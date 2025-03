Mercedes prépare une révolution : des batteries semi-solides pour une autonomie de 1 000 kilomètres

Le constructeur allemand Mercedes-Benz accélère le développement de batteries semi-solides pour ses véhicules électriques. Des tests sont déjà en cours sur la berline haut de gamme EQS, promettant une autonomie révolutionnaire et des performances inédites pour le marché des véhicules électriques premium.

Une technologie de batterie prometteuse pour l’avenir de la mobilité électrique

Mercedes-Benz intensifie ses recherches dans le domaine des batteries semi-solides, une technologie intermédiaire entre les accumulateurs lithium-ion conventionnels et les batteries entièrement solides. Les premiers prototypes équipés de cette technologie FEST (Factorial Electrolyte System Technology) développée par Factorial Energy affichent des caractéristiques impressionnantes avec une densité énergétique atteignant 391 Wh/kg. À titre de comparaison, les meilleures batteries au nickel actuellement sur le marché plafonnent à environ 300 Wh/kg.

Cette avancée majeure permettrait d’augmenter l’autonomie des voitures électriques de la marque à l’étoile de près de 25% par rapport aux systèmes lithium-ion de taille équivalente. L’objectif affiché est ambitieux : franchir la barre symbolique des 1 000 kilomètres d’autonomie sur un cycle d’homologation, une performance qui changerait radicalement la perception des véhicules électriques par le grand public et réduirait considérablement l’anxiété d’autonomie souvent citée comme frein à l’adoption.

Un partenariat stratégique pour accélérer l’innovation

Pour développer cette technologie d’avant-garde, Mercedes a noué un partenariat avec Factorial Energy, une entreprise américaine basée dans le Massachusetts. Les ingénieurs de Mercedes-AMG High Performance Powertrains, division britannique du groupe allemand spécialisée dans les groupes propulseurs haute performance, collaborent étroitement avec les équipes de Factorial. Un prototype fonctionnel basé sur la berline électrique EQS sert actuellement de banc d’essai roulant pour évaluer les performances réelles de ces batteries en conditions d’utilisation quotidienne.

L’électrolyte semi-solide développé par Factorial représente une innovation majeure dans la conception des batteries. Cette technologie hybride combine les avantages des deux mondes : la facilité de production des batteries liquides conventionnelles et la sécurité accrue des batteries solides. Les risques d’inflammation sont significativement réduits grâce à cette approche, un argument de poids pour Mercedes-Benz qui a toujours placé la sécurité au cœur de sa philosophie de conception. La marque de Stuttgart investit massivement dans cette voie technologique, avec une participation financière importante dans Factorial Energy, aux côtés du groupe Stellantis, pour un montant global de 200 millions d’euros.

Des bénéfices multiples pour l’expérience utilisateur

Les avantages de cette technologie semi-solide ne se limitent pas à l’autonomie accrue. La densité énergétique supérieure ouvre la voie à des batteries plus compactes et plus légères à capacité égale, ce qui offre aux concepteurs davantage de flexibilité dans l’architecture des véhicules. La réduction du poids des accumulateurs améliorerait mécaniquement l’efficience globale des voitures électriques de la gamme EQ de Mercedes, avec des bénéfices directs sur les performances, la consommation et le comportement dynamique.

Plusieurs options s’offrent aux ingénieurs de Stuttgart : conserver des dimensions similaires aux batteries actuelles pour maximiser l’autonomie, ou réduire leur taille pour alléger les véhicules tout en maintenant une autonomie comparable aux modèles existants. Cette flexibilité pourrait donner naissance à des variantes optimisées pour différents usages au sein d’une même gamme. Les premiers véhicules de série équipés de cette technologie pourraient arriver sur le marché français à l’horizon 2026-2027, positionnant Mercedes comme un précurseur dans ce domaine. Les modèles haut de gamme comme la Mercedes EQS et le SUV EQS seraient logiquement les premiers à bénéficier de cette innovation avant un déploiement progressif vers les segments inférieurs.

Une transition industrielle facilitée

L’un des atouts majeurs de la technologie semi-solide développée par Factorial réside dans sa compatibilité avec les infrastructures de production existantes. Selon les informations communiquées, environ 80% des équipements actuellement utilisés pour fabriquer des batteries lithium-ion conventionnelles pourraient être réutilisés pour la production de ces nouvelles cellules. Cette caractéristique représente un avantage économique considérable par rapport aux batteries entièrement solides qui nécessiteraient des investissements massifs dans de nouvelles lignes de production.

Factorial Energy dispose déjà d’une capacité de production annuelle de 500 000 cellules FEST, un volume qui devrait augmenter progressivement avec la montée en puissance de la technologie. Cette approche pragmatique contraste avec la stratégie d’autres acteurs du secteur comme QuantumScape ou Solid Power qui développent des batteries entièrement solides nécessitant une refonte complète des processus de fabrication. La marque à l’étoile mise sur cette voie intermédiaire pour accélérer sa transition vers l’électrique tout en maîtrisant les coûts industriels, une approche qui pourrait lui conférer un avantage compétitif significatif face à ses concurrents directs comme BMW ou Audi sur le segment premium.

Une vision à long terme pour la mobilité électrique premium

La feuille de route technologique de Mercedes-Benz ne s’arrête pas aux batteries semi-solides. L’entreprise suit avec attention le développement des batteries Solstice entièrement solides également développées par Factorial, qui promettent une densité énergétique pouvant atteindre 500 Wh/kg, soit près du double des meilleures batteries actuelles. Ces accumulateurs de nouvelle génération représentent l’étape suivante dans l’évolution des technologies de stockage d’énergie pour l’automobile.

L’horizon 2030 est considéré comme une date réaliste pour la commercialisation à grande échelle de ces batteries entièrement solides. D’ici là, la technologie semi-solide servira de transition et permettra à Mercedes de proposer des véhicules électriques aux performances accrues. Cette stratégie d’évolution progressive s’inscrit parfaitement dans la vision de la marque allemande, qui prévoit une gamme entièrement électrique avant la fin de la décennie dans les marchés où les conditions le permettront. Avec ces innovations, Mercedes-Benz affirme sa volonté de rester à la pointe de la mobilité électrique premium, fidèle à son slogan « Le meilleur ou rien ». La course technologique est lancée entre les constructeurs de luxe, et la marque à l’étoile semble bien positionnée pour relever ce défi majeur de l’industrie automobile.