Maserati GT2 Stradale : la supercar italienne qui repousse les limites du luxe et de la performance

Ce que vous devez retenir Pourtant, Maserati a su conserver l’élégance italienne caractéristique de la marque, avec des proportions harmonieuses et des détails raffinés comme les feux LED en forme de boomerang.

Le cockpit minimaliste est entièrement tourné vers le conducteur, avec un volant inspiré de la Formule 1 et un tableau de bord numérique haute définition.

Un chiffre impressionnant pour un « petit » V6, rendu possible grâce à des technologies de pointe comme l’injection directe haute pression et un système de combustion préchambre issu de la F1.

Maserati frappe un grand coup dans l’univers des supercars avec son nouveau GT2 Stradale. Prévu pour avril 2024, ce bolide d’exception affiche un prix stratosphérique de plus de 420 000 euros. Alliant performances de course et raffinement routier, cette édition limitée promet de faire tourner les têtes sur route comme sur circuit.

Une machine de course homologuée pour la route

Le Maserati GT2 Stradale n’est pas une simple voiture de sport haut de gamme. C’est un véritable monstre de puissance directement issu de la compétition automobile. Basé sur la redoutable MC20, ce modèle pousse encore plus loin les limites en termes de performances et d’exclusivité.

Son design agressif ne laisse aucun doute sur ses ambitions. La carrosserie en fibre de carbone arbore des lignes acérées et un aérodynamisme travaillé dans les moindres détails. L’imposant aileron arrière, les jupes latérales proéminentes et le diffuseur massif témoignent de son ADN racing. Pourtant, Maserati a su conserver l’élégance italienne caractéristique de la marque, avec des proportions harmonieuses et des détails raffinés comme les feux LED en forme de boomerang.

À l’intérieur, l’ambiance est résolument sportive mais sans compromis sur le luxe. Les sièges baquets en carbone offrent un maintien optimal tout en restant confortables pour un usage routier. Le cockpit minimaliste est entièrement tourné vers le conducteur, avec un volant inspiré de la Formule 1 et un tableau de bord numérique haute définition. Les matériaux nobles comme l’Alcantara, le cuir et la fibre de carbone apparente rappellent le statut d’exception de ce bolide.

Un moteur V6 biturbo qui repousse les limites

Sous le capot du GT2 Stradale se cache le joyau de la couronne : le moteur Nettuno V6 3.0L biturbo. Cette mécanique d’exception, développée en interne par Maserati, délivre la puissance phénoménale de 640 chevaux. Un chiffre impressionnant pour un « petit » V6, rendu possible grâce à des technologies de pointe comme l’injection directe haute pression et un système de combustion préchambre issu de la F1.

Les performances sont à la hauteur des attentes. Le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 2,8 secondes, tandis que la vitesse de pointe frôle les 325 km/h. Des chiffres qui placent le GT2 Stradale au sommet de sa catégorie, rivalisant avec des supercars bien plus onéreuses.

Mais ce qui impressionne le plus, c’est la façon dont cette puissance est délivrée. Le couple maximal de 730 Nm est disponible dès les bas régimes, offrant des accélérations fulgurantes à tout moment. La réponse à l’accélérateur est immédiate, sans le moindre temps de latence. Le son rauque et mélodieux du V6 biturbo, savamment travaillé par les ingénieurs acoustiques de Maserati, procure des sensations grisantes à chaque montée en régime.

Un châssis high-tech pour des sensations pures

Pour exploiter pleinement la puissance du moteur Nettuno, Maserati a mis le paquet sur le châssis du GT2 Stradale. La structure monocoque en fibre de carbone, dérivée de celle de la MC20, offre une rigidité exceptionnelle pour seulement 1385 kg sur la balance. Un rapport poids/puissance qui rivalise avec les meilleures hypercars du marché.

Les suspensions adaptatives à contrôle électronique permettent d’ajuster la fermeté en fonction du mode de conduite sélectionné. En mode piste, le GT2 Stradale se transforme en véritable voiture de course, collée au bitume et ultra-réactive. Pour un usage routier, le mode confort apporte plus de souplesse sans sacrifier la précision.

Le système de freinage fait appel à des disques carbone-céramique de 390 mm à l’avant et 360 mm à l’arrière, pincés par des étriers 6 pistons. La puissance de freinage est à la hauteur des performances, avec des décélérations violentes et un excellent endurance sur circuit.

Une exclusivité qui se paie au prix fort

Avec un tarif de base fixé à 428 054 euros, le Maserati GT2 Stradale se positionne clairement sur le segment des supercars ultra-exclusives. Un positionnement assumé par la marque au trident, qui vise une clientèle fortunée en quête d’exception et de performances ultimes.

À ce prix, l’équipement de série est évidemment pléthorique. On retrouve notamment :

Des jantes forgées de 20 pouces chaussées de pneus Pirelli P Zero Corsa

Un système multimédia avec écran tactile 10,25 pouces et navigation

Un système audio haut de gamme signé Sonus Faber

Des sièges sport en cuir et Alcantara avec réglages électriques

Un pack aérodynamique en fibre de carbone

Des freins carbone-céramique

Pour les clients les plus exigeants, Maserati propose de nombreuses options de personnalisation via son programme Fuoriserie. Il est ainsi possible de choisir parmi une palette de couleurs quasi infinie, des selleries sur-mesure ou encore des éléments en fibre de carbone teintée dans la masse.

Une production limitée pour préserver l’exclusivité

Fidèle à sa stratégie d’exclusivité, Maserati ne produira le GT2 Stradale qu’en série limitée. Si le chiffre exact n’a pas été communiqué, on parle d’une production qui ne devrait pas dépasser les 200 exemplaires au niveau mondial.

Cette rareté programmée fait du GT2 Stradale un véritable objet de collection dès sa sortie d’usine. Les spécialistes s’attendent déjà à une forte valorisation sur le marché de l’occasion dans les années à venir.

Pour les heureux propriétaires, Maserati prévoit un programme d’accompagnement VIP comprenant :

Une formation de pilotage sur circuit avec des instructeurs professionnels

Un accès privilégié aux événements de la marque

Un service de conciergerie dédié 24/7

Des options de personnalisation exclusives

L’aboutissement du savoir-faire Maserati

Avec le GT2 Stradale, Maserati démontre sa capacité à produire une supercar de classe mondiale. Ce modèle d’exception capitalise sur plus d’un siècle d’histoire et de passion pour la course automobile.

Les ingénieurs de la marque au trident ont su intégrer les dernières technologies tout en préservant l’âme et le caractère si particulier des Maserati. Le moteur V6 Nettuno en est la parfaite illustration, alliant performances de pointe et sonorité envoûtante.

Le GT2 Stradale s’inscrit dans la lignée des modèles mythiques de la marque comme la MC12 ou la Bora. Il incarne le renouveau de Maserati, qui ambitionne de redevenir un acteur majeur sur le segment des voitures de sport de luxe.

Avec ce bolide d’exception, la marque italienne prouve qu’elle n’a rien perdu de son savoir-faire en matière de voitures de course homologuées pour la route. Le GT2 Stradale a tous les atouts pour devenir une icône automobile et marquer durablement l’histoire de Maserati.