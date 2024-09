VIDÉO : Maserati livre sa première supercar MCXtrema et la teste sur le circuit de Laguna Seca

La prestigieuse marque au trident vient de dévoiler sa dernière création lors de la Monterey Car Week. La Maserati MCXtrema, une supercar conçue exclusivement pour la piste, a effectué ses premiers tours de roue sur le mythique circuit de Laguna Seca, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour le constructeur italien.

Un bolide d’exception né de l’héritage Maserati

La Maserati MCXtrema ne passe pas inaperçue. Cette voiture de course, directement inspirée de la MC20, incarne l’essence même du savoir-faire italien en matière d’automobile de haute performance. Avec sa silhouette aérodynamique et son moteur surpuissant, elle s’inscrit dans la lignée des modèles emblématiques de la marque, tout en poussant les limites encore plus loin.

Limitée à seulement 62 exemplaires, la MCXtrema se positionne comme l’héritière spirituelle de la légendaire MC12 Corsa. Cette exclusivité en fait d’ores et déjà un objet de convoitise pour les collectionneurs et les passionnés de sport automobile du monde entier. Chaque unité représente un véritable chef-d’œuvre d’ingénierie et de design, fruit d’un travail acharné des équipes de Maserati.

Une mécanique de pointe pour des performances exceptionnelles

Au cœur de la MCXtrema bat un moteur V6 Nettuno optimisé pour la compétition. Cette mécanique d’exception développe la puissance phénoménale de 740 chevaux à 7 500 tr/min, soit 110 chevaux de plus que sa cousine homologuée pour la route. Le couple maximal atteint 730 Nm, garantissant des accélérations fulgurantes.

Pour transmettre efficacement cette puissance au sol, Maserati a opté pour une boîte de vitesses séquentielle à six rapports. Celle-ci est associée à un différentiel mécanique à glissement limité, assurant une motricité optimale en toutes circonstances. L’ensemble de la transmission est conçu pour résister aux contraintes extrêmes imposées par une utilisation intensive sur circuit.

Un châssis à la pointe de la technologie

La structure de la MCXtrema repose sur un châssis monocoque en fibre de carbone. Ce choix technique permet d’allier rigidité exceptionnelle et légèreté, deux qualités essentielles pour une voiture de course. L’utilisation massive de matériaux composites se retrouve également dans la carrosserie, minutieusement sculptée pour offrir l’aérodynamisme le plus efficace possible.

Chaque élément de la voiture a été pensé pour maximiser les performances sur piste. Les ingénieurs de Maserati ont travaillé d’arrache-pied pour optimiser la répartition des masses et affiner les réglages de suspension. Le résultat est une machine parfaitement équilibrée, capable de négocier les virages les plus serrés avec une précision chirurgicale.

Un cockpit minimaliste axé sur l’efficacité

À l’intérieur de la MCXtrema, on découvre un habitacle dépouillé, entièrement dédié à la performance. Tout superflu a été éliminé dans une quête obsessionnelle d’allègement. Le pilote fait face à un volant multifonction intégrant un écran de 5 pouces, seule concession au confort moderne. Cet affichage centralise toutes les informations essentielles pour piloter la bête.

Les sièges baquets ultrasportifs sont équipés d’un harnais de compétition à six points, garantissant un maintien parfait du pilote même dans les situations les plus extrêmes. L’ensemble est protégé par une cage de sécurité intégrale, conforme aux standards les plus stricts en matière de sécurité sur circuit.

Des premiers tours de roue prometteurs à Laguna Seca

La présentation officielle de la MCXtrema s’est déroulée dans le cadre prestigieux de la Monterey Car Week. Maserati a choisi le circuit mythique de Laguna Seca pour les premiers tours de roue de sa nouvelle création. Ce tracé technique, réputé pour son fameux « tire-bouchon », a permis de mettre en valeur les qualités dynamiques exceptionnelles de la voiture.

Les heureux propriétaires présents ont pu découvrir les sensations grisantes offertes par leur nouvelle acquisition. Les premiers retours sont unanimes : la MCXtrema tient toutes ses promesses en termes de performances et de sensations de pilotage. Elle s’annonce déjà comme une redoutable concurrente pour les journées de track days.

Un avenir prometteur pour Maserati dans la compétition

Avec la MCXtrema, Maserati réaffirme ses ambitions dans le monde du sport automobile. Giovanni Sgro, directeur de Maserati Corse, ne cache pas sa fierté : « Voir la MCXtrema prendre vie a été un voyage gratifiant. Maserati a présenté le concept ici à Monterey il y a à peine un an, et maintenant nous livrons le premier exemplaire à Laguna Seca ».

Cette voiture incarne parfaitement l’esprit de la marque au trident, alliant technologie de pointe et savoir-faire artisanal italien. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour Maserati dans le domaine des voitures de piste ultraperformantes, un segment en pleine expansion.

Un processus de sélection rigoureux pour les futurs propriétaires

Posséder une MCXtrema ne se résume pas à un simple achat. Maserati a mis en place un processus de sélection exclusif pour choisir les 62 heureux élus qui auront le privilège de devenir propriétaires de ce bijou mécanique. Plus que de simples clients, ces passionnés sont considérés comme les « gardiens d’un riche héritage », selon les mots de Giovanni Sgro.

Cette approche souligne l’importance que Maserati accorde à la préservation de son patrimoine et à la transmission de ses valeurs. Chaque MCXtrema est bien plus qu’une simple voiture de course : c’est un véritable morceau d’histoire de l’automobile italienne.

Avec la MCXtrema, Maserati prouve une fois de plus sa capacité à innover tout en restant fidèle à son ADN de constructeur de voitures de sport d’exception. Cette supercar de piste marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour la marque, promettant d’ores et déjà de futures créations tout aussi spectaculaires.