Mercedes-AMG GT 63 PRO « Motorsport Collectors Edition » : 200 exemplaires pour une voiture d’exception

La marque à l’étoile frappe fort avec sa nouvelle édition spéciale de la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Limitée à seulement 200 exemplaires dans le monde, cette « Motorsport Collectors Edition » rend hommage à l’engagement de Mercedes en Formule 1 et promet des performances exceptionnelles alliées à un design exclusif.

Une puissance phénoménale sous le capot

Le cœur de cette bête de course est sans conteste son moteur. La GT 63 PRO 4MATIC+ « Motorsport Collectors Edition » embarque le légendaire V8 biturbo AMG de 4,0 litres. Cette mécanique d’exception développe une puissance impressionnante de 450 kW, soit l’équivalent de 612 chevaux. Un chiffre qui donne le vertige et promet des sensations fortes au volant.

Pour exploiter pleinement cette cavalerie, les ingénieurs de Mercedes-AMG ont revu l’aérodynamique de la voiture. Un nouveau kit aérodynamique optimise les flux d’air, améliorant à la fois la stabilité à haute vitesse et le refroidissement du moteur. Ces modifications permettent à la GT 63 PRO de repousser encore plus loin les limites de ses performances sur circuit comme sur route.

Un design qui rend hommage à la Formule 1

L’esthétique de cette édition spéciale ne laisse personne indifférent. La carrosserie arbore une teinte noir obsidienne métallisé directement inspirée des monoplaces de l’écurie Mercedes-AMG PETRONAS F1. Ce noir profond est rehaussé par des touches de bleu PETRONAS, la couleur emblématique de l’équipe de Formule 1.

On retrouve ces accents bleus sur le splitter avant et les jupes latérales, créant un contraste saisissant. Mais le véritable coup de maître réside dans les flancs arrière de la voiture. Des étoiles Mercedes argentées y sont peintes à la main, formant un motif unique sur chaque exemplaire. Ce travail d’orfèvre apporte une touche d’exclusivité supplémentaire à cette série déjà très limitée.

Les jantes forgées AMG de 21 pouces, finies en noir mat, complètent parfaitement l’allure sportive de l’ensemble. Elles laissent entrevoir les imposants étriers de frein en céramique, signe de performances de freinage à la hauteur de la puissance du moteur.

Un habitacle raffiné aux accents sportifs

L’intérieur de la GT 63 PRO « Motorsport Collectors Edition » ne déroge pas à la règle de l’excellence. Les sièges sont revêtus d’un cuir nappa noir de la plus haute qualité, associé à de la microfibre MICROCUT. Ces matériaux nobles sont rehaussés par des surpiqûres contrastantes qui apportent une touche de dynamisme à l’ensemble.

Le confort acoustique n’est pas en reste avec l’installation d’un système audio surround Burmester High-End 3D. Ses 15 haut-parleurs et son amplificateur de 1170 watts promettent une expérience sonore digne des meilleures salles de concert.

Une technologie de pointe au service du conducteur

Mercedes-AMG a doté cette édition spéciale de ses dernières innovations technologiques. Le système multimédia MBUX avec assistant vocal intelligent facilite l’interaction avec la voiture. Un affichage tête haute projette les informations essentielles dans le champ de vision du conducteur, lui permettant de rester concentré sur la route.

La caméra à 360 degrés offre une vision panoramique lors des manœuvres, tandis que le pack d’assistance à la conduite intègre les dernières avancées en matière de sécurité active. Pour faciliter le franchissement des dos d’âne et autres obstacles urbains, la GT 63 PRO est équipée d’un système de levage de l’essieu avant.

Une exclusivité qui a un prix

Comme on pouvait s’y attendre, cette édition ultra-limitée ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Si le prix exact n’a pas encore été communiqué, on peut s’attendre à ce qu’il dépasse largement les 200 000 euros. Un tarif qui se justifie par le niveau de performances, la qualité de fabrication et surtout l’exclusivité de cette série.

Les 200 chanceux propriétaires auront entre leurs mains bien plus qu’une simple voiture. Ils posséderont un véritable objet de collection, témoin du savoir-faire de Mercedes-AMG et de son engagement en compétition automobile au plus haut niveau.

Un héritage sportif perpétué

Avec cette GT 63 PRO 4MATIC+ « Motorsport Collectors Edition », Mercedes-AMG démontre une fois de plus sa capacité à transférer les technologies développées en compétition vers ses modèles de série. Cette édition spéciale incarne parfaitement la philosophie « du circuit à la route » chère à la marque.

Elle s’inscrit dans la lignée des précédentes séries limitées de Mercedes-AMG, comme les célèbres Black Series ou les versions Project One. Chacune de ces voitures représente un concentré du meilleur de la technologie automobile allemande, poussée à son paroxysme.

La GT 63 PRO « Motorsport Collectors Edition » n’est pas seulement une vitrine technologique, elle est aussi un hommage vibrant aux succès de Mercedes en Formule 1. Elle permet aux passionnés de s’offrir un petit morceau de l’histoire sportive de la marque à l’étoile.