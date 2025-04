McLaren fait son grand retour aux 24 heures du Mans en 2027

Une nouvelle qui va ravir les amateurs de sport automobile et d’endurance : la mythique écurie britannique McLaren a officialisé son retour dans la plus prestigieuse course d’endurance au monde. Après une longue absence, la marque anglaise revient pour tenter de s’imposer à nouveau dans la catégorie reine du championnat.

Un retour très attendu dans la catégorie hypercar

C’est par le biais de vidéos teaser impressionnantes sur les réseaux sociaux que McLaren a annoncé la nouvelle. L’écurie britannique va rejoindre le Championnat du Monde d’Endurance (WEC) et plus précisément la catégorie Hypercar, dans la classe LMDh. Cette décision marque un tournant majeur dans la stratégie de la marque, qui jusque-là se contentait de fournir des châssis GT3 à des équipes privées.

La formule LMDh représente une option judicieuse pour un retour au plus haut niveau, car elle permet de maîtriser les coûts. Le règlement impose l’utilisation d’un châssis client, mais laisse la liberté aux constructeurs de développer leur propre moteur. Pour son prototype, McLaren s’appuiera sur un châssis fourni par Dallara, référence italienne reconnue dans le milieu.

32 ans après la victoire mythique de la F1 GTR

Ce retour s’inscrit dans une riche histoire entre McLaren et Le Mans. La marque britannique tentera de retrouver le chemin de la victoire sur le circuit de la Sarthe, 32 ans après son dernier sacre. C’était en 1995, avec la légendaire F1 GTR, une voiture qui a marqué l’histoire de la compétition automobile par sa domination écrasante.

(Je me souviens encore de l’impact qu’avait eu cette victoire à l’époque – une vraie révolution dans le monde de l’endurance !)

Une motorisation hybride puissante

Pour propulser sa future hypercar de compétition, McLaren misera sur son V6 bi-turbo développé pour l’Artura. Ce moteur, qui délivre une puissance de 493 kW (670 ch), sera couplé à un système hybride, comme l’exigent les règlements du WEC. Cette combinaison promet des performances exceptionnelles sur le circuit de 13,626 kilomètres.

La silhouette aperçue dans les vidéos teaser ne représente qu’une version préliminaire du bolide final qui s’élancera sur le circuit de la Sarthe en 2027. On peut s’attendre à des évolutions significatives du design avant la version définitive.

Un plateau de plus en plus relevé

Avec l’arrivée de McLaren, la liste des constructeurs engagés dans la catégorie reine de l’endurance s’allonge davantage. La marque britannique devient le 11ème constructeur à rejoindre ce plateau d’exception. Actuellement, huit marques se disputent le titre, et ce nombre va continuer d’augmenter avec l’arrivée programmée de Genesis/Hyundai en 2026.

L’année 2027 s’annonce d’ailleurs explosive puisqu’en plus de McLaren, un autre géant automobile fera son retour : Ford. La marque à l’ovale bleu, qui avait écrit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire de l’endurance dans les années 60, puis avec sa GT plus récemment, revient avec de grandes ambitions.

Un nouvel âge d’or pour l’endurance ?

Avec autant de constructeurs prestigieux au départ, le WEC et les 24 Heures du Mans semblent entrer dans une nouvelle ère dorée. Vous imaginez les batailles qui nous attendent entre ces mastodontes de l’industrie automobile ? La variété des approches techniques, entre LMDh et LMH, promet des confrontations passionnantes.

Cette effervescence témoigne de l’attrait des nouveaux règlements qui ont su trouver le juste équilibre entre contrôle des coûts et liberté technique. Les grands noms de l’automobile y voient une vitrine idéale pour mettre en avant leur savoir-faire et leurs technologies hybrides – un pont évident vers leurs gammes routières.

Pour les fans de McLaren et les amateurs d’endurance, 2027 semble encore loin. Mais cette annonce montre que la marque britannique planifie son avenir avec ambition et détermination. Le retour de McLaren aux 24 Heures du Mans s’inscrit dans une stratégie globale qui vise à renforcer l’image sportive de la marque tout en développant des technologies applicables à ses futures voitures de route.

Et vous, êtes-vous impatient de voir la McLaren LMDh en action sur le circuit de la Sarthe ? La question reste de savoir si elle parviendra à renouer avec le succès de 1995…