Mazda dévoile une édition spéciale du MX-5 inspirée par la course automobile

Ce que vous devez retenir Une inspiration tirée des circuitsLa nouvelle édition spéciale du Mazda MX-5 se distingue par son appellation Mazda Spirit Racing, un nom chargé d’histoire et de succès sur les circuits japonais.

Les flancs du véhicule ne sont pas en reste avec l’ajout de bas de caisse et de petits ailerons sur les ailes avant.

Outre le Mazda MX-5 Spirit Racing, plusieurs autres concepts seront dévoilés lors de cet événement prestigieux, notamment le Mazda3 Bio Concept et le Roadster CNF Concept basé lui aussi sur le châssis du MX-5.

Mazda lance une nouvelle édition spéciale de son iconique MX-5, inspirée par la compétition automobile, qui sera présentée au Tokyo Auto Salon en janvier.

Une inspiration tirée des circuits

La nouvelle édition spéciale du Mazda MX-5 se distingue par son appellation Mazda Spirit Racing, un nom chargé d’histoire et de succès sur les circuits japonais. Depuis 2021, cette dénomination est associée à la série Super Taikyu au Japon. À présent, le modèle visible est le premier de cette gamme à être homologué pour la route. Les passionnés reconnaîtront sans doute des similitudes frappantes avec le prototype présenté plus tôt à l’exposition de Tokyo. Cette version promet de captiver les amateurs de vitesse et d’élégance en combinant performances et design racé.

Le choix de baptiser cette édition « Mazda Spirit Racing » marque également une évolution stratégique pour le constructeur japonais, qui souhaite renforcer sa présence dans le domaine des véhicules haute performance. Ce changement s’accompagne d’une volonté affirmée de repositionner sa marque en misant sur une image dynamique et sportive.

Des modifications esthétiques marquantes

Côté design, le MX-5 Spirit Racing arbore un look distinctif grâce à son avant redessiné avec un nouveau pare-chocs équipé d’un splitter. Le véhicule est orné d’un badge spécifique et de stickers qui accentuent son caractère unique. Parmi les autres changements notables figurent un jeu de jantes noires à six branches ainsi que des étriers de frein rouges, qui ajoutent une touche sportive supplémentaire.

Les flancs du véhicule ne sont pas en reste avec l’ajout de bas de caisse et de petits ailerons sur les ailes avant. À l’arrière, une imposante aileron renforce l’aérodynamisme et souligne l’esprit compétition du modèle. Ces éléments font écho aux standards esthétiques des voitures engagées sur piste tout en offrant une allure résolument moderne.

Des performances encore mystérieuses

Pour l’heure, peu d’informations ont filtré concernant d’éventuelles améliorations mécaniques apportées à cette édition spéciale du MX-5. Néanmoins, il semble probable que des ajustements soient effectués sur la suspension et le système de freinage afin d’optimiser les performances dynamiques du véhicule.

L’incertitude plane également quant à la disponibilité internationale du modèle. Les amateurs européens espèrent pouvoir bientôt découvrir ce bijou sur les routes françaises. En attendant, Mazda entretient le mystère autour des spécifications techniques complètes et des éventuels marchés ciblés par cette nouvelle déclinaison.

Un événement attendu au Tokyo Auto Salon

Les amateurs d’automobiles auront l’opportunité d’admirer ce modèle lors du Tokyo Auto Salon, prévu pour le 10 janvier prochain. Outre le Mazda MX-5 Spirit Racing, plusieurs autres concepts seront dévoilés lors de cet événement prestigieux, notamment le Mazda3 Bio Concept et le Roadster CNF Concept basé lui aussi sur le châssis du MX-5.

Cet événement sera également marqué par la présentation inédite d’un CX-5 rehaussé, fruit d’une collaboration entre Mazda et Toyo Tires. Ce partenariat témoigne une fois encore du dynamisme créatif dont fait preuve la marque japonaise pour repousser les limites stylistiques et technologiques.