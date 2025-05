Max Verstappen devient père : Lily Verstappen Piquet voit le jour dans une famille où la Formule 1 est une affaire de génération

Une nouvelle qui fait vibrer le monde de la Formule 1 ! Le quadruple champion du monde Max Verstappen et sa compagne Kelly Piquet ont accueilli leur premier enfant ensemble : une petite fille prénommée Lily. La nouvelle a été annoncée juste avant le Grand Prix de Miami, ce qui explique l’arrivée tardive du pilote Red Bull sur le circuit floridien.

Max Verstappen a privilégié les moments en famille plutôt que les obligations médiatiques habituelles du jeudi. Une absence remarquée mais pour la meilleure des raisons ! Le pilote néerlandais a préféré rester à Monaco auprès de sa compagne et de leur nouveau-née avant de s’envoler vers les États-Unis.

Un message touchant pour annoncer l’heureuse nouvelle

C’est à travers leurs comptes Instagram que Max et Kelly ont partagé cette magnifique nouvelle avec une photo de famille. « Bienvenue au monde, chère Lily. Nos cœurs sont plus remplis que jamais : tu es notre plus beau cadeau. Nous t’aimons tellement », peut-on lire dans ce message plein d’émotion qui confirme l’arrivée de leur fille.

Malgré ce bouleversement personnel, le champion n’a pas failli à ses obligations professionnelles. Après avoir maximisé son temps auprès des siens, il a rejoint Miami à bord de son jet privé en fin de journée, juste à temps pour une réunion avec les ingénieurs de Red Bull et participer aux essais libres du vendredi matin.

Sa présence était d’autant plus importante que le format Sprint de ce Grand Prix ne laisse qu’une seule séance d’essais avant les qualifications. Et visiblement, l’émotion d’être père n’a pas affecté ses performances : il a signé le troisième temps des Libres 1 sur ce circuit exigeant qu’il connaît bien pour y avoir gagné à deux reprises.

Un père comblé qui s’adapte rapidement

« Par chance, j’ai pu passer quelques jours avec elle depuis sa naissance », a confié Verstappen à son arrivée à Miami. « Ça a été fantastique. On ne sait jamais à quoi s’attendre, mais c’est vraiment beau et unique. »

Il faut noter que cette paternité n’est pas totalement nouvelle pour lui. Le pilote entretient en effet une relation privilégiée avec Penélope, la fille que Kelly Piquet a eue en 2019 avec un autre pilote de F1, Daniil Kvyat. « Je suis une sorte de père supplémentaire pour elle, je l’ai vue grandir depuis qu’elle avait un an », raconte le Néerlandais.

Ce lien spécial entre Max et la petite « P » (son surnom affectueux) est visible sur les réseaux sociaux où la fillette apparaît régulièrement. Une belle famille recomposée qui s’agrandit aujourd’hui avec l’arrivée de Lily.

Un héritage automobile impressionnant

Lily Verstappen Piquet naît avec un ADN de course automobile dans les veines. Du côté paternel, elle a un père quadruple champion du monde de F1 avec probablement d’autres titres à venir. Sans oublier son grand-père Jos Verstappen, ancien pilote de F1 dans les années 90 qui s’illustre désormais en rallye.

Sa grand-mère paternelle, Sophie Kumpen, n’est pas en reste puisqu’elle a brillé en karting avant d’arrêter sa carrière pour élever ses enfants. Jenson Button, champion du monde 2009, l’avait même décrite comme l’une des meilleures pilotes de kart au monde.

Du côté maternel, l’héritage est tout aussi prestigieux avec comme grand-père Nelson Piquet, triple champion du monde de F1 dans les années 80 avec Brabham et Williams. Les oncles de Lily, Nelson Piquet Jr. (qui a aussi couru en F1) et Pedro Piquet, sont également pilotes.

La petite Lily grandira donc entourée du vrombissement des moteurs et de la passion pour la vitesse. Si elle décide un jour de suivre les traces familiales, ça promet ! (Avec ces gènes de champions, difficile d’imaginer qu’elle ne s’intéressera pas aux sports mécaniques, non?)

Un retour rapide à la compétition

Malgré l’émotion de cette nouvelle paternité et le décalage horaire, Max Verstappen a rapidement retrouvé ses marques sur le circuit de Miami. Sa connaissance approfondie de cette piste, où il a déjà triomphé deux fois et terminé deuxième l’an dernier, lui a sans doute facilité les choses.

Cette belle nouvelle personnelle pourrait-elle lui donner des ailes pour ce week-end de course ? En tout cas, son troisième chrono lors des essais libres montre qu’il reste concentré sur ses objectifs sportifs, alors même qu’il vit l’un des moments les plus marquants de sa vie personnelle.

Le pilote Red Bull arrive à Miami en leader du championnat et cherchera à augmenter son avance. Mais nul doute que ses pensées voyagent parfois vers Monaco, où l’attendent sa compagne et leur petite Lily.

Pour le quadruple champion du monde, ce Grand Prix de Miami aura quoi qu’il arrive une saveur très spéciale. Premier podium en tant que père ? Premier trophée à dédier à sa fille ? La course s’annonce riche en émotions pour le pilote néerlandais qui jongle maintenant entre sa carrière au sommet de la F1 et ses nouvelles responsabilités paternelles.

Une chose est sûre : la petite Lily Verstappen Piquet démarre sa vie entourée de champions, avec deux familles unies par leur passion pour la course automobile. Une histoire qui ne fait que commencer…