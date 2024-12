Mahle révolutionne l’industrie automobile avec un moteur électrique innovant

Ce que vous devez retenir En lieu et place des aimants en terres rares, la marque a opté pour l’utilisation de bobines en cuivre, permettant de générer le champ magnétique nécessaire au fonctionnement du moteur.

Pour contrer ce phénomène, Mahle a introduit un système de refroidissement à base d’huile, permettant au moteur SCT de fonctionner de manière continue à une puissance proche de sa capacité maximale, entre 93 et 100 %, sans risques de surchauffe.

En utilisant des technologies de pointe en termes de gestion thermique et de transmission sans contact, Mahle a conçu un moteur capable de délivrer des niveaux de puissance inédits tout en préservant l’intégrité des composants internes.

Mahle, un leader dans le domaine des technologies automobiles, a récemment dévoilé une avancée majeure dans l’univers de la mobilité électrique. Le nouveau moteur électrique de la marque, qualifié de « moteur parfait », promet de transformer le marché des véhicules électriques grâce à ses caractéristiques exceptionnelles.

Un moteur révolutionnaire sans terres rares

Le constructeur Mahle, réputé pour ses innovations dans l’industrie automobile, a présenté un moteur électrique sans précédent. Ce moteur est conçu sans l’utilisation d’aimants permanents, un choix qui distingue Mahle de nombreux autres acteurs du secteur. En lieu et place des aimants en terres rares, la marque a opté pour l’utilisation de bobines en cuivre, permettant de générer le champ magnétique nécessaire au fonctionnement du moteur. Cette technologie élimine le recours aux matériaux coûteux et écologiquement controversés, notamment les terres rares extraites principalement en Chine. La suppression de ces matériaux présente un double avantage : une réduction de l’impact environnemental et une baisse des coûts de fabrication.

En plus de son efficacité écologique, ce moteur ne nécessite aucun contact direct entre ses composants, ce qui permet de prévenir l’usure fréquente dans les moteurs électriques traditionnels. La technologie d’induction sans contact utilisée dans ce moteur est un gage de longévité, car elle réduit significativement les risques d’usure prématurée. Ce moteur de nouvelle génération pourrait bien définir les standards des moteurs électriques du futur, non seulement en termes de performances, mais également en matière de durabilité et de coûts.

Une performance de pointe avec une gestion thermique avancée

En 2022, Mahle a présenté une autre technologie novatrice : le moteur SCT, conçu pour résoudre un problème récurrent dans l’industrie automobile : la surchauffe. En effet, les moteurs électriques classiques peuvent rencontrer des difficultés à maintenir des performances optimales lorsqu’ils fonctionnent à haute puissance pendant de longues périodes. Pour contrer ce phénomène, Mahle a introduit un système de refroidissement à base d’huile, permettant au moteur SCT de fonctionner de manière continue à une puissance proche de sa capacité maximale, entre 93 et 100 %, sans risques de surchauffe.

Cette technologie avancée offre une stabilité impressionnante, garantissant des performances exceptionnelles sur le long terme. Grâce à son système de refroidissement, ce moteur peut maintenir une puissance constante sans perdre en efficacité, même lors de conditions extrêmes. Cela représente un véritable atout pour les véhicules électriques qui nécessitent une gestion thermique performante pour assurer la fiabilité et la longévité des batteries et du moteur.

Une durée de vie et des performances extrêmes

Le concept du « moteur parfait » dévoilé par Mahle combine les avantages des technologies SCT et MCT. Cette fusion permet au moteur de bénéficier d’une efficacité inégalée tout en offrant des performances exceptionnelles sans risque de surchauffe. La durée de vie du moteur a été largement optimisée grâce à l’absence d’aimants en terres rares et à l’absence de friction entre les composants. Ce moteur est conçu pour durer plus longtemps que les moteurs traditionnels, réduisant ainsi les coûts d’entretien et augmentant la durabilité des véhicules électriques.

En matière de performances, ce moteur ne fait aucun compromis. En utilisant des technologies de pointe en termes de gestion thermique et de transmission sans contact, Mahle a conçu un moteur capable de délivrer des niveaux de puissance inédits tout en préservant l’intégrité des composants internes. Cette approche garantit que les véhicules équipés de ce moteur seront non seulement plus fiables, mais aussi plus performants sur la durée.

Un futur prometteur pour la mobilité électrique

L’impact de cette innovation sur l’industrie automobile pourrait être significatif. Le moteur Mahle, avec sa conception sans terres rares, sa capacité à maintenir des performances maximales en continu et sa longue durée de vie, représente un grand pas vers l’optimisation des véhicules électriques. En réduisant les coûts de fabrication et en augmentant la fiabilité, Mahle pourrait bien changer la donne pour les constructeurs automobiles et les consommateurs.

Si le moteur révolutionnaire de Mahle voit un jour le jour sur le marché, il pourrait marquer un tournant dans l’ère des véhicules électriques. Bien que la marque n’ait pas encore précisé de calendrier pour la production en série de ce moteur, l’enthousiasme autour de cette technologie est déjà palpable. Les ingénieurs de Mahle travaillent sans relâche pour faire de cette vision une réalité, et cela pourrait bien se produire dans un futur proche. Ce moteur pourrait ainsi propulser les véhicules électriques dans une nouvelle ère, où la performance, la durabilité et l’écologie sont parfaitement conciliées.

L’innovation au cœur de l’industrie automobile

En introduisant ce moteur de nouvelle génération, Mahle confirme sa place de leader dans l’innovation automobile. Ce moteur, qui allie efficacité énergétique, performances exceptionnelles et respect de l’environnement, pourrait bien redéfinir les standards de l’industrie automobile dans les années à venir. Si cette technologie devient courante dans les véhicules électriques, elle pourrait largement contribuer à l’accélération de la transition énergétique et à la démocratisation des véhicules électriques de haute performance. Le « moteur parfait » de Mahle semble prêt à écrire une nouvelle page de l’histoire de l’automobile, et c’est avec impatience que les experts du secteur attendent sa commercialisation.