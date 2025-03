Mercedes CLA 2025 : l’offensive électrique s’accompagne d’une prometteuse version hybride

La nouvelle génération de la Mercedes CLA va marquer un tournant dans la stratégie du constructeur allemand. Si le modèle électrique attire tous les regards, la version hybride attendue fin 2025 pourrait bien s’imposer comme le choix le plus pertinent pour de nombreux automobilistes français.

Une troisième génération qui révolutionne la gamme Mercedes

La firme à l’étoile vient de dévoiler la troisième génération de sa Mercedes CLA, ce coupé quatre portes qui occupe désormais une place centrale dans la stratégie produit du constructeur de Stuttgart. Cette nouvelle mouture 2025 ne représente pas simplement un renouvellement de gamme classique, mais bien un véritable virage technologique pour la marque allemande.

Conçue autour d’une plateforme entièrement nouvelle, la CLA 2025 se distingue par ses lignes élancées qui perpétuent l’ADN stylistique de la marque tout en proposant une silhouette plus aérodynamique. Mercedes a toujours su imposer ses codes esthétiques dans le segment premium, et cette troisième génération ne déroge pas à la règle avec une signature lumineuse distinctive et une calandre revisitée qui marque son appartenance à la nouvelle ère électrique du constructeur.

Le tout électrique : l’avenir selon Mercedes

La CLA électrique représente l’aboutissement de plusieurs années de recherche et développement pour les ingénieurs de Mercedes. Prévue pour un lancement commercial dès l’été 2025, cette version zéro émission embarque les dernières innovations de la marque en matière de propulsion électrique et d’autonomie.

Les équipes techniques ont particulièrement travaillé sur deux points critiques pour les utilisateurs : l’autonomie et la vitesse de recharge. Si Mercedes n’a pas encore communiqué les chiffres officiels, on peut s’attendre à une autonomie supérieure à 500 kilomètres selon le cycle WLTP et à des capacités de recharge rapide permettant de récupérer plusieurs centaines de kilomètres en moins de 30 minutes. La technologie 800 volts devrait être au rendez-vous, plaçant la CLA parmi les références du marché en termes d’efficience énergétique.

L’alternative hybride : la carte maîtresse pour le marché français ?

Si l’électrique représente l’avenir à long terme pour Mercedes, le constructeur n’a pas négligé les réalités actuelles du marché automobile. Une version hybride de la CLA arrivera dans les concessions françaises en fin d’année 2025, proposant une alternative pertinente aux acheteurs encore réticents face à l’électrique pur.

Cette variante associera un moteur thermique essence à un système d’hybridation légère 48 volts avec un moteur électrique intégré directement dans la transmission. Contrairement aux hybrides légères classiques, le système développé par Mercedes se distingue par sa capacité à fonctionner en mode 100% électrique dans certaines conditions. Les conducteurs pourront ainsi rouler sans émissions lors des trajets urbains ou lorsque la puissance demandée reste inférieure à 20 kW. Une fonctionnalité baptisée « croisière électrique » permettra même d’atteindre près de 100 km/h sans solliciter le moteur thermique, une prouesse technique pour une hybride légère.

Trois niveaux de puissance et une transmission avancée

La CLA hybride sera proposée avec trois niveaux de puissance différents dès son lancement, offrant ainsi une gamme cohérente adaptée aux différents usages et budgets. Si les chiffres exacts restent confidentiels, on peut raisonnablement s’attendre à des puissances cumulées comprises entre 150 et 250 chevaux pour les différentes motorisations.

Côté transmission, Mercedes a confirmé l’intégration d’une boîte automatique à huit rapports, optimisée pour fonctionner avec le système hybride. Cette boîte permettra une récupération d’énergie efficace jusqu’à 25 kW sur l’ensemble des huit vitesses. Les clients français auront également le choix entre des versions à traction avant ou équipées de la transmission intégrale 4Matic, cette dernière étant probablement réservée aux versions les plus puissantes de la gamme. Cette polyvalence technique démontre la volonté de Mercedes de ne négliger aucun segment du marché premium avec sa nouvelle CLA.

Avantages fiscaux et mobilité sans contrainte

En France, l’hybridation de la CLA lui permettra d’obtenir la vignette Crit’Air 1, un atout considérable dans un contexte d’expansion des zones à faibles émissions (ZFE). Les propriétaires de la version hybride pourront ainsi circuler sans restriction dans les grandes agglomérations françaises, un argument de poids face aux contraintes de mobilité grandissantes.

Au-delà de la liberté de circulation, l’hybridation offre des avantages économiques non négligeables. La consommation réduite – probablement autour de 5 à 6 litres aux 100 km en usage mixte – représente une économie substantielle à l’usage, tandis que certains avantages fiscaux comme une exonération partielle de TVS pour les entreprises rendent le modèle attractif pour les flottes professionnelles. Avec un coût d’acquisition qui devrait être sensiblement inférieur à celui de la version électrique, la CLA hybride présente un rapport prix/prestations particulièrement intéressant sur le marché français.

Une technologie adaptée aux réalités du marché

En optant pour une stratégie multi-énergies, Mercedes fait preuve de pragmatisme face aux réalités du marché automobile actuel. Si l’électrification totale représente l’objectif à long terme du constructeur, l’hybridation constitue une étape transitoire idéale pour accompagner les consommateurs vers cette transition énergétique.

La CLA hybride répond parfaitement aux usages mixtes des automobilistes français : suffisamment propre pour la ville grâce à sa capacité à rouler en électrique sur de courtes distances, tout en conservant l’autonomie et la facilité d’utilisation d’un véhicule thermique pour les longs trajets. Cette polyvalence explique pourquoi les analystes du secteur anticipent déjà que cette version hybride pourrait représenter jusqu’à 70% des ventes de la nouvelle CLA sur le marché français, malgré l’offensive électrique de la marque.

Un positionnement prix stratégique attendu

Si Mercedes n’a pas encore communiqué sa grille tarifaire pour la France, on peut raisonnablement estimer que la CLA hybride se positionnera dans une fourchette de prix comprise entre 45 000 et 55 000 euros selon les niveaux de finition et de puissance. Un positionnement qui placerait le modèle en concurrence directe avec l’Audi A3 hybride et la BMW Série 2 Gran Coupé.

Le succès commercial de cette nouvelle génération dépendra grandement de la stratégie tarifaire adoptée par Mercedes sur le marché français. Avec un équipement de série généreux incluant probablement la dernière génération du système MBUX et des aides à la conduite avancées, la marque à l’étoile dispose d’arguments solides pour séduire une clientèle à la recherche d’un véhicule premium au design distinctif et aux prestations routières de premier ordre. La CLA 2025 s’inscrit parfaitement dans l’héritage de Mercedes-Benz tout en proposant les technologies qui définiront l’automobile premium de demain.