme la climatisation ou le volume audio. L’ergonomie générale devrait également être revue pour correspondre aux standards de qualité perçue attendus sur le marché français, avec des matériaux vraisemblablement améliorés par rapport aux premières générations de véhicules MG.

Un positionnement prix agressif face à une concurrence grandissante

Le MG S5 EV s’inscrit dans une stratégie claire de démocratisation des SUV électriques. Si le constructeur n’a pas encore annoncé de tarifs précis, il a néanmoins confirmé sa volonté de proposer ce modèle à moins de 35 000 euros sur le marché européen. Ce positionnement tarifaire permettrait au S5 EV de s’imposer comme l’un des SUV électriques les plus abordables du segment.

Cette politique de prix agressifs, devenue la marque de fabrique de MG depuis son retour en Europe, place directement le S5 EV en concurrence avec plusieurs modèles attendus dans les prochains mois : le Citroën C3 Aircross électrique, le KIA EV3 ou encore le futur KIA EV2 prévu pour 2026. Mais son rival le plus direct sera sans doute le BYD Atto 2, autre SUV électrique d’origine chinoise qui devrait arriver sur le marché français dans une gamme de prix similaire. Cette intensification de la concurrence dans le segment des SUV électriques compacts illustre l’accélération de l’électrification du parc automobile européen et la stratégie offensive des constructeurs chinois pour conquérir le marché du vieux continent.

Une arrivée imminente sur le marché français

Si MG reste discret sur le calendrier exact de commercialisation de son nouveau SUV électrique, les informations disponibles laissent penser que le S5 EV sera lancé avant fin 2025 sur le marché français. Cette temporalité permettrait au constructeur de prendre position face à l’arrivée prochaine du BYD Atto 2, tout en bénéficiant d’un cycle de vie commercial optimal pour ce nouveau modèle.

Le lancement du MG S5 EV s’inscrit dans une stratégie d’expansion ambitieuse de la marque en France et en Europe. Depuis sa renaissance sous pavillon chinois, MG a connu une croissance spectaculaire, notamment grâce au succès de modèles comme le ZS et la MG 4. Le réseau de distribution s’est considérablement étoffé en France ces dernières années, avec désormais plus de 150 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire. Cette présence renforcée constitue un atout majeur pour le lancement du S5 EV, qui pourra s’appuyer sur une structure commerciale et après-vente déjà bien établie, contrairement à certains nouveaux acteurs chinois qui doivent encore développer leur implantation sur le marché européen.

Un modèle stratégique pour confirmer les ambitions européennes de MG

Le lancement du MG S5 EV représente une étape importante dans la stratégie de développement de la marque britannique aux capitaux chinois. Après avoir réussi son retour en Europe avec des modèles comme le ZS et la MG 4, le constructeur cherche à renforcer sa présence dans le segment particulièrement dynamique des SUV électriques compacts.

Ce nouveau modèle s’inscrit dans la lignée historique de la marque MG, fondée en 1924 au Royaume-Uni et connue historiquement pour ses voitures de sport légendaires comme la MGB ou la MG TF. Rachetée en 2007 par le groupe chinois SAIC Motor, MG a entamé une profonde transformation vers l’électrification, devenant aujourd’hui l’un des acteurs les plus dynamiques du marché des véhicules à batterie. Le S5 EV pourrait ainsi devenir un nouveau chapitre important dans cette longue histoire automobile, symbolisant la renaissance réussie d’une marque centenaire à l’ère de la mobilité électrique. Avec ce nouveau SUV, MG entend bien s’imposer durablement comme un acteur majeur de la transition énergétique dans l’industrie automobile française et européenne.