McLaren dévoile l’Artura Trophy EVO et révolutionne son championnat monomarque

McLaren a levé le voile sur l’Artura Trophy EVO, une évolution spectaculaire de sa voiture de course client. Cette nouvelle machine, qui fera ses débuts en compétition en 2025, s’accompagne d’une refonte du championnat McLaren Trophy, incluant une nouvelle catégorie Pro et un programme de formation pour jeunes pilotes.

L’Artura Trophy EVO : une bête de course évoluée

L’Artura Trophy EVO représente un bond en avant significatif par rapport à son prédécesseur. Au cœur de cette nouvelle voiture de course se trouve un moteur V6 bi-turbo de 3,0 litres, dont la puissance a été portée à 620 chevaux. Cette augmentation de puissance s’accompagne d’une nouvelle fonctionnalité baptisée « Push to Pass », conçue pour offrir aux pilotes un avantage stratégique lors des dépassements.

Les ingénieurs de McLaren ont également travaillé sur l’amélioration de l’adhérence mécanique. L’Artura Trophy EVO est équipée de pneus plus larges et d’une suspension révisée, lui permettant de négocier les virages avec encore plus d’efficacité.

Un design agressif au service de la performance

L’esthétique de l’Artura Trophy EVO n’a pas été négligée, loin de là. La voiture arbore un nouveau package aérodynamique à la fois efficace et spectaculaire :

Un pare-chocs avant redessiné

Une sortie d’air sur le capot

Des passages de roues élargis

Ces modifications ne sont pas que cosmétiques : elles contribuent à améliorer le refroidissement du moteur et à réduire la portance, optimisant ainsi les performances sur piste.

Une nouvelle catégorie Pro pour former les stars de demain

En parallèle du lancement de l’Artura Trophy EVO, McLaren a annoncé la création d’une nouvelle catégorie Pro au sein de son championnat monomarque. Cette catégorie sera ouverte aux pilotes Silver en solo ou aux duos Silver/Silver, avec pour objectif de former la prochaine génération de pilotes GT.

Les jeunes pilotes engagés dans cette catégorie seront automatiquement intégrés à la McLaren Trophy Academy. Ce programme de formation complet couvrira différents aspects du métier de pilote professionnel :

Perfectionnement des techniques de pilotage

Initiation à l’ingénierie du sport automobile

Formation à la gestion des médias

Les meilleurs éléments de l’Academy auront l’opportunité de participer au McLaren Young Driver Shoot Out annuel. L’enjeu est de taille : les plus performants pourront intégrer le prestigieux programme McLaren Factory Driver, ouvrant la voie à une carrière professionnelle au plus haut niveau.

Une expansion internationale pour le McLaren Trophy

L’année 2025 marquera également l’expansion du championnat McLaren Trophy en Amérique du Nord. Cette internationalisation témoigne de l’ambition de McLaren de renforcer sa présence sur la scène du GT mondial.

L’arrivée de l’Artura Trophy EVO et la refonte du championnat s’inscrivent dans une stratégie globale visant à consolider la position de McLaren dans le sport automobile client. En offrant une voiture de course performante et un programme de formation complet, la marque britannique se donne les moyens d’attirer et de développer les meilleurs talents du sport automobile.

Un avenir prometteur pour McLaren en GT

Avec le lancement de l’Artura Trophy EVO et les changements apportés à son championnat monomarque, McLaren affirme clairement ses ambitions dans le monde du GT. Ces initiatives devraient permettre à la marque de :

Renforcer son attractivité auprès des pilotes amateurs et professionnels

Développer un vivier de jeunes talents pour ses futurs programmes en endurance

Consolider son image de marque prestigieuse dans le monde du sport automobile

Les passionnés de sport automobile peuvent d’ores et déjà se réjouir : la saison 2025 du McLaren Trophy s’annonce comme un millésime exceptionnel, mêlant performances de haut niveau et émergence de nouveaux talents.