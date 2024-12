Mercedes-Benz révolutionne la mobilité électrique avec ses batteries à électrolyte solide

Ce que vous devez retenir Promettant une autonomie dépassant les 1 000 km, cette technologie ambitionne de transformer le marché des véhicules électriques en améliorant la densité énergétique, la sécurité et la durabilité.

Mercedes-Benz dévoile une innovation majeure avec ses nouvelles batteries « Solstice » à électrolyte solide. Promettant une autonomie dépassant les 1 000 km, cette technologie ambitionne de transformer le marché des véhicules électriques en améliorant la densité énergétique, la sécurité et la durabilité.

Une autonomie étendue grâce à une densité énergétique exceptionnelle

La nouvelle batterie Solstice, conçue en collaboration avec Factorial, affiche une densité énergétique de 450 Wh/kg. Une telle performance permettrait aux véhicules électriques de Mercedes-Benz d’atteindre une autonomie théorique jusqu’à 80 % supérieure à celle des modèles actuels. Par exemple, le Mercedes EQS 450+, qui dispose déjà d’une autonomie de 816 km selon le cycle WLTP, pourrait franchir la barre des 1 469 km avec cette innovation.

Cette avancée technologique positionne Mercedes-Benz parmi les leaders dans la course aux véhicules électriques à longue portée. Une autonomie accrue répond non seulement aux attentes des conducteurs, mais ouvre également de nouvelles perspectives pour les trajets de longue distance sans recharge fréquente.

Des batteries pensées pour une sécurité renforcée

La sécurité représente un enjeu majeur pour les batteries destinées aux véhicules électriques. Les batteries Solstice apportent une solution fiable grâce à leur électrolyte solide à base de sulfure. Contrairement aux électrolytes liquides classiques, souvent inflammables, cette technologie offre une stabilité accrue et réduit considérablement les risques d’incidents.

Les tests menés visent une certification EUCAR de niveau 2. Cela signifie qu’en cas de dommage, les batteries sont conçues pour éviter tout feu, explosion ou fuite thermique. Par ailleurs, grâce à leur stabilité même à haute température, le système de refroidissement peut être simplifié. Cette caractéristique allège le poids des véhicules et réduit leurs coûts de fabrication.

Un processus de fabrication plus respectueux de l’environnement

Les batteries Solstice se distinguent également par leur méthode de production novatrice. Grâce à un design de cathode sèche, le processus de fabrication élimine le recours à des solvants chimiques coûteux et énergivores. Cela contribue à diminuer l’impact environnemental tout en augmentant l’efficacité industrielle.

Suppression de certaines étapes gourmandes en énergie

Réduction de l’empreinte carbone grâce à un processus simplifié

Optimisation des ressources pour une fabrication plus durable

Cette approche écologique s’inscrit dans la vision de Mercedes-Benz, qui ambitionne de concilier performances techniques et responsabilité environnementale.

Un partenariat stratégique avec Factorial

La collaboration entre Mercedes-Benz et Factorial joue un rôle déterminant dans le développement de cette technologie. Selon Markus Schäfer, directeur de la technologie chez Mercedes-Benz, « les batteries Solstice représentent une avancée significative dans notre stratégie visant à offrir des véhicules électriques performants et durables ».

Ce partenariat reflète l’engagement de Mercedes à investir dans des technologies de pointe pour répondre aux besoins croissants des consommateurs tout en anticipant les exigences futures du marché.

Vers une commercialisation d’ici la fin de la décennie

La production à grande échelle des batteries Solstice est prévue d’ici la fin des années 2020. Leur intégration dans les véhicules électriques pourrait transformer rapidement le marché en offrant des performances améliorées et des coûts compétitifs.

Déploiement attendu autour de 2028

Application dans les segments premium et grand public

Réduction des coûts grâce aux économies d’échelle

Avec une telle ambition, Mercedes-Benz se prépare à renforcer sa position de leader dans l’électromobilité, tout en rendant cette technologie accessible à un plus large public.

Un futur prometteur pour les véhicules électriques

En développant sa batterie Solstice, Mercedes-Benz confirme son rôle d’acteur clé dans l’évolution de la mobilité électrique. Les avancées en matière de densité énergétique, de sécurité et de durabilité laissent présager un tournant majeur dans l’industrie.

Alors que les attentes des consommateurs évoluent et que les réglementations environnementales deviennent plus exigeantes, Mercedes-Benz démontre sa capacité à relever ces défis avec des solutions innovantes et efficaces.