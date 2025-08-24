L’usine légendaire avec 2 500 employés au cœur d’Athènes – Que fabriquait-elle, pourquoi a-t-elle fermé ?

Ce que vous devez retenir Au départ, elle se concentrait sur la fabrication de carrosseries de bus, avant de se lancer dans la production complète de bus et de mini-bus dans les années suivant sa création.

L’histoire de l’industrie automobile en Grèce

À deux pas du centre d’Athènes, se dresse un ancien site de production emblématique qui a, à une époque, placé la Grèce sur la carte mondiale de l’industrie automobile. Aujourd’hui, ce site, bien que laissé à l’abandon, évoque un passé riche et dynamique.

La position de la Grèce dans la production de véhicules a longtemps été marginale, laissant le pays absent des grands débats autour des voitures. On ne peut pas vraiment associer Grèce et industrie automobile sans sourire, mais ce souvenir ne doit pas occulter les réalisations passées. En effet, à une époque, le pays affichait une image assez respectable dans le secteur de la production de voitures.

Une représentante qui a marqué l’industrie

Une des entreprises ayant joué un rôle clé dans cette aventure est la Viamax, fondée en 1955 par un entrepreneur visionnaire. Au départ, elle se concentrait sur la fabrication de carrosseries de bus, avant de se lancer dans la production complète de bus et de mini-bus dans les années suivant sa création. Des modèles emblématiques comme les R495, F580 et O303 dotés de moteurs diesel Mercedes-Benz ont vu le jour à cette époque.

Des débuts prometteurs

À partir de 1957, les bureaux de Viamax se situaient sur l’avenue Athènes dans le quartier du Peristeri, occupant une superficie de 6 600 mètres carrés, à seulement quatre kilomètres du cœur d’Athènes. À son apogée, l’entreprise employait environ 2 500 personnes, ce qui, à chaque heure de pointe, entraînait des embouteillages massifs sur l’avenue Athènes (une situation que les automobilistes d’aujourd’hui pourraient bien comprendre).

Une référence en termes de qualité

En quelques années, Viamax est devenue un modèle à suivre pour l’économie nationale. La confiance qu’elle a su instaurer sur le marché repose non seulement sur un savoir-faire reconnu, mais aussi sur la fiabilité et le design soigné de ses véhicules. Ses efforts en matière de formation du personnel et d’investissements en recherche et développement ont également contribué à établir de nouveaux standards sur le marché.

Un rayonnement au-delà des frontières

Les bus de Viamax n’étaient pas seulement présents sur les routes grecques. Leur renommée s’est étendue jusqu’en Asie, en A Afrique, et même en Suisse. Malheureusement, l’aventure a pris fin en 1984, lorsque la Grèce a rejoint la Communauté Économique Européenne. La nécessité d’unités de production indépendantes s’est considérablement réduite dans le cadre du marché commun.

Une page se tourne

Le bâtiment emblématique de Viamax sur l’avenue Athènes est désormais marqué par la mention « À vendre ». Si son histoire a pris fin sur une note moins glorieuse, cela ne saurait diminuer l’héritage de cette entreprise qui a une fois su captiver le cœur des Grecs.

Il est fascinant de penser à ce qu’a pu être l’industrie automobile en Grèce. Peut-être qu’un jour, nous reverrons des voitures panneaux, mais en attendant, l’histoire de Viamax reste une belle illustration de ce qu’une vision audacieuse peut accomplir dans un contexte économique incertain.

Un regard vers l’avenir

Les temps changent, et tout comme l’industrie automobile, le secteur est en pleine ébullition aujourd’hui. La montée en puissance des voitures électriques, les innovations technologiques ainsi que les préoccupations environnementales redéfinissent les contours de notre rapport à la route. Peut-être que ce capital humain et ce savoir-faire accumulé au fil des ans pourront servir à faire renaître une nouvelle ère pour l’industrie automobile en Grèce.