Mercedes-AMG : Le Concept AMG GT XX bat le record d’autonomie pour les voitures électriques

La Mercedes Concept AMG GT XX : Un nouveau standard dans l’univers des voitures

La Mercedes Concept AMG GT XX vient tout juste d’être révélée et marque une étape importante dans l’évolution des voitures de sport. Ce modèle, qui anticipe la nouvelle AMG GT Coupé, a battu des records étonnants en parcourant 5 481 kilomètres en seulement 24 heures. L’exploit a eu lieu sur la piste de Nardo, en Italie. C’est un événement qui devrait faire tourner bien des têtes.

Il est intéressant de noter que ce record a éclipsé le précédent, établi par la XPeng P7, qui avait parcouru 3 961 kilomètres quelques jours auparavant. Avant cela, le modèle Xiaomi YU7 Max avait tenu le titre avec 3 944 kilomètres. La compétition entre ces véhicules témoigne de l’innovation constante dans le secteur.

Au cours de cette session de test de huit jours, la Mercedes-AMG a non seulement établi un nouveau record, mais elle a également battu plusieurs performances d’endurance, couvrant des distances significatives telles que 3 200, 8 000, 16 000, 24 000, 32 000 et 40 000 kilomètres. Cela reflète une volonté inébranlable de la part de l’entreprise d’optimiser ses modèles pour la performance.

Ce défi ambitieux, nommé « Tour du Monde en 80 Jours » en hommage au roman de Jules Verne, a été exécuté avec précision. En 7 jours, 13 heures, 24 minutes et 7,10 secondes, la GT XX a réussi à parcourir une distance équivalente à celle de l’équateur de la Terre.

Cette performance a nécessité un travail d’équipe méticuleux impliquant deux véhicules et une équipe de 17 pilotes professionnels. Parmi eux se trouvait un conducteur bien connu de Mercedes-AMG en Formule 1, George Russell. D’ailleurs, ces pilotes ont alterné les sessions sur la piste, avec trois équipes de cinq conducteurs travaillant par tranche de huit heures.

Mais comment la GT XX a-t-elle réussi un tel exploit ? Selon le PDG de Mercedes-AMG, Michael Schiebe, le secret réside dans le système électrique innovant du prototype. Ce dernier est équipé de deux moteurs axiaux à courant continu à l’arrière et d’un moteur à l’avant, fonctionnant sous une architecture de 800V pour un total de 1 341 chevaux.

La capacité de recharge rapide, atteignant entre 850 et 900 kW, a joué un rôle déterminant dans la performance globale de la GT XX. Cette innovation permet de réduire considérablement les temps d’arrêt pour recharge, un aspect essentiel durant une telle épreuve.

La batterie cylindrique de 114 kWh, développée par les ingénieurs de l’entreprise, utilise un système de refroidissement par liquide qui maintient la température constante grâce à un réservoir de 40 litres de liquide. Une technologie de refroidissement par immersion permet également une dissipation de chaleur plus efficace, garantissant des vitesses de recharge performantes.

En matière de vitesse, la Mercedes Concept AMG GT XX pourrait atteindre des sommets bien plus élevés. Cependant, les choix effectués en termes de maximum à 299 km/h résultaient d’analyses techniques approfondies, visant à harmoniser vitesse et efficacité dans les temps de recharge.

La traversée de ce défi marquant un tournant pour les voitures de sport, ne fait que souligner l’engagement de Mercedes-AMG à repousser les limites de l’innovation, tout en annonçant de belles promesses pour les modèles à venir. Qui sait ce que l’avenir nous réserve dans le monde fascinant des automobiles ?