Mercedes CLA 2025 : la berline électrique qui révolutionne le marché avec 792 km d’autonomie

La nouvelle Mercedes CLA 2025 vient d’être dévoilée. Le constructeur à l’étoile présente sa berline coupé électrique de nouvelle génération capable d’atteindre jusqu’à 792 kilomètres d’autonomie. Cette troisième génération du modèle inaugure une nouvelle ère électrique pour la marque allemande, avec des technologies avancées et une efficience énergétique remarquable qui pourraient bien changer la donne sur le marché des véhicules électriques premium.

Un design spectaculaire inspiré du concept CLA

La nouvelle Mercedes CLA 2025 reprend clairement les lignes du concept présenté au salon IAA Mobility de Munich en 2023. Son allure générale conserve l’esprit de coupé 4 portes qui a fait le succès des précédentes générations, mais avec une approche nettement plus aérodynamique et futuriste.

L’avant arbore la signature lumineuse caractéristique de Mercedes avec des feux de jour en forme d’étoile qui s’intègrent harmonieusement entre la calandre et le capot. Cette calandre, ornée du célèbre motif d’étoiles à trois branches, affirme l’identité forte de la marque. Les boucliers avant sportifs complètent cette face avant dynamique et moderne.

À l’arrière, les ingénieurs de Stuttgart ont opté pour un bandeau lumineux qui traverse toute la largeur de la voiture, créant une signature visuelle distinctive de nuit. Le hayon compact et le diffuseur intégré au pare-chocs arrière renforcent l’aspect sportif de cette berline électrique.

Le profil latéral se distingue par sa silhouette extraordinairement aérodynamique, avec un coefficient de traînée (Cx) impressionnant de 0,21. On remarque les poignées de portes affleurantes, les vitres sans encadrement supérieur et les rétroviseurs montés sur les portes avant, autant d’éléments qui contribuent à cette excellence aérodynamique et à l’esthétique épurée de la voiture.

Des dimensions revues à la hausse pour un espace intérieur optimisé

La nouvelle CLA 2025 affiche des dimensions en nette progression par rapport à la génération précédente. Sa longueur atteint désormais 4 723 mm (+35 mm), sa largeur 1 855 mm (+25 mm) et sa hauteur 1 468 mm (+29 mm). Ces augmentations s’accompagnent d’un empattement significativement allongé à 2 790 mm, soit un gain de 61 mm qui profite directement à l’habitabilité.

Le volume du coffre arrière se trouve légèrement réduit à 405 litres (contre 460 litres pour le modèle actuel), mais cette petite concession est largement compensée par l’apparition d’un coffre avant (frunk) d’une capacité de 101 litres. Cette particularité, propre aux véhicules électriques, offre un espace de rangement supplémentaire particulièrement pratique pour transporter les câbles de recharge ou de petits bagages. L’architecture électrique permet également une meilleure organisation de l’espace intérieur, avec un plancher plat et davantage d’espace aux jambes pour les passagers arrière grâce à l’absence de tunnel de transmission.

Un habitacle technologique à la pointe de l’innovation

L’intérieur de la Mercedes CLA 2025 fait la part belle à la technologie avec une instrumentation entièrement numérique. Le tableau de bord accueille trois écrans : un affichage numérique de 10,25 pouces pour le combiné d’instruments, un écran central de 14 pouces pour le système d’infodivertissement, et un troisième écran, également de 14 pouces, dédié au passager avant. Cette configuration rappelle celle de la luxueuse EQS, positionnant la CLA comme un modèle résolument premium malgré son positionnement d’entrée de gamme dans l’univers électrique de Mercedes.

La nouvelle CLA est le premier modèle à intégrer le système d’exploitation propriétaire MB.OS développé par Mercedes. Cette plateforme logicielle inaugure la quatrième génération du système MBUX (Mercedes-Benz User Experience). La grande innovation réside dans l’intégration d’une intelligence artificielle générative basée sur ChatGPT, soutenue par Microsoft Bing pour les recherches en ligne et Google Gemini comme assistant virtuel. Ce système permet une interaction vocale naturelle et intelligente, capable d’apprendre les préférences du conducteur et d’anticiper ses besoins. Les commandes vocales peuvent désormais être formulées de manière conversationnelle, rendant l’utilisation du système plus intuitive et moins distrayante pendant la conduite.

Une plateforme électrique de nouvelle génération

La Mercedes CLA 2025 repose sur la nouvelle plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture), spécialement conçue pour les véhicules électriques mais suffisamment flexible pour accueillir des motorisations hybrides. Cette architecture inaugure une nouvelle ère technologique pour la marque allemande, avec des avancées significatives en matière d’efficience énergétique, d’autonomie et de performances.

La gamme se décline initialement en deux versions électriques. La CLA 250+ constitue l’entrée de gamme avec un moteur électrique de 200 kW (272 ch) et 335 Nm de couple, monté sur l’essieu arrière pour une propulsion classique. Cette version est alimentée par une batterie lithium-ion de 85 kWh qui lui confère une autonomie impressionnante comprise entre 694 et 792 kilomètres selon le cycle WLTP. Cette performance remarquable s’explique par l’excellence aérodynamique du véhicule et par une consommation énergétique particulièrement maîtrisée de 12,2 kWh/100 km.

À l’échelon supérieur, la CLA 350 4Matic ajoute un second moteur électrique sur l’essieu avant, créant ainsi une transmission intégrale électrique. Cette configuration développe une puissance combinée de 260 kW (353 ch) et un couple généreux de 515 Nm. Équipée de la même batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 85 kWh, cette version affiche une autonomie légèrement inférieure mais toujours excellente, comprise entre 672 et 771 kilomètres, avec une consommation de 12,5 kWh/100 km.

Une capacité de recharge ultra-rapide grâce à l’architecture 800 volts

La nouvelle CLA électrique bénéficie d’une architecture électrique 800 volts, une technologie jusqu’ici réservée aux véhicules électriques haut de gamme. Cette caractéristique lui permet d’accepter des puissances de recharge en courant continu jusqu’à 320 kW, plaçant la berline parmi les véhicules les plus performants du marché en termes de vitesse de recharge.

Concrètement, cette capacité se traduit par la possibilité de récupérer entre 285 et 325 kilomètres d’autonomie en seulement 10 minutes de charge sur une borne rapide compatible. Une prouesse qui réduit considérablement les temps d’arrêt lors des longs trajets et apporte une réponse convaincante à l’angoisse de l’autonomie (range anxiety) souvent évoquée comme frein à l’adoption des véhicules électriques. La recharge de 10 à 80% de la batterie peut s’effectuer en moins de 20 minutes dans les conditions optimales, un atout majeur pour les utilisateurs réguliers.

Une gamme qui s’élargira avec des variantes hybrides et une version d’entrée de gamme

Mercedes a d’ores et déjà annoncé que la gamme CLA s’enrichira prochainement. D’ici la fin de l’année, une troisième version électrique verra le jour, équipée d’une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 58 kWh. Cette chimie de batterie, reconnue pour sa durabilité et son coût plus abordable, permettra de proposer une version d’entrée de gamme à prix plus accessible, bien que dotée d’une autonomie réduite. Les caractéristiques précises de cette version n’ont pas encore été dévoilées par le constructeur.

Par ailleurs, Mercedes-Benz prévoit également de commercialiser des versions hybrides de la CLA d’ici fin 2025. Ces modèles seront équipés de la technologie hybride légère 48V avec un moteur électrique intégré à la transmission. Trois niveaux de puissance seront proposés, avec des configurations en traction avant ou intégrale selon les versions. La particularité de ces hybrides réside dans leur capacité à fonctionner en mode 100% électrique jusqu’à 100 km/h et à récupérer jusqu’à 25 kW d’énergie lors des phases de décélération et de freinage. Sur le marché français, ces versions bénéficieront du précieux label Crit’Air 1, offrant divers avantages en matière de circulation et de stationnement dans les zones à faibles émissions (ZFE).

Un positionnement stratégique pour Mercedes

La nouvelle CLA électrique représente un modèle clé dans la stratégie d’électrification de Mercedes. Elle inaugure une nouvelle génération de véhicules électriques qui seront développés sur la plateforme MMA, avec notamment un SUV électrique basé sur le GLC prévu pour 2026. Cette offensive produit s’inscrit dans le plan « Ambition 2039 » du groupe, qui vise à proposer une gamme entièrement neutre en carbone d’ici 2039.

Si Mercedes n’a pas encore communiqué les tarifs officiels pour le marché français, on peut s’attendre à un positionnement premium avec un prix de départ aux alentours de 55 000 € pour la version d’entrée de gamme à batterie LFP, et probablement autour de 65 000 € pour les versions à grande autonomie. Ces tarifs placeront la CLA en concurrence directe avec des modèles comme la Tesla Model 3 Long Range, la BMW i4 ou encore la Polestar 2. La commercialisation devrait débuter en France dans les prochaines semaines, avec des premières livraisons prévues pour l’automne 2025.

L’héritage d’une berline iconique réinventée pour l’ère électrique

Lancée initialement en 2013, la Mercedes CLA a rapidement conquis un public jeune et dynamique à la recherche d’une berline au style affirmé. Cette première génération avait contribué à rajeunir l’image de la marque à l’étoile et à attirer une nouvelle clientèle. La deuxième génération, introduite en 2019, avait poursuivi sur cette lancée en affinant le concept et en améliorant la qualité perçue.

Cette troisième mouture marque une véritable révolution en abandonnant les moteurs thermiques au profit d’une motorisation 100% électrique. Un pari audacieux qui s’inscrit dans l’évolution du marché automobile européen, où les véhicules électriques gagnent rapidement des parts de marché, particulièrement dans le segment premium. Avec son design attractif, ses performances impressionnantes et son autonomie record, la nouvelle CLA dispose de tous les atouts pour séduire aussi bien les clients existants de la marque que les nouveaux convertis à la mobilité électrique.

Une berline qui définit de nouveaux standards d’efficience

L’un des aspects les plus remarquables de la Mercedes CLA 2025 réside dans son efficience énergétique exceptionnelle. Avec une consommation de seulement 12,2 kWh/100 km pour la version propulsion, elle se positionne comme l’une des berlines électriques les plus efficientes du marché. Cette performance s’explique par plusieurs facteurs techniques innovants développés par les ingénieurs de Mercedes.

La plateforme MMA intègre une gestion thermique sophistiquée avec une pompe à chaleur de dernière génération qui optimise la consommation énergétique liée au chauffage et à la climatisation de l’habitacle. Le système de récupération d’énergie au freinage a également été poussé à son maximum d’efficacité, permettant de récupérer jusqu’à 90% de l’énergie cinétique lors des phases de décélération. Par ailleurs, l’architecture électrique 800 volts limite les pertes d’énergie lors des phases de charge et de décharge de la batterie. L’ensemble de ces technologies, couplé à l’aérodynamisme exceptionnel de la carrosserie, permet d’atteindre cette efficience record et de maximiser l’autonomie sans avoir recours à une batterie démesurément grande et lourde.