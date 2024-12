L’Isuzu D-Max établit un nouveau record d’autonomie

Ce que vous devez retenir L’Isuzu D-Max a récemment inscrit son nom dans le livre des records en réalisant une distance impressionnante de 2 004 kilomètres avec un seul réservoir lors du défi Duramiles Fuel Efficiency Challenge 2024.

L’Isuzu D-Max a récemment inscrit son nom dans le livre des records en réalisant une distance impressionnante de 2 004 kilomètres avec un seul réservoir lors du défi Duramiles Fuel Efficiency Challenge 2024.

une performance remarquable pour isuzu

Lors de cette compétition, l’Isuzu D-Max a démontré la robustesse et l’efficacité de ses moteurs diesel. Cet exploit a été rendu possible grâce à plusieurs versions du véhicule : le modèle 1,9 litre 4×2 Auto Plus, le 1,9 litre 4×4 Auto Premium et le 3 litres 4×4 X-Terrain. Tous ces modèles sont équipés de réservoirs de 76 litres et respectent les normes d’émissions Euro 4. La performance du D-Max souligne l’engagement d’Isuzu envers la fiabilité et l’innovation, positionnant la marque comme un acteur majeur dans le secteur des pick-ups.

Pour atteindre cet exploit, Isuzu a optimisé plusieurs aspects techniques du véhicule. La légèreté structurelle et l’efficacité de la transmission ont joué un rôle crucial. En outre, les améliorations aérodynamiques ont permis de réduire la résistance au vent, contribuant à une consommation moyenne exceptionnelle de seulement 3,79 litres aux 100 kilomètres.

un parcours exigeant

Le trajet qui a vu le D-Max réaliser ce record s’est déroulé entre la Thaïlande et la Malaisie, couvrant des environnements variés allant des autoroutes aux routes urbaines. Le défi n’était pas seulement une démonstration technique mais aussi une épreuve logistique nécessitant une préparation minutieuse.

Les autorités compétentes de l’Union du Sport Automobile de Malaisie ont supervisé l’événement pour assurer son intégrité. Les réservoirs de carburant ont été scellés avant le début du défi pour garantir que les résultats soient fiables et incontestables. Ce contrôle rigoureux atteste non seulement des capacités du véhicule mais aussi de la transparence de l’événement.

une tradition d’excellence

L’Isuzu D-Max n’en est pas à son premier coup d’éclat en matière d’autonomie. Par le passé, il avait déjà prouvé ses capacités exceptionnelles lors d’une traversée marquante en Afrique du Sud, où il avait parcouru 1 400 kilomètres entre Johannesburg et Le Cap avec un seul plein.

Ce nouvel exploit renforce la réputation d’Isuzu en tant que constructeur fiable, capable de repousser les limites technologiques pour offrir des solutions toujours plus efficaces à ses clients. Le marché français pourrait bien voir dans cette performance une raison supplémentaire d’adopter ce pick-up robuste et efficient.