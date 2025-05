McLaren frappe fort à Miami : Norris et Piastri signent un doublé spectaculaire sous la pluie

La course sprint du Grand Prix de Miami s’est transformée en véritable théâtre de rebondissements ce samedi. Sur une piste rendue piégeuse par la pluie, l’écurie McLaren a réalisé une performance magistrale avec un doublé signé Lando Norris et Oscar Piastri. Cette sixième manche du championnat du monde a tenu toutes ses promesses malgré des conditions météorologiques compliquées sur l’Autodrome International de Miami.

Une course chamboulée par la météo floridienne

Le départ a dû être repoussé d’une demi-heure à cause d’une averse soudaine qui s’est abattue sur le circuit. Et quand les monoplaces ont enfin pu s’élancer, c’était sur une piste encore humide. Ces conditions changeantes ont donné lieu à plusieurs incidents majeurs, à commencer par la sortie de piste de Charles Leclerc dès son tour de reconnaissance. (On a presque cru revivre Monaco 2021, vous vous souvenez?)

La procédure de départ a même dû être interrompue après deux tours derrière la voiture de sécurité, le temps que la piste s’assèche un peu. Quand le feu est passé au vert avec près de 30 minutes de retard, le jeune prodige Kimi Antonelli, qui avait créé la sensation en signant la pole position à seulement 18 ans, n’a malheureusement pas pu en profiter longtemps.

Le ballet des stands décisif

Comme souvent en F1, c’est la stratégie qui a fait la différence. Le passage aux pneus slicks est devenu la question centrale à mi-course. Lewis Hamilton a parfaitement joué le coup en s’arrêtant au 12e tour, juste après Yuki Tsunoda. Un choix payant pour le septuple champion du monde qui lui a permis de grimper sur la troisième marche du podium après un dépassement spectaculaire sur Max Verstappen.

Le champion néerlandais a d’ailleurs vécu une course cauchemardesque. Rentré aux stands en même temps qu’Antonelli, Verstappen a été relâché trop tôt par son équipe, provoquant un accrochage avec le jeune Italien. Résultat : dix secondes de pénalité et une modeste 17e place finale. Une erreur qui lui coûte des points précieux au championnat.

McLaren confirme sa montée en puissance

Dans le duel pour la victoire entre les deux McLaren, c’est Oscar Piastri qui est rentré aux stands en premier. Mais le timing n’était pas de son côté. Alors que Norris effectuait son arrêt, la voiture de sécurité était déployée suite à un accrochage entre Liam Lawson et Carlos Sainz, laissant l’Espagnol hors course.

Ce scénario a parfaitement profité à Lando Norris qui a pu ressortir des stands devant son coéquipier. La course s’est terminée sous régime de voiture de sécurité, verrouillant ainsi les positions. Pour le Britannique, c’est une deuxième victoire cette saison après son succès lors du Grand Prix d’Australie. Et quelle façon de célébrer l’anniversaire de sa première victoire à Miami l’an dernier!

Des surprises dans le top 10

Derrière le trio de tête, plusieurs pilotes habituellement moins en vue ont su tirer leur épingle du jeu. Liam Lawson a terminé à une belle 7e place, tandis qu’Oliver Bearman a réussi à entrer dans les points. Ces performances illustrent à quel point les conditions mixtes peuvent bouleverser la hiérarchie habituelle.

La séance de qualification pour le Grand Prix principal aura lieu dans la soirée, avec un départ de la course prévu dimanche à 16 heures (heure locale). Après cette course sprint riche en rebondissements, les cartes pourraient être redistribuées pour l’épreuve principale.

McLaren prend l’avantage au championnat

Au niveau du classement, cette performance permet à Oscar Piastri de conserver la tête du championnat avec 106 points, suivi de près par son coéquipier Norris. Un début de saison exceptionnellement prometteur pour l’écurie McLaren qui semble avoir trouvé la formule pour rivaliser avec Red Bull.

Ce doublé intervient à un moment clé de la saison, alors que les équipes développent intensément leurs monoplaces. McLaren a visiblement franchi un cap et pourrait bien jouer les trouble-fêtes tout au long de la saison. Pour Max Verstappen et Red Bull, cette contre-performance sonne comme un avertissement : la domination n’est plus aussi écrasante qu’elle l’était.

À mesure que la saison avance, la bataille pour les titres pilotes et constructeurs s’annonce de plus en plus serrée. Après plusieurs années de domination de Red Bull, les fans de F1 assistent peut-être au retour d’une concurrence féroce au sommet de la discipline. Vous pensez que McLaren peut maintenir ce niveau de performance jusqu’à la fin de la saison?

Rendez-vous demain pour le Grand Prix qui nous réserve sans doute encore bien des surprises. La météo floridienne pourrait à nouveau jouer les trouble-fêtes et redistribuer complètement les cartes.