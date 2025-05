Mercedes-AMG dévoile ses premiers teasers de la rivale électrique de la Porsche Taycan

Mercedes-AMG vient de lever le voile sur les premières images de sa future super berline 100% électrique. Attendue pour juin prochain, cette nouvelle sportive d’Affalterbach se positionne comme la concurrente directe de la Porsche Taycan et pourrait bien révolutionner le segment des berlines électriques hautes performances. Une nouvelle ère s’annonce pour la marque à l’étoile.

La future super berline électrique Mercedes-AMG se dévoile enfin

Le compte à rebours a démarré chez Mercedes-AMG. La division haute performance du constructeur allemand nous offre un premier aperçu de sa nouvelle création électrique qui sera officiellement présentée en juin. Ces images teaser, savamment orchestrées, nous permettent d’entrevoir les lignes de cette nouvelle venue destinée à concurrencer la Porsche Taycan.

Faut-il y voir la succession spirituelle de l’AMG GT 4 portes dans l’ère électrique? Tout porte à le croire. Cette nouvelle berline sportive marque une étape décisive dans l’évolution de la gamme AMG vers l’électrification.

Les images publiées restent volontairement mystérieuses, avec un éclairage tamisé et un camouflage intense. Mais impossible de dissimuler l’ambition et la prestance de ce modèle encore sans nom officiel.

Un design distinctif qui tranche avec l’AMG GT

À la différence de l’AMG GT 4 portes, cette nouvelle création opte pour un coffre traditionnel plutôt qu’un design liftback. Un choix stylistique qui la différencie clairement de sa devancière et affirme sa personnalité propre.

L’œil averti remarquera plusieurs éléments distinctifs :

Un becquet arrière particulièrement proéminent

Des poignées de porte escamotables

D’impressionnantes jantes spécifiquement conçues pour ce modèle

Un capot qui semble s’ouvrir, suggérant un frunk (coffre avant)

Les feux arrière, visibles sur ces teasers, interrogent. Leur design final dans la version de production reste un mystère que Mercedes-AMG entretient délibérément. On peut toutefois s’attendre à une signature lumineuse distinctive, propre à cette nouvelle génération de véhicules électriques sportifs.

J’ai toujours trouvé fascinant comment les constructeurs allemands parviennent à faire évoluer leur langage stylistique tout en conservant l’ADN qui fait leur force. Cette nouvelle AMG ne fait pas exception.

Un habitacle axé sur la performance

Bien que les images de l’habitacle restent rares, on devine un cockpit orienté vers le conducteur. L’expérience AMG devrait rester au cœur des préoccupations avec une atmosphère où luxe et sportivité se conjuguent.

Les teasers laissent entrevoir des matériaux de haute qualité et une intégration technologique de pointe. On peut imaginer une instrumentation digitale spécifique AMG avec des graphismes et fonctionnalités dédiés à l’usage électrique.

Une plateforme dédiée pour des performances exceptionnelles

Cette nouvelle berline électrique repose sur la toute nouvelle plateforme AMG.EA, spécifiquement développée pour les véhicules électriques haute performance. Un choix technique qui marque la volonté de Mercedes-AMG de ne faire aucun compromis sur les performances malgré l’abandon du moteur thermique.

La propulsion sera assurée par des moteurs électriques à flux axial développés par Yasa, la filiale britannique de Mercedes. Une technologie de pointe qui promet des performances exceptionnelles.

Si aucun chiffre officiel n’a encore été communiqué, les rumeurs évoquent une puissance qui pourrait franchir la barre symbolique des 1000 chevaux. Une valeur qui placerait cette AMG électrique parmi les berlines les plus puissantes du marché.

La technologie Yasa au service de la performance

Les moteurs à flux axial développés par Yasa représentent une avancée majeure dans le domaine de la motorisation électrique. Plus compacts et plus légers que les moteurs électriques traditionnels, ils offrent un rapport poids/puissance optimal.

Cette technologie permettrait non seulement d’atteindre des performances impressionnantes, mais aussi d’optimiser l’autonomie du véhicule. Un enjeu majeur pour une berline sportive électrique.

Densité de puissance supérieure aux moteurs électriques classiques

Rendement énergétique optimisé

Poids réduit pour de meilleures sensations de conduite

J’ai eu l’occasion d’observer des moteurs à flux axial lors d’une exposition technique et leur compacité est vraiment impressionnante. On comprend mieux pourquoi Mercedes a acquis Yasa en 2021.

Une concurrente directe de la Porsche Taycan

Avec cette nouvelle super berline électrique, Mercedes-AMG cible clairement la Porsche Taycan. Le constructeur d’Affalterbach entend bien conquérir sa part du segment des berlines électriques haute performance.

Face à la Taycan qui a déjà fait ses preuves, la nouvelle venue devra afficher des arguments convaincants. Si la puissance brute sera certainement au rendez-vous, l’autonomie et le temps de recharge seront des facteurs déterminants.

Les technologies de batterie et de recharge n’ont pas encore été détaillées, mais on peut s’attendre à ce que Mercedes-AMG intègre les dernières avancées en la matière. Une architecture 800V pour des recharges ultra-rapides semble probable.

Un positionnement haut de gamme assumé

Cette nouvelle AMG électrique devrait se positionner dans le haut du panier en termes de tarification. Un prix de base autour de 150 000 euros paraît envisageable, avec des versions plus puissantes ou mieux équipées qui pourraient facilement dépasser les 200 000 euros.

Un investissement conséquent, mais qui correspond au positionnement traditionnel des modèles AMG les plus exclusifs.

Rendez-vous en juin pour la présentation officielle

Il faudra patienter jusqu’en juin pour découvrir dans son intégralité cette nouvelle création d’Affalterbach. Mercedes-AMG devrait alors lever le voile sur l’ensemble des caractéristiques techniques et le nom définitif de ce modèle.

Cette présentation marquera une étape importante dans la transition électrique de Mercedes-AMG. Une transition nécessaire face aux évolutions réglementaires, mais qui semble aussi porter les germes d’une nouvelle définition de la performance selon AMG.

La question qui reste en suspens : cette berline électrique parviendra-t-elle à susciter les mêmes émotions que les modèles thermiques qui ont fait la renommée d’AMG? Les premiers éléments dévoilés semblent prometteurs, mais le verdict final appartiendra aux amateurs de la marque.

En attendant juin, ces premiers teasers nous mettent déjà l’eau à la bouche et nous font rêver d’une nouvelle ère de performance électrique signée Mercedes-AMG.