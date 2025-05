Max Verstappen absent du Grand Prix de Miami : sa compagne Kelly Piquet sur le point d’accoucher

Le monde de la Formule 1 vit un moment particulier à l’approche du Grand Prix de Miami. Le triple champion du monde en titre Max Verstappen ne sera pas présent dès le début du week-end de course en Floride, et pour une raison des plus touchantes : sa compagne Kelly Piquet est sur le point de donner naissance à leur premier enfant ensemble.

L’écurie Red Bull Racing a officialisé l’information : le pilote néerlandais manquera la journée de jeudi, entraînant l’annulation de toutes ses obligations médiatiques prévues. Une absence qui bouleverse quelque peu le programme habituel mais qui témoigne des priorités du champion.

Un week-end de course chamboulé mais une arrivée attendue

Si tout se passe comme prévu, Verstappen devrait rejoindre le circuit de Miami dès vendredi à bord de son jet privé. Cette sixième manche du championnat du monde adopte le format sprint, ce qui signifie que le pilote n’aura qu’une seule séance d’essais libres d’une heure avant de plonger dans les qualifications et les courses.

Ce timing serré pourrait représenter un défi supplémentaire pour le Néerlandais qui devra rapidement se mettre dans le rythme après cette courte absence. Les pilotes connaissent bien cette capacité à basculer d’un état d’esprit à un autre, mais passer du rôle de futur papa à celui de pilote de F1 en quelques heures reste un exercice particulier.

Une famille qui s’agrandit

Kelly Piquet, fille de Nelson Piquet (triple champion du monde de F1), partage déjà sa vie avec le pilote néerlandais depuis plusieurs années. Si ce bébé sera leur premier enfant commun, Max a toujours considéré avec beaucoup d’affection la petite Penelope, fille que Kelly a eue de sa relation précédente avec un autre pilote de F1, Daniil Kvyat.

Le champion du monde a d’ailleurs régulièrement mentionné qu’il se considérait déjà comme un père pour la fillette, montrant un côté familial que les fans découvrent progressivement chez ce pilote souvent décrit comme très concentré sur la performance.

Un plan B pour Red Bull en cas d’imprévu

Même si le scénario principal prévoit le retour de Verstappen dès vendredi, l’équipe autrichienne a dû anticiper toute éventualité. Si le champion ne pouvait pas rejoindre Miami à temps, un effet domino se produirait dans l’écosystème Red Bull.

Un des pilotes de réserve, Liam Lawson ou Isack Hadjar, serait alors appelé à prendre le volant de la monoplace du Néerlandais. Cette promotion éclair créerait à son tour un vide chez Racing Bulls (l’équipe sœur), qui serait comblé par leur propre pilote de réserve, le Japonais Ayumu Iwasa.

Ces ajustements de dernière minute illustrent la complexité logistique d’une écurie de F1 et l’importance d’avoir des plans alternatifs solides. (Et entre nous, remplacer au pied levé le champion du monde en titre, voilà qui mettrait une sacrée pression sur les épaules du remplaçant !)

Un équilibre entre vie privée et carrière

Cette situation met en lumière un aspect souvent occulté de la vie des pilotes de Formule 1 : la recherche d’équilibre entre une carrière exigeante et une vie personnelle épanouie. Le calendrier du championnat du monde est de plus en plus chargé, avec 24 Grands Prix cette saison, sans compter les séances d’essais, les obligations envers les sponsors et les déplacements constants.

Trouver du temps pour les moments importants de la vie représente un vrai défi. La décision de Max Verstappen d’être auprès de sa compagne pour cet événement majeur montre que même les sportifs de haut niveau font face aux mêmes choix de vie que tout un chacun.

Vous êtes-vous déjà demandé comment ces athlètes parviennent à rester concentrés sur leur performance malgré les bouleversements personnels ? La capacité à compartimenter semble être une qualité indispensable dans leur arsenal mental.

Un retour très attendu sur la piste

Le circuit de Miami reste un terrain de jeu assez récent pour la Formule 1, ce Grand Prix n’ayant fait son entrée au calendrier qu’en 2022. Pour Verstappen, ce sera un week-end doublement spécial : non seulement il deviendra père, mais il devra aussi défendre sa position de leader au championnat sur une piste exigeante.

Les fans attendent avec impatience de voir comment le triple champion du monde abordera cette course après un tel événement personnel. L’adrénaline de la paternité se transformera-t-elle en performance accrue sur la piste ? L’histoire de la F1 regorge d’anecdotes de pilotes ayant réalisé des performances exceptionnelles après des moments marquants de leur vie privée.

Ce qui est certain, c’est que quand Max Verstappen s’installera dans le baquet de sa Red Bull, il aura une motivation supplémentaire pour briller : offrir une victoire en guise de cadeau de naissance.

En attendant, toute la communauté de la Formule 1 adresse ses meilleurs vœux au couple pour cet heureux événement qui marque un nouveau chapitre dans la vie du champion néerlandais.