Mazda 2 : Le modèle full hybride abordable du marché grec avec une garantie de 6 ans

Découverte du nouveau Mazda2 Hybrid

Le nouveau Mazda2 Hybrid arrive sur le marché avec un prix de départ de 19 900 euros, grâce à une offre promotionnelle attractive. Ce modèle incarne l’innovation avec sa technologie hybride qui alterne sans à-coups entre moteur électrique et moteur à essence. Ce mécanisme vous garantit une expérience de conduite aussi fluide qu’excitante.

En matière d’efficacité, le nouveau Mazda2 Hybrid affiche des chiffres impressionnants : une consommation de 3,8 à 4,3 l/100 km et des émissions de CO2 qui varient entre 87 et 97 g/km. Ces performances en font une voiture idéale pour couvrir toutes vos distances quotidiennes. En termes d’accélération, elle passe de 0 à 100 km/h en seulement 9,7 secondes, avec une vitesse maximum de 175 km/h.

Esthétiquement, le nouveau Mazda2 Hybrid conserve les caractéristiques emblématiques de la marque, comme son pare-chocs avant qui représente bien l’ADN de Mazda et ses rétroviseurs noirs. Sa silhouette moderne et épurée reflète la détermination de la marque à créer des véhicules à la fois écologiques et élégants.

À l’intérieur, des mises à jour ont été apportées au tableau de bord et à l’écran multimédia. Le nouveau Mazda2 Hybrid vise à offrir une expérience de conduite améliorée, rendant chaque trajet agréable. Son équipement complet permet une conduite sans tracas, professionnelle à chaque instant où vous êtes derrière le volant.

Il est également doté d’un pack de sécurité avancé qui rassure le conducteur, lui permettant de profiter de chaque moment sur la route en toute confiance.

Le nouveau Mazda2 Hybrid est prêt à être livré et bénéficie d’une garantie constructeur de 6 ans. Il existe également des programmes de financement attrayants pour faciliter son acquisition.

Pour plus d’informations sur le nouveau Mazda2 Hybrid, une visite chez un concessionnaire peut s’avérer utile. Avez-vous déjà pensé à l’impact que peut avoir un véhicule hybride sur votre quotidien ? Avec l’essor de l’électromobilité, cette voiture se présente comme une option conviviale pour votre portefeuille et l’environnement.