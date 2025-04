Mercedes fait marche arrière : le quatre cylindres du C63 AMG disparaîtra en 2026

Face aux ventes décevantes de son actuel C63 AMG, Mercedes prépare un changement majeur pour la version 2026. La marque à l’étoile abandonnera le moteur quatre cylindres hybride pour revenir à une configuration six cylindres en ligne. Une décision qui marque un virage stratégique pour le modèle le plus sportif de la gamme C.

La fin d’une expérience technique audacieuse

Il y a quelques années, Mercedes avait secoué le monde automobile en présentant ce qu’elle qualifiait comme le moteur quatre cylindres le plus puissant au monde. Une prouesse technique qui permettait d’atteindre la puissance impressionnante de 680 ch grâce à l’association d’un bloc thermique et d’un moteur électrique.

Mais cette révolution n’a pas rencontré le succès espéré. Selon des sources internes de la marque, les ventes du C63 AMG actuel sont restées « très en dessous des attentes ». Face à ce constat, Mercedes a décidé de revoir sa copie pour le millésime 2026.

Un six cylindres en ligne pour remplacer le quatre cylindres

Le prochain C63 AMG troquera donc son moteur 2.0 litres quatre cylindres contre un nouveau six cylindres en ligne de 3.0 litres biturbo. Une configuration que l’on retrouve déjà sur d’autres modèles comme le E53, mais qui sera significativement plus puissante dans le cas du C63.

Ce n’est pas le seul changement prévu : le moteur électrique actuellement positionné à l’arrière sera remplacé par un nouveau bloc situé entre le moteur thermique et la transmission. Une architecture plus classique qui devrait modifier le comportement dynamique du véhicule.

La puissance totale pourrait atteindre 659 ch avec un couple de 881 Nm. Des chiffres légèrement inférieurs à ceux du modèle actuel, bien que les données définitives ne soient pas encore arrêtées. Ce nouveau groupe motopropulseur devrait également équiper le GLC 63 à partir de 2027.

Pourquoi pas un retour au V8 ?

Les amateurs de sensations fortes espéraient secrètement un retour au mythique V8 qui équipait les anciennes générations du C63 AMG. Mais cette option n’est pas réaliste. (Et franchement, qui n’a pas la nostalgie de ce fabuleux V8 et de sa sonorité envoûtante ?)

Un V8 biturbo de 4.0 litres serait tout simplement impossible à intégrer dans l’actuelle Classe C, tant pour des questions d’espace que de conformité aux normes d’émissions. Son installation nécessiterait « des modifications structurelles majeures » et « une nouvelle série d’homologations et de crash-tests ».

Un argument qui peine à convaincre quand on sait que la cinquième génération de Classe C a été lancée il y a plus de quatre ans et que son successeur n’est plus très loin. La bonne nouvelle pour les fans de grosses cylindrées ? Le futur CLE 63 conservera bien un moteur V8.

Le système hybride actuel : une prouesse technique sous-estimée

Malgré ce changement à venir, reconnaissons que la motorisation du C63 AMG actuel constitue un chef-d’œuvre d’ingénierie. Baptisé M139L, son quatre cylindres en position longitudinale est doté d’un turbocompresseur électrique – une première pour un modèle de série – directement inspiré de la Formule 1.

L’avantage principal ? Une réponse instantanée à toutes les plages de régime. Avec seulement 2.0 litres de cylindrée, ce bloc développe 476 ch et 545 Nm de couple, ce qui en fait effectivement le quatre cylindres le plus puissant du marché automobile.

Associé à un moteur électrique de 204 ch et 320 Nm, l’ensemble délivre une puissance combinée de 680 ch pour un couple maximal de 1 020 Nm. Le système intègre une batterie lithium de 6,1 kWh offrant une autonomie électrique d’environ 13 kilomètres – pas assez pour obtenir la vignette Crit’Air 0 en France, mais suffisant pour la vignette 1.

Cette mécanique est couplée à une boîte automatique AMG SPEEDSHIFT MCT à neuf rapports et à la transmission intégrale AMG Performance 4MATIC+. Les performances sont à la hauteur : 0 à 100 km/h abattu en 3,4 secondes et vitesse maximale de 280 km/h avec le pack optionnel AMG Driver’s Package.

Avez-vous déjà eu l’occasion de prendre le volant de l’actuel C63 AMG? Son caractère hybride modifie considérablement l’expérience de conduite par rapport aux versions précédentes.

Ce virage stratégique de Mercedes montre à quel point les préférences des acheteurs de modèles sportifs restent attachées à certaines valeurs traditionnelles, malgré les avancées technologiques. La marque allemande semble avoir compris qu’innovation ne rime pas toujours avec satisfaction client.