Mazda innove avec un nouveau moteur 4 cylindres atmosphérique pour le CX-30 : un pari audacieux à l’ère de l’électrification

Dans un contexte d’électrification massive de l’industrie automobile, Mazda surprend en dévoilant un nouveau moteur essence atmosphérique pour son SUV compact CX-30. Cette motorisation innovante allie performances, efficience et respect des normes environnementales, démontrant qu’il existe encore une place pour les moteurs thermiques évolués sur le marché européen.

Un moteur atmosphérique à contre-courant des tendances actuelles

Alors que la plupart des constructeurs automobiles se tournent massivement vers l’électrification, Mazda fait le choix audacieux de développer un nouveau moteur essence atmosphérique. Le constructeur japonais, fidèle à sa philosophie d’innovation, introduit le 2.5 e-Skyactiv G sur son SUV compact CX-30.

Ce nouveau bloc de 2,5 litres remplacera les motorisations 2.0 e-Skyactiv G de 122 et 150 chevaux actuellement proposées. Il s’agit d’un moteur quatre cylindres atmosphérique, une architecture que beaucoup pensaient vouée à disparaître face aux normes antipollution de plus en plus strictes.

Le choix de Mazda de persévérer dans cette voie témoigne de la confiance du constructeur dans sa technologie Skyactiv, capable de concilier performances, agrément de conduite et efficience énergétique.

Une hybridation légère pour optimiser les performances

Pour répondre aux exigences environnementales actuelles, le nouveau moteur 2.5 e-Skyactiv G intègre une technologie d’hybridation légère. Le système M Hybrid de Mazda, fonctionnant sous une tension de 24 volts, vient assister le moteur thermique dans certaines phases de fonctionnement.

Cette hybridation légère permet :

– D’apporter un surcroît de puissance lors des phases d’accélération

– De récupérer l’énergie au freinage pour la réutiliser ensuite

– De réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2

Grâce à cette technologie, le CX-30 équipé du nouveau moteur pourra bénéficier du précieux label ECO de la DGT (Direction Générale du Trafic) en Espagne, un avantage non négligeable en termes de fiscalité et d’accès aux centres-villes.

Des performances en hausse pour un agrément de conduite optimal

Le nouveau bloc 2.5 e-Skyactiv G développe une puissance de 140 chevaux, un chiffre qui le positionne entre les deux motorisations 2.0 litres qu’il remplace. Mais c’est surtout au niveau du couple que les progrès sont les plus marquants.

Avec un couple maximal de 238 Nm disponible dès 3 500 tr/min, le nouveau moteur offre une augmentation significative par rapport aux 213 Nm des versions 2.0 litres. Cette hausse du couple devrait se traduire par :

– Des reprises plus vigoureuses

– Un agrément de conduite amélioré au quotidien

– Une meilleure capacité de remorquage

Une consommation maîtrisée grâce à des technologies innovantes

Malgré l’augmentation de la cylindrée, Mazda a réussi à contenir la consommation de carburant. Le constructeur annonce une consommation homologuée comprise entre 6 et 6,5 litres aux 100 km en cycle mixte WLTP.

Ce résultat remarquable est obtenu grâce à plusieurs technologies de pointe :

– Le système d’hybridation légère M Hybrid qui permet de réduire la charge du moteur thermique

– Un système de désactivation des cylindres, permettant au moteur de fonctionner sur seulement deux cylindres lors des phases de faible sollicitation

– L’optimisation continue de la technologie Skyactiv, qui vise à maximiser l’efficience thermodynamique du moteur

Une offre mécanique diversifiée pour répondre à tous les besoins

Le nouveau moteur 2.5 e-Skyactiv G sera proposé avec deux types de transmission :

– Une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports

– Une transmission automatique à 6 vitesses

Cette diversité permettra aux clients de choisir la configuration la plus adaptée à leurs besoins et à leur style de conduite.

Un positionnement stratégique dans la gamme Mazda

L’introduction de ce nouveau moteur s’inscrit dans une stratégie plus large de Mazda visant à proposer une gamme de motorisations diversifiée et adaptée aux différents marchés. Alors que le constructeur développe en parallèle des motorisations 100% électriques, il continue d’innover sur le terrain des moteurs thermiques.

Cette approche permet à Mazda de :

– Répondre aux attentes variées de sa clientèle

– S’adapter aux spécificités des différents marchés européens

– Proposer des solutions de mobilité à la fois performantes et respectueuses de l’environnement

Le prix de vente du Mazda CX-30 équipé du nouveau moteur 2.5 e-Skyactiv G n’a pas encore été communiqué. À titre indicatif, la version actuelle avec le moteur 2.0 litres de 122 ch est proposée à partir de 30 590 euros en finition Prime-Line.

L’arrivée de ce nouveau moteur sur le Mazda CX-30 démontre qu’il est encore possible d’innover dans le domaine des moteurs thermiques, même à l’ère de l’électrification massive. En combinant les avantages d’un moteur atmosphérique – fiabilité, agrément de conduite, coûts d’entretien maîtrisés – avec les bénéfices d’une hybridation légère, Mazda propose une alternative séduisante pour les automobilistes qui ne sont pas encore prêts à passer à l’électrique.

Cette stratégie audacieuse pourrait bien permettre à Mazda de se démarquer sur le segment très concurrentiel des SUV compacts, tout en répondant aux exigences environnementales actuelles. Reste à voir comment ce nouveau moteur sera accueilli par le public et s’il parviendra à convaincre face à la concurrence de plus en plus électrifiée.