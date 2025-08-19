Mazda CX-30 : Savoir-faire japonais et fiabilité

Ce que vous devez retenir De plus, la navigation de Mazda offre davantage de points d’intérêt (POI), avec un calcul du temps d’arrivée (ETA) plus précis et des mises à jour de circulation toutes les 30 secondes.

Le Mazda CX-30 incarne la philosophie japonaise en matière de technologie, de confort et de sécurité. Cet SUV compact allie toutes les caractéristiques essentielles aux déplacements modernes.

Technologie, fiabilité, design, confort et sécurité. Cinq mots qui caractérisent parfaitement la Mazda CX-30. Avec une qualité de construction supérieure et un équipement à la pointe, elle intègre tous les systèmes d’assistance modernes, offrant ainsi une expérience de conduite quotidiennement renouvelée.

Le Mazda CX-30 dispose de systèmes avancés d’assistance à la conduite et de capacités de connectivité améliorées, rendant chaque trajet à la fois sûr et agréable. Le système d’infodivertissement propose une navigation intuitive et une parfaite compatibilité avec les dernières applications mobiles, garantissant que le conducteur reste connecté de manière pratique.

Un ajout significatif dans l’habitacle du CX-30 est la nouvelle version de Mazda Connect, intégrant l’assistante vocale Alexa et un système de navigation optimisé. Les commandes vocales sont désormais plus accessibles et naturelles, séparant les fonctions du véhicule des instructions d’Alexa. De plus, la navigation de Mazda offre davantage de points d’intérêt (POI), avec un calcul du temps d’arrivée (ETA) plus précis et des mises à jour de circulation toutes les 30 secondes.

Sous le capot, le CX-30 est proposé sur le marché français avec un robuste moteur 4 cylindres de 2.0 litres e-SkyActiv X, développant 186 chevaux, disponible avec une boîte manuelle ou automatique et la transmission intégrale i-Activ AWD. Grâce à cette configuration, la Mazda s’affirme comme un bel exemple alliant puissance et respect des normes environnementales.

L’ascension des moteurs reflète l’engagement de Mazda vers des solutions respectueuses des normes européennes les plus strictes. Ce choix ne fait aucun compromis sur les performances ou le plaisir de conduite. Le CX-30 illustre parfaitement cette démarche, alliant innovation et responsabilité.

En termes d’esthétique, la Mazda demeure fidèle à ses valeurs. Le design du CX-30, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, affiche élégance et qualité. L’habitacle offre un confort grâce à des matériaux de luxe, une ergonomie soignée et des possibilités de personnalisation riches. Conductrice et passagères profitent d’un environnement bien pensé, le rendant idéal pour les familles.

Pour ce qui est de la sécurité, le CX-30 est doté de systèmes avancés de sécurité active et passive, incluant i-Activsense. Ce dernier intègre l’assistance au maintien de voie, l’alerte de collision et le freinage d’urgence automatique, parmi d’autres fonctionnalités. Le système de transmission intégrale AWD répartit automatiquement le couple sur les roues offrant le meilleur grip, renforçant ainsi la tenue de route et la confiance au volant dans toutes les conditions.

Pour clore ce tableau, la garantie de six ans et un service après-vente de qualité complètent l’offre, faisant du Mazda CX-30 l’une des options les plus complètes et fiables dans la catégorie des SUV compacts.

Pour en savoir plus sur ce modèle et ses caractéristiques, n’hésitez pas à visiter les concessions Mazda ou à vous renseigner auprès de votre revendeur local.