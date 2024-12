Mercedes-AMG One : Une hypercar révolutionnaire inspirée de la formule 1

Ce que vous devez retenir La boîte de vitesses manuelle automatisée à 7 rapports, spécialement conçue pour ce modèle, est équipée d’un embrayage en carbone à quatre disques, garantissant des changements de rapports rapides et précis, essentiels pour exploiter au mieux le potentiel du moteur.

Le poste de pilotage, inspiré de la Formule 1, est équipé d’un volant multifonction avec une bande LED indiquant le moment optimal pour changer de vitesse.

Bien que conçu pour la performance, l’intérieur n’oublie pas le confort avec des sièges baquets ergonomiques, un système de climatisation et des options de connectivité modernes.

Avec une puissance ahurissante, une technologie directement issue de la Formule 1 et un design exceptionnel, la Mercedes-AMG One s’impose comme l’une des hypercars les plus avancées jamais conçues. Retour sur les caractéristiques impressionnantes de ce bijou automobile.

Un moteur issu de la formule 1 pour des performances inégalées

La Mercedes-AMG One embarque un moteur hybride révolutionnaire, directement dérivé de la Formule 1. Son cœur mécanique est un V6 turbo de 1,6 litre, capable de délivrer une puissance phénoménale de 574 chevaux grâce à un régime atteignant les 11 000 tours par minute. Ce moteur est complété par quatre moteurs électriques, portant la puissance combinée à 1 063 chevaux. Ce système hybride confère à l’AMG One une capacité d’accélération fulgurante, atteignant les 100 km/h en seulement 2,9 secondes.

La technologie MGU-H, qui élimine le fameux « turbo lag », est l’une des innovations majeures de ce modèle. Issue des monoplaces de Formule 1, elle utilise un moteur électrique pour accélérer la turbine, garantissant ainsi une réponse immédiate et linéaire du moteur, même à bas régime. Ces caractéristiques techniques permettent à l’AMG One d’atteindre une vitesse de pointe de 352 km/h.

Une conception en fibre de carbone inspirée des circuits

La Mercedes-AMG One repose sur une structure monocoque en fibre de carbone ultra-légère, utilisée également en compétition automobile. Ce matériau, à la fois rigide et léger, assure une excellente maniabilité tout en réduisant significativement le poids total du véhicule. Avec ses 1 695 kg, l’AMG One défie les standards des hypercars hybrides en combinant puissance et légèreté.

Son châssis intègre directement le moteur et la boîte de vitesses, servant de support structurel pour l’ensemble de la voiture. La boîte de vitesses manuelle automatisée à 7 rapports, spécialement conçue pour ce modèle, est équipée d’un embrayage en carbone à quatre disques, garantissant des changements de rapports rapides et précis, essentiels pour exploiter au mieux le potentiel du moteur.

Un design aérodynamique optimisé pour la performance

Le design de la Mercedes-AMG One est entièrement fonctionnel, chaque détail ayant été pensé pour maximiser les performances. Les lignes musclées, le « shark fin » dorsal et l’immense aileron arrière ne sont pas de simples éléments esthétiques, mais des dispositifs aérodynamiques avancés. Ces caractéristiques permettent une gestion optimale du flux d’air, augmentant ainsi l’appui aérodynamique à haute vitesse tout en réduisant la traînée.

Les jantes en magnésium forgé et le système de réduction de traînée (DRS) intégré accentuent encore davantage l’efficacité aérodynamique. Le DRS, contrôlable depuis le volant, ajuste l’aileron arrière pour offrir un équilibre parfait entre vitesse et stabilité, en fonction des conditions de conduite.

Un intérieur minimaliste mais technologique

À l’intérieur, l’AMG One mélange minimalisme et haute technologie. Le poste de pilotage, inspiré de la Formule 1, est équipé d’un volant multifonction avec une bande LED indiquant le moment optimal pour changer de vitesse. Deux écrans numériques affichent les données essentielles au conducteur, telles que les performances, les réglages des modes de conduite et les paramètres du système hybride.

Bien que conçu pour la performance, l’intérieur n’oublie pas le confort avec des sièges baquets ergonomiques, un système de climatisation et des options de connectivité modernes. Les commandes tactiles et les finitions en fibre de carbone ajoutent une touche futuriste et sophistiquée à cet habitacle dédié à la conduite extrême.

Une production limitée pour un modèle exclusif

La Mercedes-AMG One est produite en série ultra-limitée, avec seulement 275 exemplaires assemblés à la main. Chaque véhicule est fabriqué selon des standards dignes de l’horlogerie de luxe, avec un contrôle minutieux de chaque composant. Cette exclusivité, combinée aux performances uniques du modèle, en fait une véritable pièce de collection.

Le prix de cette hypercar est à la hauteur de son prestige : environ 2,5 millions d’euros. Bien que cela puisse sembler extravagant, il s’agit d’un investissement pour les passionnés et les collectionneurs, tant la valeur de ce modèle est appelée à augmenter avec le temps.

Un futur tourné vers l’innovation durable

En intégrant des technologies hybrides avancées, la Mercedes-AMG One incarne également la transition vers une mobilité plus durable. Les moteurs électriques jouent un rôle clé, offrant une autonomie en mode 100 % électrique adaptée aux trajets urbains. Ce compromis entre performance et respect de l’environnement positionne l’AMG One comme un modèle d’innovation dans le segment des hypercars.

Avec cette approche, Mercedes-AMG ouvre la voie à une nouvelle ère de véhicules sportifs, où l’excellence technique et la responsabilité environnementale coexistent harmonieusement. Ce modèle démontre que puissance et durabilité peuvent aller de pair, redéfinissant ainsi les standards du luxe automobile.