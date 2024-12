mansory métamorphose la rolls-royce cullinan : une personnalisation de luxe

Ce que vous devez retenir Un design extérieur revisitéMansory a su marier à la perfection la sportivité et l’élégance avec sa version améliorée de la Rolls-Royce Cullinan.

La prestigieuse maison de tuning Mansory s’attaque à la Rolls-Royce Cullinan, offrant une transformation audacieuse et luxueuse au SUV britannique.

Mansory a su marier à la perfection la sportivité et l’élégance avec sa version améliorée de la Rolls-Royce Cullinan. De nouveaux éléments aérodynamiques en fibre de carbone ont été ajoutés pour accentuer ses lignes déjà majestueuses. À l’avant, le bouclier se pare d’entrées d’air plus généreuses, tandis que le capot arbore un nouveau design en fibre de carbone. Les feux diurnes ont également été réagencés, conférant au véhicule un regard encore plus perçant.

Sur les flancs, des extensions d’ailes et des jupes latérales en carbone viennent renforcer son allure robuste. L’arrière n’est pas en reste avec l’intégration de deux spoilers distinctifs et d’un diffuseur agressif, tous réalisés dans le même matériau léger mais résistant. Chaque élément peut être personnalisé selon les préférences du client, tant au niveau du design que de la couleur, rendant chaque modèle unique.

L’habitacle de la Cullinan by Mansory ne déçoit pas les attentes des amateurs de luxe. Les meilleurs matériaux ont été utilisés pour habiller cet espace déjà somptueux. Le cuir fin côtoie des inserts en fibre de carbone ou des surfaces brillantes selon les désirs spécifiques du propriétaire.

Les sièges peuvent être capitonnés et ornés du logo Mansory, brodé à même le cuir ou la moquette. Cette personnalisation poussée permet à chaque client d’imprimer sa marque personnelle tout en préservant l’élégance inhérente à Rolls-Royce.

Sous le capot, les ingénieurs de Mansory n’ont pas lésiné sur les moyens pour augmenter la puissance du moteur V12. Grâce au programme Mansory PowerBox et à un système d’échappement sport disponible en deux variantes, la puissance atteint désormais 720 chevaux contre 600 initialement.

Le couple a également été augmenté, passant de 900 Nm à 1 050 Nm. Ces modifications permettent à ce mastodonte d’atteindre les 100 km/h en seulement 4,8 secondes, tout en maintenant une vitesse maximale électroniquement limitée à 250 km/h. Une prouesse qui ravira les amateurs de sensations fortes sans compromettre le confort légendaire de Rolls-Royce.