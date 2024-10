Max Verstappen remporte le Sprint d’Austin et Sainz brille pour finir deuxième

Max Verstappen continue de dominer le championnat du monde de F1 après avoir remporté la course Sprint du Grand Prix des États-Unis à Austin. Le Néerlandais augmente son avance en marquant deux points supplémentaires, tandis que Carlos Sainz, auteur d’une magnifique remontée, termine deuxième après un départ en cinquième position.

Verstappen, maître du Sprint d’Austin

Max Verstappen a une nouvelle fois démontré pourquoi il est le leader incontesté du championnat de F1. Le pilote de Red Bull a pris un départ parfait, conservant sa première position dès le premier virage. Derrière lui, Lando Norris a fait un excellent début de course en doublant deux voitures pour se placer deuxième, dépassant ainsi Charles Leclerc et George Russell.

Pendant que Verstappen imposait son rythme en tête, Norris n’a pas pu tenir le rythme du champion néerlandais. Toutefois, c’est Carlos Sainz qui a marqué les esprits. Le pilote espagnol de Ferrari a entamé une remontée impressionnante après avoir d’abord dépassé son coéquipier Leclerc, puis s’est rapproché rapidement de Russell.

Une remontée spectaculaire de Carlos Sainz

Parti cinquième, Carlos Sainz a rapidement gagné du terrain. Après avoir pris le dessus sur Leclerc dans les premiers tours, il s’est concentré sur Russell, qui commençait à avoir des problèmes d’usure de pneus. Dix tours avant la fin, Sainz a réussi à dépasser le Britannique, mettant ainsi Norris dans son viseur.

À ce moment-là, Verstappen avait déjà creusé un écart de près de deux secondes, mais derrière lui, la bataille faisait rage. Sainz, avec une gestion impeccable de ses pneus, a peu à peu réduit l’écart avec Norris. Leclerc, de son côté, a suivi de près, prêt à profiter d’une opportunité.

Une fin de course tendue

Alors qu’il ne restait que quatre tours, Sainz a continué à réduire l’écart avec Norris, le plaçant sous pression. Le tournant est survenu à l’entrée du dernier tour, lorsque Norris a bloqué ses freins dans le premier virage, facilitant ainsi le dépassement de Sainz, qui s’est emparé de la deuxième place.

De son côté, Verstappen a franchi la ligne d’arrivée avec presque quatre secondes d’avance, confirmant une nouvelle victoire dans cette course Sprint. Sainz a terminé deuxième, offrant une performance impressionnante pour Ferrari, tandis que Norris a réussi à sauver la troisième place de justesse, Leclerc ayant tenté un dernier assaut sur le Britannique.

Russell et Hamilton, en retrait

George Russell, après avoir tenté de rivaliser dans les premières phases de la course, a finalement terminé cinquième, juste devant son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton, qui a terminé sixième. Bien qu’ils aient montré de bonnes performances, les deux pilotes Mercedes ont été légèrement en retrait par rapport aux Red Bull et Ferrari.

En outre, les Haas de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg ont fait une belle performance en terminant dans les points. Ce résultat positif pour l’écurie américaine coïncide avec l’annonce de leur nouveau partenariat avec Toyota Gazoo Racing.

Fernando Alonso : un week-end à oublier

Pour Fernando Alonso, cette course Sprint n’a pas été aussi positive. Après avoir commencé en fond de grille, il a terminé à la dix-huitième place, loin des points. Alonso a déclaré qu’il voyait ce Sprint comme un test avant les épreuves plus importantes du week-end, notamment la course principale et la séance de qualifications.

L’Espagnol espère pouvoir tirer des enseignements de cette course afin de mieux aborder le Grand Prix des États-Unis, dont la qualification aura lieu à minuit ce soir, et la course demain à 21h00.

Le Sprint d’Austin a montré une fois de plus la domination de Max Verstappen, mais aussi la ténacité de Carlos Sainz, qui a offert un beau spectacle. Reste à voir si Ferrari pourra confirmer ces bonnes performances lors de la course principale.